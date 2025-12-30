Szybko i smacznie - dania Ewy Wachowicz sprawdzą się na sylwestrowych domówkach
Ledwo odeszliśmy "od garów", a tu już kolejna okazja - sylwester. Wielu z nas bawić będzie się na tzw. domówkach, w gronie przyjaciół i rodziny. Trzeba więc coś smacznego dla gości przygotować. Z garścią pomysłów spieszy Ewa Wachowicz. Jest przekąska, sałatka, coś na ciepło i oczywiście na słodko. Najważniejsze - wszystkie te przepisy są proste i nie wymagają niesamowitych umiejętności. Do dzieła! Smacznego!
Spis treści:
- Najszybszy sposób na śledzia
- Sałatka Olivier - dla tych, którzy lubią smak "tradycyjnej jarzynowej"
- Bigos, który powstał przez przypadek, czyli tak zwany gulasz segedyński
- Baba ziemniaczana
- Sernik bez pieczenia
- Piszinger - szybki deserek
Najszybszy sposób na śledzia
Składniki:
- 500 g śledzi solonych
- 2 cebule
- sok z cytryny
- 1 winne jabłko
- 1 szklanka kwaśnej śmietany
- szczypta soli
- szczypta pieprzu
- szczypta cukru
- 1 pęczek natki pietruszki
- woda i mleko do namoczenia
Opis przygotowania:
- Śledzie moczyć przez kilka godzin w wodzie, obrać ze skóry, zalać mlekiem i odstawić na godzinę. Tę operację możemy pominąć, jeśli zakupimy ryby nie solone a już gotowe w słoiku.
- Cebulę pokroić w półplasterki.
- Jabłko zetrzeć na tarce o grubych oczkach i skropić sokiem z cytryny.
- Ryby osuszyć, obłożyć cebulą i jabłkiem.
- Śmietanę doprawić szczyptą soli, pieprzem i cukrem.
- Zalać śledzie.
- Udekorować posiekaną natką pietruszki.
Sałatka Olivier - dla tych, którzy lubią smak "tradycyjnej jarzynowej"
Składniki:
- 2 marchewki
- 2 ziemniaki sałatkowe
- 4 ogórki kiszone
- ½ szklanki groszku zielonego (mrożonego lub z puszki)
- 1 łyżka kaparów w zalewie
- 200 g szynki konserwowej
- 4 jajka na twardo
sos:
- 2 łyżki majonezu
- 2 łyżki śmietany
- 1 łyżka musztardy
zdobienie:
- jajka przepiórcze na twardo
- natka pietruszki
Przygotowanie:
- Warzywa umyć, obrać i ugotować do miękkości.
- Następnie odcedzić, wystudzić i pokroić w kostkę. Przełożyć do miski.
- Ogórki, szynkę oraz białka (żółtka odłożyć do sosu) też pokroić w kostkę.
- Dodać do pokrojonych warzyw.
- Odcedzić i dodać groszek konserwowy (surowy trzeba najpierw ugotować, następnie odcedzić i wystudzić).
- Dorzucić odcedzone kapary.
- Żółtka przetrzeć przez drobne sitko.
- Dodać majonez, śmietanę i musztardę.
- Przyprawić solą i pieprzem.
- Wymieszać i połączyć z sałatką.
- Podawać na talerzu (można użyć metalowego pierścienia).
- Udekorować jajkami przepiórczymi i natką pietruszki.
Bigos, który powstał przez przypadek, czyli tak zwany gulasz segedyński
Słyszeliście może o bigosie, który przywodzi na myśl kuchnię węgierską? W istocie to tak zwany gulasz segedyński, który tak naprawdę powstał... przez przypadek. Pewnego razu pracownik Biblioteki Narodowej w Budapeszcie miał udać się do restauracji i zamówić danie na ciepło. W kuchni zostało jednak niewiele składników i z tego powstało danie, które smakiem przypomina nasz bigos. Przepis znajdziecie poniżej.
Składniki:
- 800 g mięsa wieprzowego bez kości
- 3 cebule
- 2 łyżeczki oleju
- 1 kg kiszonej kapusty
- 1 l rosołu wołowego
- 1 łyżka słodkiej mielonej papryki
- 2 łyżeczki kminku
- 2 ząbki czosnku
- 200 ml kwaśnej śmietany
- sól
- pieprz
Przygotowanie:
- Cebulę posiekać, podsmażyć na oleju lub smalcu.
