Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba
Zapomniany deser, który wywodzi się ze staropolskiej kuchni. Przypomina puszysty pudding, a do jego wykonania nie trzeba wymyślnych składników. Podstawowym jest chleb. Brzmi dziwnie? Przekonajcie się sami, jak smakuje!
Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba
Czym jest legumina?
Legumina to przysmak serwowany dawniej w polskich domach po obiedzie. Deser jeszcze na przełomie XIX i XX wieku cieszył się ogromną popularnością. Z czasem zupełnie o nim zapomniano - a szkoda, bo jest przygotowywany na bazie prostych składników i smakuje wyśmienicie. Legumina powstaje na bazie jajek, mąki lub kaszy i występuje w formie puddingu, budyniu czy racuchów.
Można więc powiedzieć, że to staropolski deser "zero waste". Przygotowanie leguminy - chociaż proste, może być świetnym polem do kulinarnych eksperymentów. Specjał ten można stworzyć z dodatkiem cytryny, truskawek, malin, wiśni, cukru pudru, kawy czy kwaśnej śmietany.
Jedną z najciekawszych propozycji jest legumina chlebowa. Jak ją przygotować?Legumina chlebowa powstaje na bazie czerstwego pieczywa, jajek, masła, cynamonu i goździków.
Legumina chlebowa w wersji podstawowej. Wypróbuj prosty przepis
Do przygotowania leguminy chlebowej w klasycznej wersji potrzebujesz kilku składników. Rozdrobnij kilka kromek razowego chleba (np. za pomocą moździerza), dodaj roztopione masło, mielony cynamon, goździki, żółtka z cukrem i ubite białka. Wszystko wymieszaj i przełóż do formy. Piecz w piekarniku przez ok. 30 minut w temperaturze 180 st. C. Gotową leguminę możesz udekorować świeżymi owocami czy polewą.
Legumina chlebowa z orzechami i konfiturą jabłkową
A teraz czas na nieco bardziej urozmaiconą wersję. Smacznego!
Składniki
- 300 g konfitury jabłkowej,
- 5 czerstwych bułek,
- 250 ml śmietanki 36 proc.,
- 10 żółtek,
- 100 g masła,
- skórka z 1 cytryny,
- 3 łyżki cukru,
- 2 garści posiekanych orzechów włoskich.
- Najpierw wysmaruj połową masła formę do pieczenia (20x30 cm). Bułeczki porwij na kawałki lub pokrój w dość duże kostki. Połowę z nich rozłóż na dnie formy.
- Następna warstwa to konfitura jabłkowa i garść posiekanych orzechów. Przykryj jej resztą pieczywa. Na wierzchu rozłóż plasterki masła.
- Utrzyj żółtka i cukier na puszystą masę. Dodaj śmietankę i skórkę z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszaj.
- Masą zalej bułki z jabłkami. Wierzch formy posyp pozostałymi orzechami włoskimi.
- Deser piecz przez godzinę w temperaturze 110 st. C.
- Leguminę chlebową podawaj przestudzoną z dodatkową porcją jabłek.
