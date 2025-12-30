Szybko i smacznie - dania Ewy Wachowicz sprawdzą się na sylwestrowych domówkach

Ledwo odeszliśmy "od garów", a tu już kolejna okazja - sylwester. Wielu z nas bawić będzie się na tzw. domówkach, w gronie przyjaciół i rodziny. Trzeba więc coś smacznego dla gości przygotować. Z garścią pomysłów spieszy Ewa Wachowicz. Jest przekąska, sałatka, coś na ciepło i oczywiście na słodko. Najważniejsze - wszystkie te przepisy są proste i nie wymagają niesamowitych umiejętności. Do dzieła! Smacznego!

Babka ziemniaczana Ewy Wachowicz
Babka ziemniaczana Ewy Wachowiczmateriał partnera

Spis treści:

  1. Najszybszy sposób na śledzia
  2. Sałatka Olivier - dla tych, którzy lubią smak "tradycyjnej jarzynowej"
  3. Bigos, który powstał przez przypadek, czyli tak zwany gulasz segedyński
  4. Baba ziemniaczana
  5. Sernik bez pieczenia
  6. Piszinger - szybki deserek

Najszybszy sposób na śledzia

Kawałki śledzia w śmietanowym sosie z dodatkiem czerwonej cebuli oraz natki pietruszki, podane w przezroczystej miseczce na szarej serwetce ze śnieżynkami.
Najszybszy sposób na śledziakinek00123RF/PICSEL

Składniki:

  • 500 g śledzi solonych
  • 2 cebule
  • sok z cytryny
  • 1 winne jabłko
  • 1 szklanka kwaśnej śmietany
  • szczypta soli
  • szczypta pieprzu
  • szczypta cukru
  • 1 pęczek natki pietruszki
  • woda i mleko do namoczenia

Opis przygotowania:

  1. Śledzie moczyć przez kilka godzin w wodzie, obrać ze skóry, zalać mlekiem i odstawić na godzinę. Tę operację możemy pominąć, jeśli zakupimy ryby nie solone a już gotowe w słoiku.
  2. Cebulę pokroić w półplasterki.
  3. Jabłko zetrzeć na tarce o grubych oczkach i skropić sokiem z cytryny.
  4. Ryby osuszyć, obłożyć cebulą i jabłkiem.
  5. Śmietanę doprawić szczyptą soli, pieprzem i cukrem.
  6. Zalać śledzie.
  7. Udekorować posiekaną natką pietruszki.

Sałatka Olivier - dla tych, którzy lubią smak "tradycyjnej jarzynowej"

Sałatka Olivier
Sałatka Olivierarchiwum prywatne

Składniki:

  • 2 marchewki
  • 2 ziemniaki sałatkowe
  • 4 ogórki kiszone
  • ½ szklanki groszku zielonego (mrożonego lub z puszki)
  • 1 łyżka kaparów w zalewie
  • 200 g szynki konserwowej
  • 4 jajka na twardo

sos:

  • 2 łyżki majonezu
  • 2 łyżki śmietany
  • 1 łyżka musztardy

zdobienie:

  • jajka przepiórcze na twardo
  • natka pietruszki

Przygotowanie:

  1. Warzywa umyć, obrać i ugotować do miękkości.
  2. Następnie odcedzić, wystudzić i pokroić w kostkę. Przełożyć do miski.
  3. Ogórki, szynkę oraz białka (żółtka odłożyć do sosu) też pokroić w kostkę.
  4. Dodać do pokrojonych warzyw.
  5. Odcedzić i dodać groszek konserwowy (surowy trzeba najpierw ugotować, następnie odcedzić i wystudzić).
  6. Dorzucić odcedzone kapary.
  7. Żółtka przetrzeć przez drobne sitko.
  8. Dodać majonez, śmietanę i musztardę.
  9. Przyprawić solą i pieprzem.
  10. Wymieszać i połączyć z sałatką.
  11. Podawać na talerzu (można użyć metalowego pierścienia).
  12. Udekorować jajkami przepiórczymi i natką pietruszki.

    Bigos, który powstał przez przypadek, czyli tak zwany gulasz segedyński

    Słyszeliście może o bigosie, który przywodzi na myśl kuchnię węgierską? W istocie to tak zwany gulasz segedyński, który tak naprawdę powstał... przez przypadek. Pewnego razu pracownik Biblioteki Narodowej w Budapeszcie miał udać się do restauracji i zamówić danie na ciepło. W kuchni zostało jednak niewiele składników i z tego powstało danie, które smakiem przypomina nasz bigos. Przepis znajdziecie poniżej.

    Bigos segedyński według przepisu Ewy Wachowicz
    Bigos segedyński według przepisu Ewy WachowiczEwa Wachowiczarchiwum prywatne

    Składniki:

    • 800 g mięsa wieprzowego bez kości
    • 3 cebule
    • 2 łyżeczki oleju
    • 1 kg kiszonej kapusty
    • 1 l rosołu wołowego
    • 1 łyżka słodkiej mielonej papryki
    • 2 łyżeczki kminku
    • 2 ząbki czosnku
    • 200 ml kwaśnej śmietany
    • sól
    • pieprz

    Przygotowanie:

    1. Cebulę posiekać, podsmażyć na oleju lub smalcu.
    2. Dodać czosnek i czerwoną paprykę w proszku.
    3. Wieprzowinę pokroić w kostkę, wrzucić do garnka, przesmażyć.
    4. Połączyć z zawartością patelni.
    5. Posolić, dodać kminek i pieprz.
    6. Wymieszać, podlać rosołem lub wodą (ćwierć szklanki), dusić pod przykryciem na wolnym ogniu przez około 40 minut.
    7. Dolać rosół lub wodę.
    8. Dodać posiekaną i odciśniętą kapustę (jeśli jest bardzo kwaśna, można ją przelać wodą lub dodać trochę cukru).
    9. Wymieszać i dusić wszystko na wolnym ogniu 1-1,5 godziny, w razie potrzeby podlewając rosołem lub wodą.
    10. Gdy kapusta zmięknie, wyłożyć gulasz na głęboki talerz, polać śmietaną i udekorować suszoną papryką.

