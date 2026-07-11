Sycący omlet śródziemnomorski może posłużyć za obiad. Świetny na zimno i na gorąco
Kuchnia śródziemnomorska uchodzi za najzdrowszą na świecie, a lato jest doskonałym okresem, aby wprowadzać dania inspirowane tym regionem do naszego jadłospisu. To właśnie latem mamy pod dostatkiem świeżych warzyw i ziół, z których wszystko smakuje lepiej.
Uwielbiam to danie, bo jest proste w przygotowaniu, wykorzystuje całe bogactwo letnich smaków, a do tego jest niezwykle uniwersalne. Podane na gorąco sprawdzi się jako lekki obiad lub lunch na upalne dni. Świetnie smakuje również na zimno - takie kawałki mogą posłużyć za sycącą przekąskę śniadanie lub kolację. Danie podawane na zimno idealnie sprawdza się też na letnich przyjęciach i imprezach w ogrodzie.
Inspiracje płyną oczywiście z południa Europy. Jedna z nich to słynny na cały świat omlet hiszpański, tortilla de patatas, ale tym razem wzbogacony o całe mnóstwo składników typowych dla kuchni włoskiej: suszonych pomidorów, cukinii, ziół.
W inspirowanym kuchnią śródziemnomorską daniu nie może zabraknąć też wyśmienitej oliwy i oliwek. Smak dodatkowo podkręci kozi ser, ale kto nie przepada za jego aromatem może użyć np. mozzarelli.
Wisienka na torcie to aromatyczny dip z koziego twarożku z dodatkiem ziół i skórki z cytryny. I tutaj kozi twarożek można zastąpić zwykłym w zależności od upodobań.
Składniki
- 800 g ziemniaków
- 1 cukinia
- 100 g suszonych pomidorów w oleju
- garść pomidorków koktajlowych
- 6 jaj
- 150 ml mleka
- 200 g sera koziego
- 50 g czarnych oliwek
- 2 gałązki rozmarynu
- 2 gałązki oregano
- 5 gałązek tymianku
- 3 łyżki oleju
- sól, pieprz
- skórka starta z 1 cytryny
- 200 g koziego twarogu
Przygotowanie:
- Ziemniaki ugotować w mundurkach, odcedzić, przelać zimną wodą, obrać i odstawić, aby ostygły.
- Cukinie pokroić w plasterki, pomidory suszone w kostkę, koktajlowe na połówki.
- Jajka roztrzepać z mlekiem, dodać posiekane zioła, sól i pieprz.
- Ser rozkruszyć, oliwki poprzekrawać.
- Ziemniaki pokroić w plastry.
- Olej rozgrzać na patelni i smażyć plastry cukinii i ziemniaków przez 8-10 minut na złoty kolor.
- Dodać oliwki, pomidory i ser, wlać jajka.
- Piec w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C przez 40 minut.
- Twarożek wymieszać ze skórką cytrynową, doprawić tymiankiem, solą i pieprzem.
Gotowy omlet serwować z twarożkiem.