Szarlotka sypana jak u babci. Minimum pracy, maksimum smaku
Krucha, pachnąca jabłkami i cynamonem, z delikatnie złocistą skórką. Szarlotka na sucho to prosty wypiek bez zbędnych dodatków i skomplikowanych kroków. Wystarczy kilka składników i chwila pracy, by przygotować deser, który zawsze się udaje i smakuje jak z domowej kuchni.
Szarlotka, która przełamała moje niepowodzenia w pieczeniu. Prosty przepis, który zawsze się udaje
Pieczenie nigdy nie było moją mocną stroną. Nawet przy najprostszych przepisach coś szło nie tak, a ciasta, które miały się udać "same", kończyły się rozczarowaniem. Winę zrzucałam na piekarnik, ale nowy sprzęt niczego nie zmienił. W końcu odpuściłam… na jakiś czas.
Pewnego dnia podczas rozmowy z koleżanką z pracy, przyznałam, że marzy mi się ciepła, krucha szarlotka, taka jak kiedyś, domowa i pachnąca jabłkami z cynamonem. Tyle że byłam przekonana, że znów mi nie wyjdzie, a w cukierniach trudno trafić na "idealną". Wtedy dostałam prosty przepis i zapewnienie, że tym razem się uda.
Spróbowałam. Efekt zaskoczył mnie od pierwszego kęsa. To jedno z najlepszych ciast, jakie zrobiłam, a przy tym naprawdę proste i niezawodne. Jeśli też macie ochotę na coś słodkiego, warto dać jej szansę. Oto przepis.
Składniki na szarlotkę na sucho
- 1 kg jabłek
- 2 łyżeczki cynamonu
- 2 szklanki mąki
- 2 szklanki cukru
- 2 szklanki kaszy manny
- łyżeczkę proszku do pieczenia
- kostkę dobrze schłodzonej margaryny/masła
Przygotowanie szarlotki na sucho
- W jednej misce mieszania ze sobą suche produkty (mąka, kasza, cukier, proszek do pieczenia).
- Następnie zabieramy się za jabłka. Obieramy je ze skórki i ucieramy na tarce o grubych oczkach do drugiej miski.
- Do startych jabłek dodajemy 2 łyżeczki cynamonu.
- Przygotowujemy średnią tortownicę. Smakujemy ją grubo margaryną, nie żałujemy jej.
- A teraz czas na przekładanie warstw. Na dno wysypujemy warstwę suchego, następnie nakładamy warstwę jabłek, powtarzamy do momentu wyczerpania składników. Na górze ma być warstwa sucha.
- Na wierzch ścieramy na tarce o grubych oczkach schłodzoną wcześniej margarynę (niektórzy wybierają zamiast margaryny masło).
- Tak przygotowane ciasto władamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 st. C przez ok. 50-60 minut. Wierzch szarlotki powinien być złoty, a margaryna ma całkowicie się rozpuścić.
- Gotowe - smacznego!
Szarlotka smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.
Jeśli lubicie jabłka, oto kilka propozycji na przepisy, w których są głównymi składnikami: