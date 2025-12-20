Spis treści: Co dodać do sałatki jarzynowej, żeby była pyszna? Co Magda Gessler daje do sałatki jarzynowej? Czego Magda Gessler nie dodaje do sałatki jarzynowej? Jaki jest przepis na sos do sałatki jarzynowej Magdy Gessler?

Co dodać do sałatki jarzynowej, żeby była pyszna?

Sałatka jarzynowa to zbiór gotowanych warzyw okraszonych dodatkiem sosu na bazie majonezu i musztardy. Stanowi tradycyjną przystawkę na święta, ale także wiele innych uroczystości.

Składniki sałatki jarzynowej różnią się w zależności od regionu, ale także indywidualnych upodobań domowników. W tradycyjnym i podstawowym przepisie na sałatkę jarzynową nie może zabraknąć gotowanych: marchwi, pietruszki, selera i ziemniaków, a także ogórków kiszonych i cebuli. Ważnym składnikiem tego dania są także jabłka. Niektórzy dodają jajka, kukurydze konserwową. Ile domów, tyle przepisów na sałatkę jarzynową.

Co Magda Gessler daje do sałatki jarzynowej?

Tym, co odróżnia sałatkę jarzynową Magdy Gessler od tradycyjnej wersji, jest m.in. dodatek marynowanych grzybów, które dodają sałatce ostrości i równoważą smak majonezu. W przepisie Magdy Gessler znajdują się także jaja i groszek konserwowy.

W przepisie Magdy Gessler mogą zaskoczyć cię również gotowane warzywa na rosole. Ikona polskiej kuchni poleca wykorzystać w sałatce warzywa z wcześniej gotowanego rosołu. Według przepisu opublikowanego na oficjalnym koncie na Instagramie Magdy Gessler warzywa powinny być miękkie, ale nie przegotowane, dlatego warto je wyjąć nieco wcześniej z wywaru.

Czego Magda Gessler nie dodaje do sałatki jarzynowej?

W przepisie Magdy Gessler na sałatkę jarzynową nie znajdziemy jednak popularnej w przepisach na to danie kukurydzy konserwowej czy cebuli. Zamiast tego ostrość dania zapewnia musztarda i marynowane grzybki.

Niektórzy sałatkę jarzynową wzbogacają wędliną 123RF/PICSEL

Jaki jest przepis na sos do sałatki jarzynowej Magdy Gessler?

Ważnym elementem każdej sałatki jarzynowej jest sos na bazie majonezu. Ten w przepisie Magdy Gessler składa się z:

4 łyżek majonezu,

4 łyżek jogurtu naturalnego,

łyżeczki musztardy czeskiej,

odrobiny oleju rzepakowego,

soli, pieprz młotkowanego i odrobiny cukru.

Wszystkie składniki należy dobrze wymieszać z wcześniej pokrojonymi warzywami. Sałatkę można przyozdobić podobnie jak Magda Gessler - cząstkami pomidora i gałązkami natki pietruszki.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

„Ewa gotuje”: Sałatka jajeczna z ogórkiem Polsat