    Baba ziemniaczana

    Pieczona potrawa owinięta plastry bekonu, udekorowana świeżymi ziołami, ułożona na drewnianej desce.
    Babka ziemniaczana - przepis Ewy WachowiczArchiwum autora

    Składniki:

    • 2 kg ziemniaków
    • 350 g boczku wędzonego
    • 1 cebula
    • 3 jajka
    • 150 g śliwek
    • 4 ząbki czosnku
    • świeży tymianek
    • sól
    • pieprz
    • plastry boczku do wyklejenia foremki

    Babka ziemniaczana krok po kroku:

    1. Boczek pokroić w kostkę i usmażyć na patelni.
    2. Gdy powstaną skwarki, dorzucić posiekaną cebulę, wymieszać.
    3. Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce. Nadmiar wody odlać.
    4. Do masy dodać roztrzepane jajka, przecisnąć czosnek, dorzucić śliwki.
    5. Dodać boczek z cebulą i dokładnie wymieszać.
    6. Przyprawić tymiankiem, solą i pieprzem.
    7. Przełożyć do formy na babkę, wyklejonej plastrami boczku.
    8. Upiec w piekarniku, w temp. 200 st. C.

    Sernik bez pieczenia

    Uśmiechnięta kobieta w jasnej kuchni trzyma na wyciągniętych rękach tort z żółtą galaretką na wierzchu i listkiem mięty jako dekoracją. W tle szafki kuchenne, bukiet czerwonych róż oraz liczne naczynia i dodatki.
    Sernik bez pieczeniaArchiwum autora

    Składniki:

    • 160 g herbatników maślanych
    • 2 łyżki kakao
    • 100 g masła
    • melisa cytrynowa do dekoracji

    Masa serowa

    • 600 g sera białego
    • 50 g cukru pudru
    • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
    • 400 ml mleczka kokosowego
    • 2 łyżki żelatyny

    Mus

    • 1 mango
    • 1 galaretka cytrynowa

    Przygotowanie:

    1. Ciasteczka pokruszyć do miski. Rozgnieść drewnianym tłuczkiem do ziemniaków.
    2. Wsypać kakao i wymieszać.
    3. Wlać roztopione masło i jeszcze raz dokładnie wymieszać.
    4. Przełożyć do tortownicy (średnica 18-20 cm). Ubić. Schłodzić w lodówce.
    5. Ser dwukrotnie przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa.
    6. Posłodzić, uperfumować ekstraktem waniliowym, wlać mleczko kokosowe i zmiksować.
    7. Dodać wystudzoną żelatynę (wcześniej rozpuścić ją w 1/3 szklanki wrzątku).
    8. Ponownie zmiksować i przelać na herbatnikowy spód w tortownicy.
    9. Wstawić do lodówki.
    10. Z mango wyciąć pestkę.
    11. Owoc obrać, pokroić i wrzucić do blendera.
    12. Wlać tężejącą galaretkę (wcześniej rozpuścić ją w 300 ml wrzątku) i zmiksować.
    13. Przelać na schłodzony sernik.
    14. Wstawić na kilka godzin do lodówki.
    15. Przed podaniem udekorować melisą cytrynową.

    Piszinger - szybki deserek

    Trójkątne wafle z kremowym nadzieniem ułożone w okrąg na ozdobnym talerzu, ozdobione różowymi kwiatami.
    Piszinger - szybki deserekArchiwum autora

    Składniki:

    • 10 jajek
    • 2 szklanki cukru
    • 3 kostki masła
    • 2 łyżki kakao
    • 100 g daktyli
    • 100 g moreli
    • 100 g rodzynek
    • 100 g fig
    • 200 g orzechów włoskich
    • 100 g orzechów laskowych
    • 600 g biszkoptów
    • 2 kieliszki rumu
    • 4 kwadratowe andruty

    Przygotowanie:

    1. Owoce sparzyć i odcedzić (powinny być suche), pokroić lub przepuścić przez maszynkę o grubych oczkach.
    2. Biszkopty zmielić w maszynce na najmniejszych oczkach lub zmiksować w robocie.
    3. Z jajek i cukru utrzeć kogel-mogel.
    4. Cały czas miksując dodać masło, zagęścić mączką biszkoptową.
    5. Wrzucić owoce, dolać rum. Dokładnie wymieszać.
    6. Na andrucie rozprowadzić masę (warstwa powinna mieć 1,2 - 1,5 cm grubości).
    7. Przykryć drugim waflem.
    8. Przycisnąć, żeby się skleiło (przydatna jest duża deska lub kilka książek).
    "Ewa gotuje": Babka ziemniaczanaPolsat