- Dodać czosnek i czerwoną paprykę w proszku.
- Wieprzowinę pokroić w kostkę, wrzucić do garnka, przesmażyć.
- Połączyć z zawartością patelni.
- Posolić, dodać kminek i pieprz.
- Wymieszać, podlać rosołem lub wodą (ćwierć szklanki), dusić pod przykryciem na wolnym ogniu przez około 40 minut.
- Dolać rosół lub wodę.
- Dodać posiekaną i odciśniętą kapustę (jeśli jest bardzo kwaśna, można ją przelać wodą lub dodać trochę cukru).
- Wymieszać i dusić wszystko na wolnym ogniu 1-1,5 godziny, w razie potrzeby podlewając rosołem lub wodą.
- Gdy kapusta zmięknie, wyłożyć gulasz na głęboki talerz, polać śmietaną i udekorować suszoną papryką.
Baba ziemniaczana
Składniki:
- 2 kg ziemniaków
- 350 g boczku wędzonego
- 1 cebula
- 3 jajka
- 150 g śliwek
- 4 ząbki czosnku
- świeży tymianek
- sól
- pieprz
- plastry boczku do wyklejenia foremki
Babka ziemniaczana krok po kroku:
- Boczek pokroić w kostkę i usmażyć na patelni.
- Gdy powstaną skwarki, dorzucić posiekaną cebulę, wymieszać.
- Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce. Nadmiar wody odlać.
- Do masy dodać roztrzepane jajka, przecisnąć czosnek, dorzucić śliwki.
- Dodać boczek z cebulą i dokładnie wymieszać.
- Przyprawić tymiankiem, solą i pieprzem.
- Przełożyć do formy na babkę, wyklejonej plastrami boczku.
- Upiec w piekarniku, w temp. 200 st. C.
Sernik bez pieczenia
Składniki:
- 160 g herbatników maślanych
- 2 łyżki kakao
- 100 g masła
- melisa cytrynowa do dekoracji
Masa serowa
- 600 g sera białego
- 50 g cukru pudru
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
- 400 ml mleczka kokosowego
- 2 łyżki żelatyny
Mus
- 1 mango
- 1 galaretka cytrynowa
Przygotowanie:
- Ciasteczka pokruszyć do miski. Rozgnieść drewnianym tłuczkiem do ziemniaków.
- Wsypać kakao i wymieszać.
- Wlać roztopione masło i jeszcze raz dokładnie wymieszać.
- Przełożyć do tortownicy (średnica 18-20 cm). Ubić. Schłodzić w lodówce.
- Ser dwukrotnie przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa.
- Posłodzić, uperfumować ekstraktem waniliowym, wlać mleczko kokosowe i zmiksować.
- Dodać wystudzoną żelatynę (wcześniej rozpuścić ją w 1/3 szklanki wrzątku).
- Ponownie zmiksować i przelać na herbatnikowy spód w tortownicy.
- Wstawić do lodówki.
- Z mango wyciąć pestkę.
- Owoc obrać, pokroić i wrzucić do blendera.
- Wlać tężejącą galaretkę (wcześniej rozpuścić ją w 300 ml wrzątku) i zmiksować.
- Przelać na schłodzony sernik.
- Wstawić na kilka godzin do lodówki.
- Przed podaniem udekorować melisą cytrynową.
Piszinger - szybki deserek
Składniki:
- 10 jajek
- 2 szklanki cukru
- 3 kostki masła
- 2 łyżki kakao
- 100 g daktyli
- 100 g moreli
- 100 g rodzynek
- 100 g fig
- 200 g orzechów włoskich
- 100 g orzechów laskowych
- 600 g biszkoptów
- 2 kieliszki rumu
- 4 kwadratowe andruty
Przygotowanie:
- Owoce sparzyć i odcedzić (powinny być suche), pokroić lub przepuścić przez maszynkę o grubych oczkach.
- Biszkopty zmielić w maszynce na najmniejszych oczkach lub zmiksować w robocie.
- Z jajek i cukru utrzeć kogel-mogel.
- Cały czas miksując dodać masło, zagęścić mączką biszkoptową.
- Wrzucić owoce, dolać rum. Dokładnie wymieszać.
- Na andrucie rozprowadzić masę (warstwa powinna mieć 1,2 - 1,5 cm grubości).
- Przykryć drugim waflem.
- Przycisnąć, żeby się skleiło (przydatna jest duża deska lub kilka książek).