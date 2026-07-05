Sos koperkowy wraca do łask. Jakie są jego zalety?
Sos koperkowy wraca do łask i z roku na rok zdobywa coraz większą rzeszę fanów. To nie tylko świetny dodatek do dań, ale za sprawą koperku, również prawdziwa skarbnica witamin. Dlaczego jeszcze warto go jeść?
Jakie są zalety sosu koperkowego?
Sos koperkowy to bardzo lubiany, uniwersalny dodatek do dań takich jak mięsa w każdej możliwej postaci, ryby czy gotowane warzywa. Dobrze smakuje także z makaronami i ziemniakami. Sos koperkowy serwuje się głównie na ciepło, ale coraz częściej także w wersji na zimno.
Sos koperkowy ma sporą grupę wielbicieli, choć warto pamiętać, że jest dość tłusty. Ma jednak wiele właściwości prozdrowotnych, które zawdzięcza głównie koperkowi.
Koper to prawdziwa kopalnia witamin i soli mineralnych, takich jak:
- fosfor,
- potas,
- żelazo,
- wapń,
- magnez,
- miedź,
- cynk,
- witamina A
- witamina B6,
- witamina C,
- foliany,
- kwas pantotenowy.
Badania wykazały, że koper ma zbawienny wpływ na trawienie - olejki eteryczne, które zawiera, pobudzają wydzielanie żółci i soków trawiennych oraz stymulują do pracy perystaltykę jelit. Koper doskonale zwalcza więc wzdęcia i niestrawność.
Koper ma silne działania przeciwutleniające i zwalcza powstawanie wolnych rodników oraz przeciwbakteryjne - hamuje wzrost i namnażanie bakterii gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), laseczki woskowej (Bacillus cereus), paciorkowca kałowego (Enterofaecalis), E.coli oraz Salmonelli typhi.
Warzywo to skutecznie obniża również stężenie "złego" cholesterolu LDL oraz trójglicerydów we krwi.
Choć sos jest dość tłusty i kaloryczny, to przez wzgląd na zalety koperku, warto od czasu do czasu pozwolić sobie na tę przyjemność. Jak go przygotować?
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Przepis na idealny sos koperkowy
Składniki:
- 1,5 szklanki bulionu lub rosołu,
- 1/4 łyżeczki kurkumy,
- 1 łyżka mąki,
- 1/3 szklanki śmietanki kremówki 30 proc.,
- 1 łyżka masła,
- 1 pęczek świeżego koperku,
- 1 łyżeczka soku z cytryny,
- 1/4 łyżeczki pieprzu czarnego,
- 1/2 łyżeczki granulowanego czosnku.
Przygotowanie:
1. Ugotuj bulion z kurkumą. W osobnej misce rozprowadź mąkę ze śmietanką, a następnie mieszankę wlej do bulionu. Doprowadź do zagotowania i wciąż mieszaj.
2. Dopraw solą, czarnym pieprzem oraz czosnkiem w proszku. Gotuj przez około minutę, przez cały czas mieszając.
3. Na koniec dodaj masło, sok z cytryny i drobno posiekany koperek. Podgrzewaj przez chwilę, ciągle mieszając.
4. Odstaw z ognia i pozostaw do wystygnięcia.
Smacznego!
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