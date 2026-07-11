Uwielbiam to danie, bo jest proste w przygotowaniu, wykorzystuje całe bogactwo letnich smaków, a do tego jest niezwykle uniwersalne. Podane na gorąco sprawdzi się jako lekki obiad lub lunch na upalne dni. Świetnie smakuje również na zimno - takie kawałki mogą posłużyć za sycącą przekąskę śniadanie lub kolację. Danie podawane na zimno idealnie sprawdza się też na letnich przyjęciach i imprezach w ogrodzie.

Inspiracje płyną oczywiście z południa Europy. Jedna z nich to słynny na cały świat omlet hiszpański, tortilla de patatas, ale tym razem wzbogacony o całe mnóstwo składników typowych dla kuchni włoskiej: suszonych pomidorów, cukinii, ziół.

W inspirowanym kuchnią śródziemnomorską daniu nie może zabraknąć też wyśmienitej oliwy i oliwek. Smak dodatkowo podkręci kozi ser, ale kto nie przepada za jego aromatem może użyć np. mozzarelli.

Wisienka na torcie to aromatyczny dip z koziego twarożku z dodatkiem ziół i skórki z cytryny. I tutaj kozi twarożek można zastąpić zwykłym w zależności od upodobań.

Składniki 800 g ziemniaków

1 cukinia

100 g suszonych pomidorów w oleju

garść pomidorków koktajlowych

6 jaj

150 ml mleka

200 g sera koziego

50 g czarnych oliwek

2 gałązki rozmarynu

2 gałązki oregano

5 gałązek tymianku

3 łyżki oleju

sól, pieprz

skórka starta z 1 cytryny

200 g koziego twarogu

Przygotowanie:

Ziemniaki ugotować w mundurkach, odcedzić, przelać zimną wodą, obrać i odstawić, aby ostygły. Cukinie pokroić w plasterki, pomidory suszone w kostkę, koktajlowe na połówki. Jajka roztrzepać z mlekiem, dodać posiekane zioła, sól i pieprz. Ser rozkruszyć, oliwki poprzekrawać. Ziemniaki pokroić w plastry. Olej rozgrzać na patelni i smażyć plastry cukinii i ziemniaków przez 8-10 minut na złoty kolor. Dodać oliwki, pomidory i ser, wlać jajka. Piec w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C przez 40 minut. Twarożek wymieszać ze skórką cytrynową, doprawić tymiankiem, solą i pieprzem.

Gotowy omlet serwować z twarożkiem.





„Ewa gotuje”: Talerz śródziemnomorski Polsat Polsat