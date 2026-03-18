Spis treści: Czerwona kapusta. Dlaczego jest tak wartościowa dla zdrowia? Surówka z czerwonej kapusty. Najprostszy przepis Co dodać do surówki z czerwonej kapusty, żeby była jeszcze smaczniejsza i zdrowsza? Do jakich dań najlepiej pasuje surówka z czerwonej kapusty?

Czerwona kapusta. Dlaczego jest tak wartościowa dla zdrowia?

Czerwona kapusta należy do warzyw kapustnych, czyli tej samej grupy, do której zaliczają się m.in. brokuły, kalafior czy jarmuż. Charakterystyczny intensywny kolor nie jest przypadkowy, lecz odpowiadają za niego antocyjany - naturalne barwniki roślinne o właściwościach antyoksydacyjnych.

Antyoksydanty pomagają neutralizować wolne rodniki i chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Oznacza to, że dieta bogata w takie związki stanowi wsparcie dla zdrowia serca, układu odpornościowego oraz ogólnej kondycji organizmu.

Czerwona kapusta jest dobrym źródłem witaminy C, która wspiera odporność i bierze udział w wielu procesach metabolicznych. Zawiera też sporo witaminy K, potas oraz błonnik pokarmowy. Ten ostatni jest szczególnie ważny dla układu trawiennego, ponieważ pomaga regulować pracę jelit i sprzyja uczuciu sytości.

Warto zwrócić uwagę również na związki siarkowe obecne w warzywach kapustnych. Powstają one między innymi podczas krojenia lub gryzienia warzywa. Badania wskazują, że mogą one wspierać naturalne mechanizmy ochronne organizmu, a nawet działać przeciwzapalnie.

Dodatkową zaletą czerwonej kapusty jest niska kaloryczność. Nawet większa porcja tego warzywa dostarcza niewiele energii, a jednocześnie zapewnia sporo objętości posiłku. Dzięki temu dobrze sprawdza się w dietach nastawionych na lekkie, ale sycące jedzenie.

Surówka z czerwonej kapusty. Najprostszy przepis

Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania czerwonej kapusty jest klasyczna surówka (w wersji surowej warzywo zachowuje najwięcej swojego bogactwa, choć równie smaczne i cenne jest jedzenie kapusty w formie gotowanej albo kiszonej).

Oto przepis na klasyczną surówkę z czerwonej kapusty do obiadu.

Składniki:

pół główki czerwonej kapusty

1 marchewka

1 małe jabłko

1-2 łyżki soku z cytryny

1 łyżka oliwy lub oleju rzepakowego

sól i pieprz

Przygotowanie:

Kapustę poszatkuj bardzo cienko. Marchewkę zetrzyj na tarce, a jabłko pokrój w cienkie paski albo zetrzyj na grubych oczkach. Wszystkie składniki przełóż do miski, dodaj sok z cytryny, oliwę oraz przyprawy. Całość dobrze wymieszaj i lekko ugnieć, aby kapusta puściła sok i stała się bardziej miękka. Najlepiej odstawić surówkę na kilka minut przed podaniem - wtedy smak składników lepiej się połączy, przeniknie.

Co dodać do surówki z czerwonej kapusty, żeby była jeszcze smaczniejsza i zdrowsza?

Czerwona kapusta świetnie łączy się z różnymi dodatkami. W zależności od tego, z czym ją podajesz, i jaki efekt chcesz osiągnąć (łagodny, wyrazisty), możesz zrobić surówkę, łącząc kapustę i:

jabłko - wprowadza naturalną słodycz i przełamuje smak kapusty

marchewkę - nadaje lekkości i dodatkowej chrupkości

czerwoną cebulę - dodaje wyrazistości

natkę pietruszki lub koperek - odświeżają smak surówki

Jeśli chcesz wzbogacić ją o dodatkowe wartości odżywcze, dobrym pomysłem będą także orzechy włoskie, pestki dyni lub słonecznika, oliwa z oliwek. Dla bardziej kremowej konsystencji można dodać niewielką ilość jogurtu naturalnego lub/i musztardy, które skleją wiórki kapusty i nadadzą jej zwartej, aksamitnej struktury.

Do jakich dań najlepiej pasuje surówka z czerwonej kapusty?

Surówka z czerwonej kapusty jest jednym z najbardziej uniwersalnych dodatków obiadowych. I choć serwowana rzadziej od białej, to jednak z powodzeniem będzie pełniła taka samą rolę. Doskonale pasuje do kotletów schabowych, mielonych, pieczonego kurczaka, kaczki, pieczeni wieprzowej.

pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Dobrze sprawdza się także w nowoczesnej kuchni. Można ją dodać do burgerów, wrapów, tortilli czy sałatek, latem do dań z grilla, pieczonych ziemniaków, a na diecie do kasz czy ryb.

Dzięki swojej chrupkości i lekkości potrafi "odświeżyć" cały posiłek i sprawić, że nawet cięższe danie wydaje się bardziej zrównoważone.

