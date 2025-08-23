Smakuje jak ten burger, ale jest sałatką. To kulinarny hit domówek
Jak cieszyć się smakiem ulubionej kanapki z popularnej sieci fast-food, ale nie posiadając takiego burgera? Choć brzmi intrygująco, zapewniamy, że jest to możliwe. Otóż bez problemu można przygotować znakomitą sałatkę, która w dużej mierze nawiązuje do uwielbianego burgera Big-Mac.
Kanapka Big-Mac od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród fanów restauracji typu fast-food, stając się niemal legendarną pozycją dla smakoszy. Czy można zajadać się nią w nieco zdrowszej wersji, bez bułki, ale uzyskawszy bardzo podobny smak? Wystarczy przygotować tzw. sałatkę Big-Mac, która z pewnością zadowoli nawet największych niejadków.
Sałatka Big-Mac - składniki
- 500 g wołowiny mielonej,
- 60 g sera cheddar,
- 75 g sera mimolette w plastrach,
- 7 g sera parmezan,
- pół czerwonej cebuli,
- 4 duże ogórki konserwowe,
- sałata rzymska,
- masło klarowane lub oliwa,
- pomidorki cherry,
- 100 g majonezu,
- 25 g musztardy sarepskiej,
- 35 g ogórków kiszonych,
- papryka ostra w proszku,
- papryka wędzona w proszku,
- czosnek w proszku,
- sól,
- pieprz.
Sałatka Big-Mac - przepis
Na patelni rozgrzewamy niewielka ilość masła klarowanego lub oliwy. Gdy tłuszcz się odpowiednio nagrzeje, dodajemy wołowe mięso mielone i smażymy. Mięso doprawiamy solą i pieprzem.
W czasie gdy mięso podsmaża się na patelni, możemy przygotować sos. W tym celu w słoiku lub miseczce łączymy majonez i musztardę, dodajemy również bardzo drobno posiekane ogórki kiszone. Następnie doprawiamy papryką ostrą w proszku, papryką wędzoną w proszku i czosnkiem w proszku. Sos dokładnie mieszamy i zamykamy w lodówce. Opcjonalnie do sosu można dodać jedną łyżkę soku po ogórkach kiszonych.
Sałatę rzymską kroimy na mniejsze kawałki, cebulę siekamy w drobną kostkę. Pomidorki kroimy na pół, ogórki konserwowe siekamy w plasterki. Ser cheddar ścieramy na tarce o grubych oczkach, ser mimolette kroimy w cienkie słupki, które następnie kroimy na pół. Parmezan ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Wszystkie rodzaje serów mieszamy ze sobą.
Czas na układanie warstw naszej sałatki. Warto wykorzystać ładne słoiki, w których będziemy serwować nasz posiłek. Na dno słoika wkładamy sałatę, następnie wołowinę, cebulę, ogórki konserwowe, sos, pomidorki, mieszanka serów i ponownie sałatę rzymską. Wszystkie warstwy układamy naprzemiennie do momentu wypełnienia słoika.
