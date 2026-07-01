Szybkie, lekkie i sycące obiady Ewy Wachowicz na upały

Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz

Domowe obiady na upały nie muszą oznaczać wielogodzinnego stania przy kuchence. Gdy temperatury rosną, najchętniej sięgamy po dania lekkie, szybkie i przygotowane z sezonowych składników. Właśnie takie przepisy chcę wam dzisiaj polecić.

Ewa Wachowicz w jasnym swetrze, siedzi w pastelowym wnętrzu z zieloną półką i roślinami w tle.
Ewa WachowiczBaranowskiAKPA

Spis treści:

  1. Makaron z truskawkami i palonym masłem
  2. Przepis na młode ziemniaki ze smażoną śmietaną i kwaśnym mlekiem
  3. Tagliatelle z cukinii w sosie pomidorowym
  4. Racuchy z rabarbarem

Makaron z truskawkami i palonym masłem

Makaron - to zawsze się sprawdza! Może być zarówno na słono, jak i na słodko - dziś proponuję wersję, która łączy masło palone z truskawkami. Pychota!

Makaron tagliatelle z kawałkami świeżych truskawek polanych sosem balsamicznym, podany na białym talerzu z dekoracyjnym brzegiem, obok kilka całych truskawek z liśćmi.
Makaron z truskawkami i palonym masłem - przepis Ewy Wachowiczarchiwum prywatne

Składniki:

  • 400 g makaronu wstążki
  • kilka łyżek masła
  • 500 g truskawek
  • czarny pieprz grubo mielony
  • ocet balsamiczny
  • cukier brązowy
  • sok z połowy pomarańczy

Sałatka truskawkowa:

  • 500 g truskawek
  • czarny pieprz grubo mielony
  • ocet balsamiczny
  • cukier brązowy
  • sok z połowy pomarańczy

Opis przygotowania

  1. Truskawki umyć i pozbawić szypułek.
  2. Pokroić na ćwiartki. Włożyć do miski.
  3. Oprószyć grubo zmielonym czarnym pieprzem.
  4. Udekorować zredukowanym octem balsamicznym.
  5. Gotując ocet, można go lekko posłodzić i dodać sok wyciśnięty z pomarańczy.
  6. Na głębokiej patelni roztopić masło i powoli podgrzewać, cały czas mieszając, aż nabierze orzechowego aromatu.
  7. Należy uważać, by go nie przypalić.
  8. Makaron ugotować al dente w osolonym wrzątku.
  9. Przecedzony makaron przełożyć na patelnię z masłem palonym, wymieszać.
  10. Makaron przełożyć na talerz, na wierzch nałożyć sałatkę truskawkową.

Zobacz również:

Ania Starmach wie, jak przyrządzić idealne włoskie tiramisu
Kuchnia

Ania Starmach zdradza sekret na tiramisu prosto z włoskiej kawiarni

Natalia Jabłońska

Przepis na młode ziemniaki ze smażoną śmietaną i kwaśnym mlekiem

Sezon na polskie młode ziemniaki w pełni! W moim domu każdy je uwielbia i z entuzjazmem wyczekuje, aż w końcu "zagoszczą" w kuchni.

Porcja gotowanych ziemniaków polanych masłem i posypanych świeżym koperkiem obok porcji śledzia w sosie śmietanowym, podane na beżowym talerzu.
zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Składniki:

  • młode ziemniaki
  • 0,5 l śmietany 30 (36 proc.)
  • koperek
  • sól
  • kwaśne mleko

Opis przygotowania:

  1. Ziemniaki dobrze wyszorować i ugotować w osolonym wrzątku.
  2. W tym czasie gdy będą się gotować ziemniaki na głęboką patelnię wlać śmietanę i na wolnym ogniu cały czas mieszając najpierw odparować a następnie smażyć aż do momentu uzyskania konsystencji bułki tartej.

