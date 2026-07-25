Spis treści: Surówka z cukinii. Mało kto przygotowuje ją w ten sposób Przepis na surówkę z cukinii. Całość zalej aromatycznym sosem

Surówka z cukinii. Mało kto przygotowuje ją w ten sposób

Cukinia latem smakuje najlepiej, więc warto urozmaicać zielonym warzywem różne posiłki. Surówka z cukinii to doskonała propozycja na obiad. Świetnie urozmaici główne danie, a w upalne dni zadziała orzeźwiająco. To zasługa jednego składnika. Dodanie mięty wzbogaci aromat i nada całości wyrazistego smaku. Do tego aromatyczny sos na bazie pomarańczy, mięty, octu jabłkowego i surówka gotowa!

To propozycja zwłaszcza dla osób, które nie lubią długo przygotowywać posiłków i chcą spróbować nowych smaków. Do tego dochodzą korzyści dla zdrowia.

Cukinia jest niskokaloryczna (ma ok. 16 kcal na 100g) i lekkostrawna. Zawiera potas, witaminy C, A i K oraz kwas foliowy. Warzywo działa korzystnie na układ pokarmowy, działa antyoksydacyjnie, reguluje ciśnienie krwi i wspomaga pracę serca. Chociażby dlatego latem warto sięgać po cukinię jak najczęściej.

Smak dobrej cukinii powinien być delikatnie słodkawy, z subtelnym, niemal neutralnym aromatem 123RF/PICSEL

Przepis na surówkę z cukinii. Całość zalej aromatycznym sosem

Wskazówka: Surówka będzie jeszcze smaczniejsza, jeśli kwadrans przed podaniem schłodzisz ją w lodówce. Do smaku możesz dodać też ser feta czy uprażone pestki słonecznika.

Składniki 2 młode, małe cukinie,

1 biała cebula.

Sos pomarańczowo-miętowy:

sok wyciśnięty z połowy pomarańczy,

1 łyżka octu jabłkowego,

3-4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka drobno posiekanej mięty,

1 łyżeczka płynnego miodu,

sól i świeżo zmielony pieprz. 15 min 3-4

Sposób przygotowania:

Umyj cukinię i poszatkuj. Nie musisz obierać jej ze skórki. Pokrój warzywo na cienkie plasterki z pomocą szatkownicy lub tarki o dużych oczkach. Do poszatkowanej cukinii dodaj cebulę pokrojoną w piórka. W małym słoiku wymieszaj składniki sosu: sok z pomarańczy, ocet jabłkowy, oliwę lub olej i miód. Dopraw pieprzem i solą. Energicznie potrząśnij słoikiem - sos powinien mieć gładką konsystencję. Polej surówkę sosem i wymieszaj. Odstaw na kilka minut, by cukinia nabrała miękkości.

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