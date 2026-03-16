Śniadanie będzie wyglądać jak z modnego lokalu. Puszyste pieczywo ucieszy podniebienie

InteriaKobieta Redakcja

Czasem śniadanie jemy w pośpiechu, byle nie wychodzić z domu z pustym brzuchem. Zdarzają się jednak poranki, kiedy zwykła kanapka nie wystarcza. Pojawia się ochota na coś wyjątkowego - posiłek, które smakuje i wygląda jak z modnej śniadaniowni i sprawia, że dzień zaczyna się dużo przyjemniej. Jak uzyskać taki efekt na talerzu bez wychodzenia z domu? Wystarczy puszysty bajgiel i kilka przemyślanych dodatków.

Bajgiel z ziarnami z kremowym serkiem, ogórkami, łososiem i koperkiem na drewnianej desce.
W prosty sposób odmienisz swoje śniadania123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Śniadanie nie tylko zdrowe, ale też apetyczne
  2. Najmodniejszy pomysł na śniadanie
  3. Bajgiel z łososiem i kremowym serkiem
  4. Pomysł na śniadanie w stylu śródziemnomorskim
  5. Śniadanie na słodko? Przygotuj bajgla z mascarpone i owocami

Śniadanie nie tylko zdrowe, ale też apetyczne

Śniadanie od dawna uznawane jest za najważniejszy posiłek dnia. Dostarcza energii na pierwsze godziny pracy i nauki, pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi. Dobrze skomponowany poranny talerz wspiera koncentrację, poprawia nastrój i sprawia, że znacznie łatwiej uniknąć podjadania między posiłkami.

Coraz częściej zwraca się jednak uwagę nie tylko na wartość odżywczą śniadania, ale również na wygląd i przyjemność jedzenia. Estetycznie podane danie, pełne kolorów i apetycznych składników potrafi poprawić humor i zamienić poranne posiedzenie przy stole w mały rytuał. Dlatego popularnością cieszą się lokale serwujące śniadania, które w niczym nie przypominają spowszedniałych kanapek.

Zobacz też: Ciasto awaryjne bez pieczenia. Nie ma opcji, żeby nie wyszło

Najmodniejszy pomysł na śniadanie

Jednym z najprostszych sposobów, aby w zaciszu własnej kuchni stworzyć danie w stylu restauracyjnym są bajgle. Charakterystyczne bułki z chrupiącą skórką, puszystym wnętrzem i dziurką w środku świetnie sprawdzają się jako śniadaniowa baza.

Codziennie mogą smakować inaczej - wszystko zależy od wybranych dodatków. Nietrudno zamienić je w specjał, który nie tylko nasyci wygłodniały po nocy żołądek, ale będzie też wyglądać jak z modnej kawiarni.

Bajgiel z łososiem i kremowym serkiem

Do najbardziej klasycznych zestawów smakowych zalicza się bajgiel z wędzonym łososiem. Połówki lekko podpieczonego pieczywa warto najpierw posmarować kremowym serkiem śmietankowym. Miłośnicy wyrazistych smaków mogą dodać do niego odrobinę pasty chrzanowej. Następnie układamy plastry łososia, kilka liści karbowanej sałaty i cienkie plasterki ogórka. Szukając mniej oczywistych dodatków, warto sięgnąć także po kapary. Całość posypujemy świeżym koperkiem.

Okrągła bułka z ziarnami, przekrojona i wypełniona kremowym serkiem, plasterkami łososia, krążkami czerwonej cebuli, koperkiem i kaparami.
Nadzienie do bajgli wybieraj w zależności od swoich upodobań. Za każdym razem mogą smakować jak kulinarna nowość123RF/PICSEL

Zobacz też: Mają dużo błonnika, mało kalorii i dobry wpływ na serce. Zbyt rzadko goszczą na polskim talerzu

Pomysł na śniadanie w stylu śródziemnomorskim

Awokado jest nie tylko odżywcze, ale też pięknie prezentuje się na talerzu. Zazwyczaj w propozycjach śniadaniowych bajgli zestawia się je z jajkiem sadzonym lub w koszulce i bekonem. Planując smaczne śniadanie, które odświeży twój jadłospis, postaw jednak na nieco inne połączenie.

Pokrój awokado w plastry lub rozgnieć widelcem, by stworzyć z niego smaczne smarowidło. Rozłóż na bajglach, następnie dodaj kawałek grillowanego sera halloumi, garść rukoli, plasterki czerwonej cebuli oraz odrobinę drobno posiekanej papryki chili.

Zobacz również:

Zdrowe, delikatne o charakterystycznym smaku. Karczochy powinny być doceniane nie tylko za właściwości zdrowotne
Kuchnia

Włącz do menu, a zagości w nim na stałe. Warzywo zadziała jak naturalny detoks

Natalia Jabłońska

Śniadanie na słodko? Przygotuj bajgla z mascarpone i owocami

Bajgle są znakomitą propozycją dla zwolenników słodkich śniadań. Wystarczy, że przekrojoną na pół bułkę posmarujesz serkiem mascarpone, a następnie dodasz świeże owoce. Świetnie sprawdzą się truskawki, borówki, maliny i plasterki banana. Całość możesz polać niewielką porcją miodu albo syropu klonowego. Posyp chrupiącymi orzechami włoskimi lub pistacjami.

"Ewa gotuje": Placuszki z dyniPolsat

