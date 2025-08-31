Świeży kontra kartonowy - który sok wygrywa?

Magda Kania

Nie wszystkie soki owocowe są sobie równe! Czy sok z kartonu traci większość witamin i błonnika, a świeżo wyciskany to prawdziwa bomba zdrowia? Katarzyna Bosacka postanowiła sprawdzić, czy kartonowe soki mają szanse ze świeżymi i co powinniśmy pić na co dzień, by przysłużyło to się naszemu zdrowiu.

Czy lepsze są soki z kartonu, czy przygotowane w domu?
Czy lepsze są soki z kartonu, czy przygotowane w domu?Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy sok świeżo wyciskany jest lepszy od kartonowego?
  2. Katarzyna Bosacka na tropie soków
  3. Sok z kartonu - wygodny, ale uboższy
  4. Najzdrowszy sok? Przepis jest banalny
  5. Dlaczego warto zmienić nawyki

Czy sok świeżo wyciskany jest lepszy od kartonowego?

Wyobraź sobie dwie szklanki soku: jedną ze sklepu, drugą przygotowaną w domu. Choć oba wyglądają zachęcająco, w jednej z nich kryje się prawdziwa zdrowotna bomba - mnóstwo błonnika, witamin i antyoksydantów.

Sok z kartonu ma swoje zalety: jest łatwy w użyciu, wygodny do kupienia i nie wymaga żadnego wysiłku - wystarczy wziąć z półki, otworzyć i nalać do szklanki. Pasteryzacja sprawia, że może stać długo w sklepie, a później w lodówce, dłużej niż świeżo wyciskany sok.

Jednak warto czasem poświęcić te kilka minut w kuchni i przygotować sok samodzielnie - świeżo wyciskany lub zblendowany daje pełnię składników odżywczych, której nie zastąpi żaden karton.

Katarzyna Bosacka na tropie soków

Tym tematem postanowiła zająć się znana wszystkim Katarzyna Bosacka. To nie tylko dziennikarka i autorka książek kulinarnych, ale przede wszystkim ekspertka, która uczy Polaków, jak mądrze wybierać produkty spożywcze. Szerokiej publiczności znana jest z programów telewizyjnych, w których demaskowała sztuczki producentów żywności.

Teraz jej aktywność przeniosła się na Instagram, gdzie edukuje swoich obserwatorów, pokazując, co naprawdę warto jeść, czego unikać i jak przygotować zdrowe posiłki. Ostatni filmik poświęcony jest sokom - temat, który interesuje niemal każdego, kto dba o dietę i zdrowie swojej rodziny.

Sok z kartonu - wygodny, ale uboższy

Duża część z nas wciąż sięga po soki z kartonu - bo szybkie, wygodne i dostępne w każdym sklepie. Niestety, ich wartości odżywcze często pozostawiają wiele do życzenia.

Jak mówi Katarzyna Bosacka w swoim filmiku, sok pomarańczowy z kartonu najczęściej jest odtworzony z pulpy i poddany pasteryzacji, czyli wysokiej temperaturze, która zabija bakterie, ale też niszczy witaminę C i inne cenne składniki.

W efekcie taki napój ma mniej witamin i praktycznie zerową ilość błonnika. A przecież błonnik jest niezwykle ważny - pobudza pracę jelit i chroni przed chorobami, w tym rakiem jelita grubego, zapewnia dłuższe uczucie sytości i jest nieoceniony w diecie dzieci.

Trzy szklanki owocowych smoothie o różnych kolorach ustawione na drewnianym stole, otoczone świeżymi owocami jak truskawki, kiwi, borówki, maliny i kawałki jabłek, każda szklanka ze słomką.
Sok przygotowany poprzez zblendowanie całych owoców z wodą mają najwięcej błonnika, przeciwutleniaczy i witamin123RF/PICSEL
Sok świeżo wyciśnięty będzie miał więcej błonnika. Ile? Mniej więcej 5 razy więcej niż taki sok z kartonu!
Katarzyna Bosacka

Sok wyciskany w domu lub w lokalu gastronomicznym ma przewagę nad kartonowym również na innych płaszczyznach. Przede wszystkim zachowuje więcej witaminy C i przeciwutleniaczy, które pomagają chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i nowotworami.

Najzdrowszy sok? Przepis jest banalny

Katarzyna Bosacka pokazuje też najprostszy i najzdrowszy sposób przygotowania soku w domu. To nic skomplikowanego: obraną, wyszorowaną pomarańczę wrzucamy do blendera i miksujemy aż do uzyskania jednolitej, kremowej konsystencji.

W ten sposób zachowujemy wszystkie witaminy, przeciwutleniacze i błonnik - również frakcje, które w zwykłym wyciskaniu często się marnują.

Jeśli chcemy, możemy dodać odrobinę wody, by napój był rzadszy, ale najważniejsze, że cała pomarańcza trafia do naszego organizmu. Taki sok to prawdziwe bogactwo zdrowia w szklance.

Szklanka świeżego soku pomarańczowego ozdobiona listkiem mięty, otoczona kilkoma kawałkami pomarańczy na drewnianej desce, obok znajdują się dwa laski cynamonu i rurki do picia.
Sok, a w zasadzie smoothie przygotowane samemu w domu będzie najzdrowszym wyborem123RF/PICSEL

Dlaczego warto zmienić nawyki

Picie świeżo zblendowanych owoców to nie tylko moda. To sposób, by realnie zwiększyć wartość odżywczą swojej diety, dzieciom dawać napój pełen witamin, błonnika i antyoksydantów. Sok z kartonu jest wygodny, ale jeśli zależy nam na zdrowiu - warto poświęcić kilka minut więcej i przygotować napój samodzielnie.

Efekt? Pełnia smaku, maksimum witamin i świadomość, że do naszego organizmu trafia wyjątkowo wartościowy produkt.

