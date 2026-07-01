Szybkie, lekkie i sycące obiady Ewy Wachowicz na upały

Spis treści: Makaron z truskawkami i palonym masłem Przepis na młode ziemniaki ze smażoną śmietaną i kwaśnym mlekiem Tagliatelle z cukinii w sosie pomidorowym Racuchy z rabarbarem

Makaron z truskawkami i palonym masłem

Makaron - to zawsze się sprawdza! Może być zarówno na słono, jak i na słodko - dziś proponuję wersję, która łączy masło palone z truskawkami. Pychota!

Makaron z truskawkami i palonym masłem - przepis Ewy Wachowicz archiwum prywatne

Składniki:

400 g makaronu wstążki

kilka łyżek masła

500 g truskawek

czarny pieprz grubo mielony

ocet balsamiczny

cukier brązowy

sok z połowy pomarańczy

Sałatka truskawkowa:

500 g truskawek

czarny pieprz grubo mielony

ocet balsamiczny

cukier brązowy

sok z połowy pomarańczy

Opis przygotowania

Truskawki umyć i pozbawić szypułek. Pokroić na ćwiartki. Włożyć do miski. Oprószyć grubo zmielonym czarnym pieprzem. Udekorować zredukowanym octem balsamicznym. Gotując ocet, można go lekko posłodzić i dodać sok wyciśnięty z pomarańczy. Na głębokiej patelni roztopić masło i powoli podgrzewać, cały czas mieszając, aż nabierze orzechowego aromatu. Należy uważać, by go nie przypalić. Makaron ugotować al dente w osolonym wrzątku. Przecedzony makaron przełożyć na patelnię z masłem palonym, wymieszać. Makaron przełożyć na talerz, na wierzch nałożyć sałatkę truskawkową.

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Przepis na młode ziemniaki ze smażoną śmietaną i kwaśnym mlekiem

Sezon na polskie młode ziemniaki w pełni! W moim domu każdy je uwielbia i z entuzjazmem wyczekuje, aż w końcu "zagoszczą" w kuchni.

zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Składniki:

młode ziemniaki

0,5 l śmietany 30 (36 proc.)

koperek

sól

kwaśne mleko

Opis przygotowania:

Ziemniaki dobrze wyszorować i ugotować w osolonym wrzątku. W tym czasie gdy będą się gotować ziemniaki na głęboką patelnię wlać śmietanę i na wolnym ogniu cały czas mieszając najpierw odparować a następnie smażyć aż do momentu uzyskania konsystencji bułki tartej.

Do młodych ziemniaków idealne są też jaja sadzone w śmietanie

Składniki:

4 jajka

2 szklanki śmietany 30 proc.

1 pęczek koperku

sól

pieprz

Opis przygotowania:

Na dużą patelnię wlać śmietanę i na wolnym ogniu gotować ją kilka minut - by trochę odparowała. Następnie wybić jajka (tak jak sadzone), posolić, przyprawić pieprzem i dusić, aż białko zetnie się całkowicie - żółtko ma pozostać płynne. Pod koniec dodać drobno posiekany koperek (zimą zastąpić go koprem mrożonym lub natką pietruszki).

Tagliatelle z cukinii w sosie pomidorowym

zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Składniki:

4 średniej wielkości cukinie

400 g pomidorów z puszki

4 ząbki czosnku

1 papryczka peperoncino

1 łyżka oliwy

1 łyżeczka oregano

sól

pieprz

Do podania:

oliwa

parmezan

listki bazylii

Opis przygotowania:

Cebulę drobno posiekać i zeszklić na mocno rozgrzanej oliwie. Dorzucić pokrojony w plastry czosnek i smażyć razem przez chwilę. Dodać pokrojoną w plastry paprykę oraz drobno posiekane pomidory. Przyprawić roztartym w dłoniach oregano. Wymieszać i zagotować na małym ogniu. Cukinie obrać za pomocą obieraczki do warzyw. Następnie tym samym nożykiem wyciąć wstążki (kroimy do momentu, aż pojawią się pestki; to, co zostanie, można wykorzystać np. do zrobienia leczo). Wrzucić do sosu i delikatnie wymieszać. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać, gdy cukinia zmięknie. Na talerzu skropić oliwą, udekorować tartym parmezanem i listkami bazylii.

Racuchy z rabarbarem

Racuchy z rabarbarem - przepis Ewy Wachowicz archiwum prywatne

Składniki:

kilka łodyg rabarbaru

2 jajka

800 g kefiru

1 łyżka sody

3 szklanki mąki

1 łyżeczka cukru waniliowego

szczypta soli

masło klarowane do smażenia

Dekoracja:

cukier puder

owoce (truskawki, borówki, maliny)

Opis przygotowania:

Z jajek, kefiru, mąki, cukru waniliowego, soli i sody zrobić ciasto o konsystencji gęstej śmietany. Rabarbar obrać. Pokroić na drobne kawałki i wrzucić do ciasta. Wymieszać. Ciasto nakładać porcjami na rozgrzaną patelnię z masłem klarowanym chochelką. Po usmażeniu odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Obficie posypać cukrem pudrem(ciasto nie było słodzone) i udekorować świeżymi owocami.

Letnie gotowanie to sztuka prostoty, w której liczy się jakość składników i pomysł na ich połączenie. Zamiast ciężkich, długo gotowanych dań wybieramy potrawy lekkie, często inspirowane tym, co akurat dostępne sezonowo.





Odcinek 6 INTERIA.PL