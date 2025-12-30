Szybko i smacznie - dania Ewy Wachowicz sprawdzą się na sylwestrowych domówkach

Ledwo odeszliśmy "od garów", a tu już kolejna okazja - sylwester. Wielu z nas bawić będzie się na tzw. domówkach, w gronie przyjaciół i rodziny. Trzeba więc coś smacznego dla gości przygotować. Z garścią pomysłów spieszy Ewa Wachowicz. Jest przekąska, sałatka, coś na ciepło i oczywiście na słodko. Najważniejsze - wszystkie te przepisy są proste i nie wymagają niesamowitych umiejętności. Do dzieła! Smacznego!