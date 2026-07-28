Od tego czasu ciągle poszukuję nowych inspiracji jeśli chodzi o przepisy na różne smarowidła do chleba. Królują wśród nich pasty przygotowywane na bazie warzyw z dodatkiem oliwy, ale uwielbiam też te z ryb wędzonych lub szprotek z dodatkiem ziół i oliwy, a także twarożki z ogromną ilością zieleniny i rzodkiewek.

Takie smarowidła to nie tylko świetny pomysł na śniadanie czy kolację, ale także idealne przystawki na różnego rodzaju przyjęcia. Pasty z warzyw stosuję też jako dodatki do obiadu.

Kiedy tylko usłyszałam o wywodzącej się z kuchni Bliskiego Wschodu muhammarze, wiedziałam, że będzie to strzał w dziesiątkę. Dosłownie każdy składnik jest na liście moich ulubionych smaków, a ich połączenie brzmi jak bajka: pieczona papryka, lekko podprażone orzechy włoskie, oliwa, melasa z granatów i aromatyczny kumin. Cudo!

Zalety to nie tylko bardziej urozmaicone smaki. Zastąpienie kanapek z masłem serem i wędliną takimi przysmakami może pomóc znacząco obniżyć poziom cholesterolu (jeśli nie jest on uwarunkowany genetycznie). Smarowidła z warzyw z dodatkiem zdrowych tłuszczów roślinnych mogą być świetnym krokiem do zdrowej diety, doskonałej w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.

Aby muhammara miała takie działanie, należy ograniczyć dodatek soli. Warto także pamiętać o kaloryczności produktu. Płaska łyżka stołowa tej pasty to około 30 kcal, więc 3-4 łyżki z pełnoziarnistym pieczywem to idealne śniadanie. Natomiast zajadanie ogromnych ilości z chipsami i krakersami (bo jest to też świetny dip) nie jest najlepszym pomysłem dla osób na diecie odchudzającej.

Muhammara - pasta z pieczonej papryki i orzechów włoskich

Składniki 3 duże czerwone papryki (ok. 500–600 g)

100 g orzechów włoskich

2–3 łyżki bułki tartej lub okruchów pieczywa

2 ząbki czosnku

3 łyżki oliwy extra virgin

1–2 łyżki melasy z granatu (lub 1 łyżka soku z cytryny i odrobina miodu)

1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego

1 łyżeczka papryki wędzonej

½ łyżeczki płatków chili

sól do smaku

kilka kropli soku z cytryny (opcjonalnie)

Przygotowanie

Papryki przekrój, usuń gniazda nasienne. Ułóż skórką do góry na blasze. Piecz w temperaturze 220°C przez ok. 25-35 minut, aż skórka mocno się przypiecze i pojawią się czarne fragmenty. Przykryj na 10 minut miską lub folią, potem zdejmij skórkę.

Orzechy włoskie podgrzej na suchej patelni 3-5 minut, aż zaczną intensywnie pachnieć. Nie przypal ich, bo gorzkie orzechy zepsują smak.

Do blendera dodaj paprykę, orzechy, czosnek, bułkę tartą, oliwę, melasę z granatu i przyprawy. Zblenduj na gładką, ale lekko ziarnistą pastę. Muhammara nie powinna być całkowicie kremowa jak hummus.

Spróbuj i popraw balans: jeśli jest za słodka, dodaj cytrynę, jeśli jest za mało wyrazista, dodaj sól, chili lub kumin, a gdyby była za gęsta, dodaj trochę oliwy.

Najlepiej smakuje po 2-3 godzinach w lodówce, gdy smaki się połączą.