Do młodych ziemniaków idealne są też jaja sadzone w śmietanie

Składniki:

  • 4 jajka
  • 2 szklanki śmietany 30 proc.
  • 1 pęczek koperku
  • sól
  • pieprz

Opis przygotowania:

  1. Na dużą patelnię wlać śmietanę i na wolnym ogniu gotować ją kilka minut - by trochę odparowała.
  2. Następnie wybić jajka (tak jak sadzone), posolić, przyprawić pieprzem i dusić, aż białko zetnie się całkowicie - żółtko ma pozostać płynne.
  3. Pod koniec dodać drobno posiekany koperek (zimą zastąpić go koprem mrożonym lub natką pietruszki).

Zobacz również:

Kotlety ziemniaczane1
Kuchnia

Kotleciki ziemniaczane Wachowicz. "Robotę" robi zaskakująca wkładka

Ewa Wachowicz
Ewa Wachowicz

Tagliatelle z cukinii w sosie pomidorowym

Makaron tagliatelle z sosem pomidorowym, kawałkami pomidorów i świeżymi listkami bazylii podany na czarnym talerzu.
zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Składniki:

  • 4 średniej wielkości cukinie
  • 400 g pomidorów z puszki
  • 4 ząbki czosnku
  • 1 papryczka peperoncino
  • 1 łyżka oliwy
  • 1 łyżeczka oregano
  • sól
  • pieprz

Do podania:

  • oliwa
  • parmezan
  • listki bazylii

Opis przygotowania:

  1. Cebulę drobno posiekać i zeszklić na mocno rozgrzanej oliwie.
  2. Dorzucić pokrojony w plastry czosnek i smażyć razem przez chwilę.
  3. Dodać pokrojoną w plastry paprykę oraz drobno posiekane pomidory.
  4. Przyprawić roztartym w dłoniach oregano. Wymieszać i zagotować na małym ogniu.
  5. Cukinie obrać za pomocą obieraczki do warzyw.
  6. Następnie tym samym nożykiem wyciąć wstążki (kroimy do momentu, aż pojawią się pestki; to, co zostanie, można wykorzystać np. do zrobienia leczo).
  7. Wrzucić do sosu i delikatnie wymieszać.
  8. Przyprawić do smaku solą i pieprzem.
  9. Podawać, gdy cukinia zmięknie.
  10. Na talerzu skropić oliwą, udekorować tartym parmezanem i listkami bazylii.

Zobacz również:

Magda Gessler zdradza sekret udanych placków ziemniaczanych (fot. Canva Pro/East News)
Kuchnia

Bez mąki i jajek. Magda Gessler zdradza sekret idealnych placków ziemniaczanych

Agnieszka Boreczek
Agnieszka Boreczek

Racuchy z rabarbarem

Stos puchatych placuszków oprószonych cukrem pudrem, udekorowanych świeżym rabarbarem, obok mieszanka owoców: truskawki, maliny, borówki oraz kawałki rabarbaru.
Racuchy z rabarbarem - przepis Ewy Wachowiczarchiwum prywatne

Składniki:

  • kilka łodyg rabarbaru
  • 2 jajka
  • 800 g kefiru
  • 1 łyżka sody
  • 3 szklanki mąki
  • 1 łyżeczka cukru waniliowego
  • szczypta soli
  • masło klarowane do smażenia

Dekoracja:

  • cukier puder
  • owoce (truskawki, borówki, maliny)

Opis przygotowania:

  1. Z jajek, kefiru, mąki, cukru waniliowego, soli i sody zrobić ciasto o konsystencji gęstej śmietany.
  2. Rabarbar obrać. Pokroić na drobne kawałki i wrzucić do ciasta. Wymieszać.
  3. Ciasto nakładać porcjami na rozgrzaną patelnię z masłem klarowanym chochelką.
  4. Po usmażeniu odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.
  5. Obficie posypać cukrem pudrem(ciasto nie było słodzone) i udekorować świeżymi owocami.

Letnie gotowanie to sztuka prostoty, w której liczy się jakość składników i pomysł na ich połączenie. Zamiast ciężkich, długo gotowanych dań wybieramy potrawy lekkie, często inspirowane tym, co akurat dostępne sezonowo.

Zobacz również:

Pyszny i orzeźwiający kompot z jagód
Kuchnia

Kompot z jagód na upały. Orzeźwia lepiej niż słodkie napoje

Natalia Jabłońska


Odcinek 6INTERIA.PL

Najnowsze