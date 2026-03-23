Sos tatarski rządzi na wielkanocnym stole. Jak przygotować idealny?

Natalia Jabłońska

Sos tatarski to popularna wielkanocna potrawa, spożywana zazwyczaj w towarzystwie wędlin, jajek, kiełbas i chleba. Jak przygotować go szybko i tak, by zajadali się nim wszyscy domownicy i goście? Oto nasz sprawdzony przepis!

Sos tatarski to zimny, kremowy sos na bazie majonezu (choć często też z dodatkiem jogurtu lub śmietany) z drobno posiekanymi pikantnymi dodatkami: ziołami oraz warzywami marynowanymi. Sos tatarski przyrządza się z sosu majonezowego:

  • w wersji po wiedeńsku dodaje się do niego pokrojone korniszony, kapary i natkę pietruszki,
  • w wersji po francusku dodaje się roztarte żółtko z jaja na twardo, posiekane białko i szczypiorek.

Do sosu tatarskiego dodaje się również marynowane warzywa, najczęściej grzybki.

Sos tatarski spożywa się zazwyczaj jak sałatkę, w towarzystwie zimnych mięs, wędlin, śledzi, ryb na zimno i chleba. Jego smak opisać można jako kwaśny, pikantny i wyrazisty.

Sos tatarski traktowany jest jako potrawa kuchni polskiej, więc większość Polaków ma swój własny, sprawdzony przepis na to danie. Wbrew swojej nazwie, nie pochodzi od Tatarów, a jego popularność wzrosła w XIX wieku wraz z upowszechnieniem majonezu.

Sos tatarski kojarzy się mocno z Wielkanocą - choć nie jest typowym daniem świątecznym, to jednak właśnie w te święta pojawia się na większości polskich stołów. Jak przygotować idealny sos tatarski? Mamy dla was przepis, który zawsze się sprawdza!

Sprawdzony przepis na sos tatarski. Zawsze się udaje

Składniki: 

  • dwa słoiczki grzybków marynowanych,
  • trzy ogórki kiszone,
  • cebula biała,
  • dwa jajka ugotowane na twardo,
  • majonez wedle uznania,
  • cztery łyżki musztardy,
  • szczypta cukru,
  • sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Marynowane grzybki, najlepiej leśne, odsącz dokładnie na sitku i pokrój w drobną kosteczkę.

2. Ogórki kiszone również pokrój w kostkę, podobnie jak cebulkę białą.

3. Przełóż wszystkie składniki do miski i dokładnie wymieszaj. Dodaj majonez, musztardę i dopraw do smaku według uznania.

4. Całość raz jeszcze dokładnie wymieszaj i włóż do lodówki.

Smacznego!

Tak przygotowany, domowy sos tatarski można bezpiecznie przechowywać w lodówce przez około 5 - 7 dni. Ważne jednak, by trzymać go w szczelnie zamkniętym słoiku lub pojemniku, najlepiej w najzimniejszej części lodówki. Nie należy go natomiast mrozić - ze względu na wysoką zawartość majonezu i śmietany, po rozmrożeniu sos się rozwarstwi, a jego konsystencja stanie się wodnista.

