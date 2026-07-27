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Smashed Potato Salad ulubionym daniem w wakacje. Prosta i przepyszna

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Smashed Potato Salad stała się w ostatnich latach prawdziwym kulinarnym hitem wakacji. Jak zrobić ją w zaledwie kilka chwil? Mamy dla was przepis, który zawsze się udaje!

Smashed Potato Salad - sałatka ziemniaczana
Smash Potato Salad to kulinarny hit lata 123RF/PICSEL

Smashed Potato Salad to po prostu nowoczesna i modna dziś odmiana klasycznej sałatki ziemniaczanej. Jej największe zalety to wyrazisty smak, prostota przygotowania i fakt, że pasuje dosłownie do wszystkiego. Sałatkę możemy jeść zarówno solo jak i z potrawami z grilla (kiełbasy, karkówki), pieczonymi lub smażonymi mięsami (kotlet schabowy lub dania z drobiu) czy rybami.

Ugotowane w mundurkach ziemniaki są początkowo delikatnie rozgniatane płaskim przedmiotem (np. dnem szklanki) i pieczone w piekarniku na chrupko. Następnie łączy się je z kremowym sosem (np. na bazie majonezu, jogurtu lub kwaśnej śmietany) i świeżymi dodatkami jak: czosnek, zioła, ogórki czy cebula.

Połączenie chrupiącej skórki ziemniaków z kremowym sosem i bardzo wyrazisty smak sprawiają, że sałatka stała się w ostatnich sezonach jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych wakacyjnych dań. Jak ją przygotować?

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Przepis na idealną Smashed Potato Salad. Zawsze się udaje

Składniki na dwie porcje: 

  • 420 g dobrych ziemniaków,
  • 20 g oliwy z oliwek,
  • 200 g jogurtu greckiego,
  • 10 g czosnku,
  • 15 g koperku,
  • 10 g soku z cytryny,
  • 160 g ogórka,
  • 20 g szczypiorku,
  • 100 g cebuli czerwonej.

Przygotowanie: 

1. Ziemniaki w mundurkach gotuj przez około 15 - 20 minut, w zależności od ich wielkości. Przełóż je następnie na blachę do pieczenia, zgnieć, skrop obficie oliwą, posyp solą i pieprzem.

2. Piecz ziemniaki w rozgrzanym do 220 stopni Celsjusza piekarniku przez ok. 35 - 40 minut.

3. Do miski wlej jogurt, a następnie dorzuć przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekany koperek i sok z cytryny. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.

4. Pokrój w kostkę ogórek i cebulę i dodaj do pozostałych składników. Dorzuć posiekany szczypiorek oraz upieczone ziemniaki. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.

Jedz solo lub z ulubionymi mięsnymi i rybnymi daniami.

Smacznego!

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