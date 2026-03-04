Spis treści: Czym jest legumina? Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba Legumina chlebowa w wersji podstawowej. Wypróbuj prosty przepis Legumina chlebowa z orzechami i konfiturą jabłkową

Czym jest legumina?

Legumina to przysmak serwowany dawniej w polskich domach po obiedzie. Deser jeszcze na przełomie XIX i XX wieku cieszył się ogromną popularnością. Z czasem zupełnie o nim zapomniano - a szkoda, bo jest przygotowywany na bazie prostych składników i smakuje wyśmienicie. Legumina powstaje na bazie jajek, mąki lub kaszy i występuje w formie puddingu, budyniu czy racuchów.

Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba

Można więc powiedzieć, że to staropolski deser "zero waste". Przygotowanie leguminy - chociaż proste, może być świetnym polem do kulinarnych eksperymentów. Specjał ten można stworzyć z dodatkiem cytryny, truskawek, malin, wiśni, cukru pudru, kawy czy kwaśnej śmietany.

Jedną z najciekawszych propozycji jest legumina chlebowa. Jak ją przygotować?Legumina chlebowa powstaje na bazie czerstwego pieczywa, jajek, masła, cynamonu i goździków.

Legumina chlebowa w wersji podstawowej. Wypróbuj prosty przepis

Do przygotowania leguminy chlebowej w klasycznej wersji potrzebujesz kilku składników. Rozdrobnij kilka kromek razowego chleba (np. za pomocą moździerza), dodaj roztopione masło, mielony cynamon, goździki, żółtka z cukrem i ubite białka. Wszystko wymieszaj i przełóż do formy. Piecz w piekarniku przez ok. 30 minut w temperaturze 180 st. C. Gotową leguminę możesz udekorować świeżymi owocami czy polewą.

Legumina chlebowa z orzechami i konfiturą jabłkową

A teraz czas na nieco bardziej urozmaiconą wersję. Smacznego!

Legumina z orzechami i jabłkami - idealny przepis na wyśmienity deser Mateusz Jagielski East News

Składniki 300 g konfitury jabłkowej,

5 czerstwych bułek,

250 ml śmietanki 36 proc.,

10 żółtek,

100 g masła,

skórka z 1 cytryny,

3 łyżki cukru,

2 garści posiekanych orzechów włoskich. 30 min 3-4

Sposób przygotowania:

Najpierw wysmaruj połową masła formę do pieczenia (20x30 cm). Bułeczki porwij na kawałki lub pokrój w dość duże kostki. Połowę z nich rozłóż na dnie formy. Następna warstwa to konfitura jabłkowa i garść posiekanych orzechów. Przykryj jej resztą pieczywa. Na wierzchu rozłóż plasterki masła. Utrzyj żółtka i cukier na puszystą masę. Dodaj śmietankę i skórkę z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszaj. Masą zalej bułki z jabłkami. Wierzch formy posyp pozostałymi orzechami włoskimi. Deser piecz przez godzinę w temperaturze 110 st. C. Leguminę chlebową podawaj przestudzoną z dodatkową porcją jabłek.

