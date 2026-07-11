Sycący omlet śródziemnomorski może posłużyć za obiad. Świetny na zimno i na gorąco

InteriaKobieta Redakcja

Kuchnia śródziemnomorska uchodzi za najzdrowszą na świecie, a lato jest doskonałym okresem, aby wprowadzać dania inspirowane tym regionem do naszego jadłospisu. To właśnie latem mamy pod dostatkiem świeżych warzyw i ziół, z których wszystko smakuje lepiej.

Omlet śródziemnomorski z cukinią i pomidorami na patelni, obok chleb, koszyk pomidorów i zielona butelka.
Omlet śródziemnomorski jest bardzo pożywny123RF/PICSEL

Uwielbiam to danie, bo jest proste w przygotowaniu, wykorzystuje całe bogactwo letnich smaków, a do tego jest niezwykle uniwersalne. Podane na gorąco sprawdzi się jako lekki obiad lub lunch na upalne dni. Świetnie smakuje również na zimno - takie kawałki mogą posłużyć za sycącą przekąskę śniadanie lub kolację. Danie podawane na zimno idealnie sprawdza się też na letnich przyjęciach i imprezach w ogrodzie.

Inspiracje płyną oczywiście z południa Europy. Jedna z nich to słynny na cały świat omlet hiszpański, tortilla de patatas, ale tym razem wzbogacony o całe mnóstwo składników typowych dla kuchni włoskiej: suszonych pomidorów, cukinii, ziół.

W inspirowanym kuchnią śródziemnomorską daniu nie może zabraknąć też wyśmienitej oliwy i oliwek. Smak dodatkowo podkręci kozi ser, ale kto nie przepada za jego aromatem może użyć np. mozzarelli.

Wisienka na torcie to aromatyczny dip z koziego twarożku z dodatkiem ziół i skórki z cytryny. I tutaj kozi twarożek można zastąpić zwykłym w zależności od upodobań.

Składniki

  • 800 g ziemniaków
  • 1 cukinia
  • 100 g suszonych pomidorów w oleju
  • garść pomidorków koktajlowych
  • 6 jaj
  • 150 ml mleka
  • 200 g sera koziego
  • 50 g czarnych oliwek
  • 2 gałązki rozmarynu
  • 2 gałązki oregano
  • 5 gałązek tymianku
  • 3 łyżki oleju
  • sól, pieprz
  • skórka starta z 1 cytryny
  • 200 g koziego twarogu

 Przygotowanie:

  1. Ziemniaki ugotować w mundurkach, odcedzić, przelać zimną wodą, obrać i odstawić, aby ostygły.
  2. Cukinie pokroić w plasterki, pomidory suszone w kostkę, koktajlowe na połówki.
  3. Jajka roztrzepać z mlekiem, dodać posiekane zioła, sól i pieprz.
  4. Ser rozkruszyć, oliwki poprzekrawać.
  5. Ziemniaki pokroić w plastry.
  6. Olej rozgrzać na patelni i smażyć plastry cukinii i ziemniaków przez 8-10 minut na złoty kolor.
  7. Dodać oliwki, pomidory i ser, wlać jajka.
  8. Piec w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C przez 40 minut.
  9. Twarożek wymieszać ze skórką cytrynową, doprawić tymiankiem, solą i pieprzem.

Gotowy omlet serwować z twarożkiem.

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