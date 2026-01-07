Przygotowywanie rodzinnych obiadów, zwłaszcza gdy spodziewamy się gości, może być męczące i kłopotliwe. Dania takie jak kotlety są bardzo pracochłonne, a do tego musimy z góry wiedzieć, na ile osób przygotowujemy obiad, aby dla nikogo nie zabrakło porcji.

Zupełnie inaczej jest z pieczenią - po odpowiednim doprawieniu czy zamarynowaniu po prostu wstawiamy mięso do piekarnika, nie tracąc czasu na formowanie, panierowanie czy obsmażanie poszczególnych kawałków.

Gotową pieczeń możemy pokroić na odpowiednią ilość porcji. Mało tego takie danie doskonale smakuje również na zimno lub po odgrzaniu.

To także bardzo ekonomiczna opcja. Pieczeń można przygotować z mięs przystępnych cenowo takich jak np. łopatka wieprzowa.

Składniki 3 kg łopatki

2-3 łyżki musztardy

2 cebule

2 marchewki

1 por

100 g pieczarek

świeży tymianek

sól

1-2 listki laurowe

¾ l bulionu

20 g mąki

Przygotowanie:

Mięso natrzeć pieprzem i posmarować musztardą, zawinąć w folię i zostawić na noc. Cebulę, marchewkę i pora pokroić na duże kawałki. Mięso posolić i wraz z warzywami umieścić w dużej brytfannie, dodać tymianek i listki laurowe.

Warzywa doprawić solą i pieprzem, wlać 1/8 l wody wstawić do rozgrzanego piekarnika (175 st. C) i piec ok. 45 minut. Po 45 minutach pieczenia polewać od czasu do czasu gorącym bulionem. 30 minut przed końcem pieczenia zwiększyć temp. Do 200 st. C.

Sos spod pieczeni przecedzić, zebrać tłuszcz, a pozostały płyn zagotować i zaciągnąć mąką.

Czas przygotowania 270 minut

