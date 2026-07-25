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Surówka z cukinii. Mało kto przygotowuje ją w ten sposób

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Lekka i szybka w przygotowaniu. Surówka z cukinii to świetny dodatek do obiadu. Proponujemy wersję z aromatycznym sosem. Mało kto przygotowuje ją w ten sposób, a jest naprawdę smaczna. Latem to doskonały i zdrowy wybór.

Surówka z cukinii z cebulą, sosem pomarańczowym i listkami mięty podana na talerzu.
Sałatka z cukinii123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Surówka z cukinii. Mało kto przygotowuje ją w ten sposób
  2. Przepis na surówkę z cukinii. Całość zalej aromatycznym sosem

Surówka z cukinii. Mało kto przygotowuje ją w ten sposób

Cukinia latem smakuje najlepiej, więc warto urozmaicać zielonym warzywem różne posiłki. Surówka z cukinii to doskonała propozycja na obiad. Świetnie urozmaici główne danie, a w upalne dni zadziała orzeźwiająco. To zasługa jednego składnika. Dodanie mięty wzbogaci aromat i nada całości wyrazistego smaku. Do tego aromatyczny sos na bazie pomarańczy, mięty, octu jabłkowego i surówka gotowa! 

To propozycja zwłaszcza dla osób, które nie lubią długo przygotowywać posiłków i chcą spróbować nowych smaków. Do tego dochodzą korzyści dla zdrowia.

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Cukinia jest niskokaloryczna (ma ok. 16 kcal na 100g) i lekkostrawna. Zawiera potas, witaminy C, A i K oraz kwas foliowy. Warzywo działa korzystnie na układ pokarmowy, działa antyoksydacyjnie, reguluje ciśnienie krwi i wspomaga pracę serca. Chociażby dlatego latem warto sięgać po cukinię jak najczęściej.

Stoisko w supermarkecie z dużą ilością świeżych warzyw. Na pierwszym planie ogórki, sałata, bakłażany i cukinie w plastikowych skrzynkach na ladzie, w tle inne produkty.
Smak dobrej cukinii powinien być delikatnie słodkawy, z subtelnym, niemal neutralnym aromatem 123RF/PICSEL

Przepis na surówkę z cukinii. Całość zalej aromatycznym sosem

Wskazówka: Surówka będzie jeszcze smaczniejsza, jeśli kwadrans przed podaniem schłodzisz ją w lodówce. Do smaku możesz dodać też ser feta czy uprażone pestki słonecznika.

Składniki

  • 2 młode, małe cukinie,
  • 1 biała cebula.
  • Sos pomarańczowo-miętowy:
  • sok wyciśnięty z połowy pomarańczy,
  • 1 łyżka octu jabłkowego,
  • 3-4 łyżki oliwy z oliwek,
  • 1 łyżka drobno posiekanej mięty,
  • 1 łyżeczka płynnego miodu,
  • sól i świeżo zmielony pieprz.
15 min
3-4

Sposób przygotowania: 

  1. Umyj cukinię i poszatkuj. Nie musisz obierać jej ze skórki. Pokrój warzywo na cienkie plasterki z pomocą szatkownicy lub tarki o dużych oczkach.
  2. Do poszatkowanej cukinii dodaj cebulę pokrojoną w piórka.
  3. W małym słoiku wymieszaj składniki sosu: sok z pomarańczy, ocet jabłkowy, oliwę lub olej i miód. Dopraw pieprzem i solą. Energicznie potrząśnij słoikiem - sos powinien mieć gładką konsystencję.
  4. Polej surówkę sosem i wymieszaj. Odstaw na kilka minut, by cukinia nabrała miękkości.

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