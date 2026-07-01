Szybkie, lekkie i sycące obiady Ewy Wachowicz na upały
Domowe obiady na upały nie muszą oznaczać wielogodzinnego stania przy kuchence. Gdy temperatury rosną, najchętniej sięgamy po dania lekkie, szybkie i przygotowane z sezonowych składników. Właśnie takie przepisy chcę wam dzisiaj polecić.
Spis treści:
- Makaron z truskawkami i palonym masłem
- Przepis na młode ziemniaki ze smażoną śmietaną i kwaśnym mlekiem
- Tagliatelle z cukinii w sosie pomidorowym
- Racuchy z rabarbarem
Makaron z truskawkami i palonym masłem
Makaron - to zawsze się sprawdza! Może być zarówno na słono, jak i na słodko - dziś proponuję wersję, która łączy masło palone z truskawkami. Pychota!
Składniki:
- 400 g makaronu wstążki
- kilka łyżek masła
- 500 g truskawek
- czarny pieprz grubo mielony
- ocet balsamiczny
- cukier brązowy
- sok z połowy pomarańczy
Sałatka truskawkowa:
- 500 g truskawek
- czarny pieprz grubo mielony
- ocet balsamiczny
- cukier brązowy
- sok z połowy pomarańczy
Opis przygotowania
- Truskawki umyć i pozbawić szypułek.
- Pokroić na ćwiartki. Włożyć do miski.
- Oprószyć grubo zmielonym czarnym pieprzem.
- Udekorować zredukowanym octem balsamicznym.
- Gotując ocet, można go lekko posłodzić i dodać sok wyciśnięty z pomarańczy.
- Na głębokiej patelni roztopić masło i powoli podgrzewać, cały czas mieszając, aż nabierze orzechowego aromatu.
- Należy uważać, by go nie przypalić.
- Makaron ugotować al dente w osolonym wrzątku.
- Przecedzony makaron przełożyć na patelnię z masłem palonym, wymieszać.
- Makaron przełożyć na talerz, na wierzch nałożyć sałatkę truskawkową.
Przepis na młode ziemniaki ze smażoną śmietaną i kwaśnym mlekiem
Sezon na polskie młode ziemniaki w pełni! W moim domu każdy je uwielbia i z entuzjazmem wyczekuje, aż w końcu "zagoszczą" w kuchni.
Składniki:
- młode ziemniaki
- 0,5 l śmietany 30 (36 proc.)
- koperek
- sól
- kwaśne mleko
Opis przygotowania:
- Ziemniaki dobrze wyszorować i ugotować w osolonym wrzątku.
- W tym czasie gdy będą się gotować ziemniaki na głęboką patelnię wlać śmietanę i na wolnym ogniu cały czas mieszając najpierw odparować a następnie smażyć aż do momentu uzyskania konsystencji bułki tartej.
Do młodych ziemniaków idealne są też jaja sadzone w śmietanie
Składniki:
- 4 jajka
- 2 szklanki śmietany 30 proc.
- 1 pęczek koperku
- sól
- pieprz
Opis przygotowania:
- Na dużą patelnię wlać śmietanę i na wolnym ogniu gotować ją kilka minut - by trochę odparowała.
- Następnie wybić jajka (tak jak sadzone), posolić, przyprawić pieprzem i dusić, aż białko zetnie się całkowicie - żółtko ma pozostać płynne.
- Pod koniec dodać drobno posiekany koperek (zimą zastąpić go koprem mrożonym lub natką pietruszki).
Tagliatelle z cukinii w sosie pomidorowym
Składniki:
- 4 średniej wielkości cukinie
- 400 g pomidorów z puszki
- 4 ząbki czosnku
- 1 papryczka peperoncino
- 1 łyżka oliwy
- 1 łyżeczka oregano
- sól
- pieprz
Do podania:
- oliwa
- parmezan
- listki bazylii
Opis przygotowania:
- Cebulę drobno posiekać i zeszklić na mocno rozgrzanej oliwie.
- Dorzucić pokrojony w plastry czosnek i smażyć razem przez chwilę.
- Dodać pokrojoną w plastry paprykę oraz drobno posiekane pomidory.
- Przyprawić roztartym w dłoniach oregano. Wymieszać i zagotować na małym ogniu.
- Cukinie obrać za pomocą obieraczki do warzyw.
- Następnie tym samym nożykiem wyciąć wstążki (kroimy do momentu, aż pojawią się pestki; to, co zostanie, można wykorzystać np. do zrobienia leczo).
- Wrzucić do sosu i delikatnie wymieszać.
- Przyprawić do smaku solą i pieprzem.
- Podawać, gdy cukinia zmięknie.
- Na talerzu skropić oliwą, udekorować tartym parmezanem i listkami bazylii.
Racuchy z rabarbarem
Składniki:
- kilka łodyg rabarbaru
- 2 jajka
- 800 g kefiru
- 1 łyżka sody
- 3 szklanki mąki
- 1 łyżeczka cukru waniliowego
- szczypta soli
- masło klarowane do smażenia
Dekoracja:
- cukier puder
- owoce (truskawki, borówki, maliny)
Opis przygotowania:
- Z jajek, kefiru, mąki, cukru waniliowego, soli i sody zrobić ciasto o konsystencji gęstej śmietany.
- Rabarbar obrać. Pokroić na drobne kawałki i wrzucić do ciasta. Wymieszać.
- Ciasto nakładać porcjami na rozgrzaną patelnię z masłem klarowanym chochelką.
- Po usmażeniu odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.
- Obficie posypać cukrem pudrem(ciasto nie było słodzone) i udekorować świeżymi owocami.
Letnie gotowanie to sztuka prostoty, w której liczy się jakość składników i pomysł na ich połączenie. Zamiast ciężkich, długo gotowanych dań wybieramy potrawy lekkie, często inspirowane tym, co akurat dostępne sezonowo.