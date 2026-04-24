Szarlotka sypana jak u babci. Minimum pracy, maksimum smaku

Szarlotka, która przełamała moje niepowodzenia w pieczeniu. Prosty przepis, który zawsze się udaje

Pieczenie nigdy nie było moją mocną stroną. Nawet przy najprostszych przepisach coś szło nie tak, a ciasta, które miały się udać "same", kończyły się rozczarowaniem. Winę zrzucałam na piekarnik, ale nowy sprzęt niczego nie zmienił. W końcu odpuściłam… na jakiś czas.

Pewnego dnia podczas rozmowy z koleżanką z pracy, przyznałam, że marzy mi się ciepła, krucha szarlotka, taka jak kiedyś, domowa i pachnąca jabłkami z cynamonem. Tyle że byłam przekonana, że znów mi nie wyjdzie, a w cukierniach trudno trafić na "idealną". Wtedy dostałam prosty przepis i zapewnienie, że tym razem się uda.

Spróbowałam. Efekt zaskoczył mnie od pierwszego kęsa. To jedno z najlepszych ciast, jakie zrobiłam, a przy tym naprawdę proste i niezawodne. Jeśli też macie ochotę na coś słodkiego, warto dać jej szansę. Oto przepis.

Aby szarlotka była idealna w smaku, trzeba pamiętać o kilku zasadach

Składniki na szarlotkę na sucho

1 kg jabłek

2 łyżeczki cynamonu

2 szklanki mąki

2 szklanki cukru

2 szklanki kaszy manny

łyżeczkę proszku do pieczenia

kostkę dobrze schłodzonej margaryny/masła

Przygotowanie szarlotki na sucho

W jednej misce mieszania ze sobą suche produkty (mąka, kasza, cukier, proszek do pieczenia). Następnie zabieramy się za jabłka. Obieramy je ze skórki i ucieramy na tarce o grubych oczkach do drugiej miski. Do startych jabłek dodajemy 2 łyżeczki cynamonu. Przygotowujemy średnią tortownicę. Smakujemy ją grubo margaryną, nie żałujemy jej. A teraz czas na przekładanie warstw. Na dno wysypujemy warstwę suchego, następnie nakładamy warstwę jabłek, powtarzamy do momentu wyczerpania składników. Na górze ma być warstwa sucha. Na wierzch ścieramy na tarce o grubych oczkach schłodzoną wcześniej margarynę (niektórzy wybierają zamiast margaryny masło). Tak przygotowane ciasto władamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 st. C przez ok. 50-60 minut. Wierzch szarlotki powinien być złoty, a margaryna ma całkowicie się rozpuścić. Gotowe - smacznego!

Szarlotka smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

