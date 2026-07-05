Sos koperkowy wraca do łask. Jakie są jego zalety?

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Sos koperkowy wraca do łask i z roku na rok zdobywa coraz większą rzeszę fanów. To nie tylko świetny dodatek do dań, ale za sprawą koperku, również prawdziwa skarbnica witamin. Dlaczego jeszcze warto go jeść?

Sos koperkowy w miseczce
Sos koperkowy to świetny dodatek do mięs i ryb123RF/PICSEL

Jakie są zalety sosu koperkowego?

Sos koperkowy to bardzo lubiany, uniwersalny dodatek do dań takich jak mięsa w każdej możliwej postaci, ryby czy gotowane warzywa. Dobrze smakuje także z makaronami i ziemniakami. Sos koperkowy serwuje się głównie na ciepło, ale coraz częściej także w wersji na zimno.

Sos koperkowy ma sporą grupę wielbicieli, choć warto pamiętać, że jest dość tłusty. Ma jednak wiele właściwości prozdrowotnych, które zawdzięcza głównie koperkowi.

Koper to prawdziwa kopalnia witamin i soli mineralnych, takich jak:

  • fosfor,
  • potas,
  • żelazo,
  • wapń,
  • magnez,
  • miedź,
  • cynk,
  • witamina A
  • witamina B6,
  • witamina C,
  • foliany,
  • kwas pantotenowy.

Badania wykazały, że koper ma zbawienny wpływ na trawienie - olejki eteryczne, które zawiera, pobudzają wydzielanie żółci i soków trawiennych oraz stymulują do pracy perystaltykę jelit. Koper doskonale zwalcza więc wzdęcia i niestrawność.

Koper ma silne działania przeciwutleniające i zwalcza powstawanie wolnych rodników oraz przeciwbakteryjne - hamuje wzrost i namnażanie bakterii gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), laseczki woskowej (Bacillus cereus), paciorkowca kałowego (Enterofaecalis), E.coli oraz Salmonelli typhi.

Biały barszcz z koperkiem, podany z połówkami ugotowanego na twardo jajka, w białej miseczce.
Jajka w sosie koperkowym to smaczna przekąska lrlucik123RF/PICSEL

Warzywo to skutecznie obniża również stężenie "złego" cholesterolu LDL oraz trójglicerydów we krwi.

Choć sos jest dość tłusty i kaloryczny, to przez wzgląd na zalety koperku, warto od czasu do czasu pozwolić sobie na tę przyjemność. Jak go przygotować?

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Przepis na idealny sos koperkowy

Składniki:

  • 1,5 szklanki bulionu lub rosołu,
  • 1/4 łyżeczki kurkumy,
  • 1 łyżka mąki,
  • 1/3 szklanki śmietanki kremówki 30 proc.,
  • 1 łyżka masła,
  • 1 pęczek świeżego koperku,
  • 1 łyżeczka soku z cytryny,
  • 1/4 łyżeczki pieprzu czarnego,
  • 1/2 łyżeczki granulowanego czosnku.

Przygotowanie:

1. Ugotuj bulion z kurkumą. W osobnej misce rozprowadź mąkę ze śmietanką, a następnie mieszankę wlej do bulionu. Doprowadź do zagotowania i wciąż mieszaj.

2. Dopraw solą, czarnym pieprzem oraz czosnkiem w proszku. Gotuj przez około minutę, przez cały czas mieszając.

3. Na koniec dodaj masło, sok z cytryny i drobno posiekany koperek. Podgrzewaj przez chwilę, ciągle mieszając.

4. Odstaw z ognia i pozostaw do wystygnięcia.

Smacznego!

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