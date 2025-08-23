Kanapka Big-Mac od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród fanów restauracji typu fast-food, stając się niemal legendarną pozycją dla smakoszy. Czy można zajadać się nią w nieco zdrowszej wersji, bez bułki, ale uzyskawszy bardzo podobny smak? Wystarczy przygotować tzw. sałatkę Big-Mac, która z pewnością zadowoli nawet największych niejadków.

Sałatka Big-Mac - składniki

500 g wołowiny mielonej,

60 g sera cheddar,

75 g sera mimolette w plastrach,

7 g sera parmezan,

pół czerwonej cebuli,

4 duże ogórki konserwowe,

sałata rzymska,

masło klarowane lub oliwa,

pomidorki cherry,

100 g majonezu,

25 g musztardy sarepskiej,

35 g ogórków kiszonych,

papryka ostra w proszku,

papryka wędzona w proszku,

czosnek w proszku,

sól,

pieprz.

Sałatka Big-Mac - przepis

Na patelni rozgrzewamy niewielka ilość masła klarowanego lub oliwy. Gdy tłuszcz się odpowiednio nagrzeje, dodajemy wołowe mięso mielone i smażymy. Mięso doprawiamy solą i pieprzem.

W czasie gdy mięso podsmaża się na patelni, możemy przygotować sos. W tym celu w słoiku lub miseczce łączymy majonez i musztardę, dodajemy również bardzo drobno posiekane ogórki kiszone. Następnie doprawiamy papryką ostrą w proszku, papryką wędzoną w proszku i czosnkiem w proszku. Sos dokładnie mieszamy i zamykamy w lodówce. Opcjonalnie do sosu można dodać jedną łyżkę soku po ogórkach kiszonych.

Sałatę rzymską kroimy na mniejsze kawałki, cebulę siekamy w drobną kostkę. Pomidorki kroimy na pół, ogórki konserwowe siekamy w plasterki. Ser cheddar ścieramy na tarce o grubych oczkach, ser mimolette kroimy w cienkie słupki, które następnie kroimy na pół. Parmezan ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Wszystkie rodzaje serów mieszamy ze sobą.

Czas na układanie warstw naszej sałatki. Warto wykorzystać ładne słoiki, w których będziemy serwować nasz posiłek. Na dno słoika wkładamy sałatę, następnie wołowinę, cebulę, ogórki konserwowe, sos, pomidorki, mieszanka serów i ponownie sałatę rzymską. Wszystkie warstwy układamy naprzemiennie do momentu wypełnienia słoika.

