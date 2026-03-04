Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Zapomniany deser, który wywodzi się ze staropolskiej kuchni. Przypomina puszysty pudding, a do jego wykonania nie trzeba wymyślnych składników. Podstawowym jest chleb. Brzmi dziwnie? Przekonajcie się sami, jak smakuje!

Sałatka owocowa z cytrusami, jagodami, kremem waniliowym i miętą, ozdobiona jadalnymi kwiatami; w tle cytryny i jabłka.
Legumina niejedno ma imię. Wypróbuj przepis z chlebem w roli głównejJerzy DudekEast News

Spis treści:

  1. Czym jest legumina?
  2. Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba
  3. Legumina chlebowa w wersji podstawowej. Wypróbuj prosty przepis
  4. Legumina chlebowa z orzechami i konfiturą jabłkową

Czym jest legumina?

Legumina to przysmak serwowany dawniej w polskich domach po obiedzie. Deser jeszcze na przełomie XIX i XX wieku cieszył się ogromną popularnością. Z czasem zupełnie o nim zapomniano - a szkoda, bo jest przygotowywany na bazie prostych składników i smakuje wyśmienicie. Legumina powstaje na bazie jajek, mąki lub kaszy i występuje w formie puddingu, budyniu czy racuchów. 

Staropolski deser "zero waste". Puszysty pudding przygotujesz na bazie chleba

Można więc powiedzieć, że to staropolski deser "zero waste". Przygotowanie leguminy - chociaż proste, może być świetnym polem do kulinarnych eksperymentów. Specjał ten można stworzyć z dodatkiem cytryny, truskawek, malin, wiśni, cukru pudru, kawy czy kwaśnej śmietany. 

Jedną z najciekawszych propozycji jest legumina chlebowa. Jak ją przygotować?Legumina chlebowa powstaje na bazie czerstwego pieczywa, jajek, masła, cynamonu i goździków.

Legumina chlebowa w wersji podstawowej. Wypróbuj prosty przepis

Do przygotowania leguminy chlebowej w klasycznej wersji potrzebujesz kilku składników. Rozdrobnij kilka kromek razowego chleba (np. za pomocą moździerza), dodaj roztopione masło, mielony cynamon, goździki, żółtka z cukrem i ubite białka. Wszystko wymieszaj i przełóż do formy. Piecz w piekarniku przez ok. 30 minut w temperaturze 180 st. C. Gotową leguminę możesz udekorować świeżymi owocami czy polewą.

Legumina chlebowa z orzechami i konfiturą jabłkową

A teraz czas na nieco bardziej urozmaiconą wersję. Smacznego!

Plaster cytryny, kawałki jabłka, orzechy włoskie i laska cynamonu zanurzone w jasnym, kremowym sosie, podane w dekoracyjnej, niebiesko-białej misce, całość posypana cynamonem.
Legumina z orzechami i jabłkami - idealny przepis na wyśmienity deserMateusz JagielskiEast News

Składniki

  • 300 g konfitury jabłkowej,
  • 5 czerstwych bułek,
  • 250 ml śmietanki 36 proc.,
  • 10 żółtek,
  • 100 g masła,
  • skórka z 1 cytryny,
  • 3 łyżki cukru,
  • 2 garści posiekanych orzechów włoskich.
30 min
3-4
Sposób przygotowania:
  1. Najpierw wysmaruj połową masła formę do pieczenia (20x30 cm). Bułeczki porwij na kawałki lub pokrój w dość duże kostki. Połowę z nich rozłóż na dnie formy.
  2. Następna warstwa to konfitura jabłkowa i garść posiekanych orzechów. Przykryj jej resztą pieczywa. Na wierzchu rozłóż plasterki masła.
  3. Utrzyj żółtka i cukier na puszystą masę. Dodaj śmietankę i skórkę z cytryny. Wszystko dokładnie wymieszaj. 
  4. Masą zalej bułki z jabłkami. Wierzch formy posyp pozostałymi orzechami włoskimi.
  5. Deser piecz przez godzinę w temperaturze 110 st. C. 
  6. Leguminę chlebową podawaj przestudzoną z dodatkową porcją jabłek.

Zobacz również:

Czekoladowy pudding z dodatkiem, który podkręci trawienie
Kuchnia

Obłędny smak deseru, wartości odżywcze najlepszego posiłku. Koniecznie wypróbuj ten pudding

Karolina Woźniak

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina KarolczakINTERIA.PL

Najnowsze