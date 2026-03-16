Śniadanie nie tylko zdrowe, ale też apetyczne

Śniadanie od dawna uznawane jest za najważniejszy posiłek dnia. Dostarcza energii na pierwsze godziny pracy i nauki, pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi. Dobrze skomponowany poranny talerz wspiera koncentrację, poprawia nastrój i sprawia, że znacznie łatwiej uniknąć podjadania między posiłkami.

Coraz częściej zwraca się jednak uwagę nie tylko na wartość odżywczą śniadania, ale również na wygląd i przyjemność jedzenia. Estetycznie podane danie, pełne kolorów i apetycznych składników potrafi poprawić humor i zamienić poranne posiedzenie przy stole w mały rytuał. Dlatego popularnością cieszą się lokale serwujące śniadania, które w niczym nie przypominają spowszedniałych kanapek.

Najmodniejszy pomysł na śniadanie

Jednym z najprostszych sposobów, aby w zaciszu własnej kuchni stworzyć danie w stylu restauracyjnym są bajgle. Charakterystyczne bułki z chrupiącą skórką, puszystym wnętrzem i dziurką w środku świetnie sprawdzają się jako śniadaniowa baza.

Codziennie mogą smakować inaczej - wszystko zależy od wybranych dodatków. Nietrudno zamienić je w specjał, który nie tylko nasyci wygłodniały po nocy żołądek, ale będzie też wyglądać jak z modnej kawiarni.

Bajgiel z łososiem i kremowym serkiem

Do najbardziej klasycznych zestawów smakowych zalicza się bajgiel z wędzonym łososiem. Połówki lekko podpieczonego pieczywa warto najpierw posmarować kremowym serkiem śmietankowym. Miłośnicy wyrazistych smaków mogą dodać do niego odrobinę pasty chrzanowej. Następnie układamy plastry łososia, kilka liści karbowanej sałaty i cienkie plasterki ogórka. Szukając mniej oczywistych dodatków, warto sięgnąć także po kapary. Całość posypujemy świeżym koperkiem.

Nadzienie do bajgli wybieraj w zależności od swoich upodobań. Za każdym razem mogą smakować jak kulinarna nowość 123RF/PICSEL

Pomysł na śniadanie w stylu śródziemnomorskim

Awokado jest nie tylko odżywcze, ale też pięknie prezentuje się na talerzu. Zazwyczaj w propozycjach śniadaniowych bajgli zestawia się je z jajkiem sadzonym lub w koszulce i bekonem. Planując smaczne śniadanie, które odświeży twój jadłospis, postaw jednak na nieco inne połączenie.

Pokrój awokado w plastry lub rozgnieć widelcem, by stworzyć z niego smaczne smarowidło. Rozłóż na bajglach, następnie dodaj kawałek grillowanego sera halloumi, garść rukoli, plasterki czerwonej cebuli oraz odrobinę drobno posiekanej papryki chili.

Śniadanie na słodko? Przygotuj bajgla z mascarpone i owocami

Bajgle są znakomitą propozycją dla zwolenników słodkich śniadań. Wystarczy, że przekrojoną na pół bułkę posmarujesz serkiem mascarpone, a następnie dodasz świeże owoce. Świetnie sprawdzą się truskawki, borówki, maliny i plasterki banana. Całość możesz polać niewielką porcją miodu albo syropu klonowego. Posyp chrupiącymi orzechami włoskimi lub pistacjami.

