Spis treści: Bruschetta to klasyk włoskiej kuchni Jak zrobić idealną bruschettę? Jaki chleb wybrać do bruschetty?

Bruschetta to klasyk włoskiej kuchni

Bruschetta to jedna z najbardziej znanych włoskich przystawek, zaliczana do tzw. antipasti. Choć dziś można spotkać ją w wielu wersjach - z mozzarellą, szynką parmeńską czy burratą - to jednak jej klasyczna odsłona, czyli bruschetta al pomodoro zachwyca prostotą.

Podstawą jest kromka chrupiącego pieczywa, skropiona oliwą z oliwek i natartego czosnkiem. Na wierzch trafiają dojrzałe pomidory, świeża bazylia oraz odrobina soli i pieprzu. To właśnie wysokiej jakości składniki sprawiają, że nawet tak prosta przekąska smakuje wyjątkowo.

Najlepiej przygotowywać ją latem, kiedy pomidory są najbardziej aromatyczne i pełne smaku.

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Jak zrobić idealną bruschettę?

Do przygotowania klasycznej bruschetty potrzebujesz zaledwie kilku składników:

białego pieczywa (np. ciabatty, bagietki lub chleba wiejskiego),

2-3 dojrzałych pomidorów,

oliwy z oliwek,

ząbka czosnku,

świeżej bazylii,

soli i świeżo mielonego pieprzu,

opcjonalnie ocet balsamiczny.

Pomidory pokrój w drobną kostkę i przełóż do miski. Dopraw je solą oraz pieprzem, dodaj posiekaną bazylię i delikatnie wymieszaj. W międzyczasie podpiecz kromki chleba na patelni lub grillu z niewielką ilością oliwy, aż staną się złociste i chrupiące. Jeszcze ciepłe natrzyj przekrojonym ząbkiem czosnku. Na przygotowane pieczywo wyłóż pomidory i od razu podawaj. Jeśli lubisz bardziej wyrazisty smak, całość możesz skropić niewielką ilością octu balsamicznego.

Podstawą dania są dojrzałe pomidory 123RF/PICSEL

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Jaki chleb wybrać do bruschetty?

Choć klasyczna bruschetta najczęściej przygotowywana jest na włoskiej ciabatcie, równie dobrze sprawdzą się inne rodzaje pieczywa. Ważne, aby po podpieczeniu było chrupiące z zewnątrz, a jednocześnie pozostało miękkie w środku.

Dobrym wyborem będzie również bagietka, chleb wiejski lub pieczywo na zakwasie, które nada przekąsce delikatnie kwaskowego smaku. Niezależnie od rodzaju chleba warto pamiętać, aby nie był zbyt świeży - lekko czerstwe pieczywo po opieczeniu staje się jeszcze bardziej chrupiące i lepiej chłonie oliwę oraz aromat czosnku.

To właśnie prostota sprawia, że bruschetta od lat pozostaje jednym z największych hitów włoskiej kuchni. Kilka dobrej jakości składników wystarczy, aby w kilka minut przygotować przekąskę, która smakuje jak wakacje we Włoszech.

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