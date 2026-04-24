Szarlotka sypana jak u babci. Minimum pracy, maksimum smaku

Natalia Jabłońska

Krucha, pachnąca jabłkami i cynamonem, z delikatnie złocistą skórką. Szarlotka na sucho to prosty wypiek bez zbędnych dodatków i skomplikowanych kroków. Wystarczy kilka składników i chwila pracy, by przygotować deser, który zawsze się udaje i smakuje jak z domowej kuchni.

Szarlotka przekładana z kruszonką i orzechami na papierze, obok słoik z karmelem, na kraciastej ściereczce.
Prosta szarlotka przekładana. Znika z talerza, zanim wystygnie

Szarlotka, która przełamała moje niepowodzenia w pieczeniu. Prosty przepis, który zawsze się udaje

Pieczenie nigdy nie było moją mocną stroną. Nawet przy najprostszych przepisach coś szło nie tak, a ciasta, które miały się udać "same", kończyły się rozczarowaniem. Winę zrzucałam na piekarnik, ale nowy sprzęt niczego nie zmienił. W końcu odpuściłam… na jakiś czas.

Pewnego dnia podczas rozmowy z koleżanką z pracy, przyznałam, że marzy mi się ciepła, krucha szarlotka, taka jak kiedyś, domowa i pachnąca jabłkami z cynamonem. Tyle że byłam przekonana, że znów mi nie wyjdzie, a w cukierniach trudno trafić na "idealną". Wtedy dostałam prosty przepis i zapewnienie, że tym razem się uda.

Spróbowałam. Efekt zaskoczył mnie od pierwszego kęsa. To jedno z najlepszych ciast, jakie zrobiłam, a przy tym naprawdę proste i niezawodne. Jeśli też macie ochotę na coś słodkiego, warto dać jej szansę. Oto przepis.

Aby szarlotka była idealna w smaku, trzeba pamiętać o kilku zasadach
Aby szarlotka była idealna w smaku, trzeba pamiętać o kilku zasadach

Składniki na szarlotkę na sucho

  • 1 kg jabłek
  • 2 łyżeczki cynamonu
  • 2 szklanki mąki
  • 2 szklanki cukru
  • 2 szklanki kaszy manny
  • łyżeczkę proszku do pieczenia
  • kostkę dobrze schłodzonej margaryny/masła

Przygotowanie szarlotki na sucho

  1. W jednej misce mieszania ze sobą suche produkty (mąka, kasza, cukier, proszek do pieczenia).
  2. Następnie zabieramy się za jabłka. Obieramy je ze skórki i ucieramy na tarce o grubych oczkach do drugiej miski.
  3. Do startych jabłek dodajemy 2 łyżeczki cynamonu.
  4. Przygotowujemy średnią tortownicę. Smakujemy ją grubo margaryną, nie żałujemy jej.
  5. A teraz czas na przekładanie warstw. Na dno wysypujemy warstwę suchego, następnie nakładamy warstwę jabłek, powtarzamy do momentu wyczerpania składników. Na górze ma być warstwa sucha.
  6. Na wierzch ścieramy na tarce o grubych oczkach schłodzoną wcześniej margarynę (niektórzy wybierają zamiast margaryny masło).
  7. Tak przygotowane ciasto władamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 st. C przez ok. 50-60 minut. Wierzch szarlotki powinien być złoty, a margaryna ma całkowicie się rozpuścić.
  8. Gotowe - smacznego!

Szarlotka smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

