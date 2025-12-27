Spis treści: Dlaczego żelazo jest ważne w codziennej diecie? Czym grozi niedobór żelaza w diecie? W jakich produktach znajduje się najwięcej żelaza? "Turbozdrowa" sałatka bogata żelazo. Przepis krok po kroku

Dlaczego żelazo jest ważne w codziennej diecie?

Żelazo to niezwykle ważny pierwiastek pełniący szereg funkcji w organizmie. Do jego najważniejszych zadań należy:

Transport tlenu w organizmie

Wspieranie układu odpornościowego i nerwowego

Pomoc w produkcji energii

Przyczynianie się do zmniejszenia uczucia zmęczenia

Jest to składnik niezbędny do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych

Czym grozi niedobór żelaza w diecie?

Niedobór żelaza w organizmie może mieć niebezpieczne dla zdrowia skutki. Niedokrwistość (anemia) początkowo zaczyna się łagodnie - daje zwykle oznaki zmęczenia, znużenia czy problemy z koncentracją. W konsekwencji, nieleczona może doprowadzić nawet do niedoborów tlenu w mózgu, uszkodzenia serca, a nawet przyczynić się do rozwoju nowotworów, chorób nerek, szpiku kostnego czy celiakii. Na problemy z niedoborami żelaza cierpią najczęściej kobiety, z powodu utraty krwi w czasie menstruacji, a także zwiększonego zapotrzebowania organizmu w okresie ciąży i laktacji.

W jakich produktach znajduje się najwięcej żelaza?

Uznaje się, że najlepiej przyswajalnymi źródłami żelaza (tzw. hemowego) są podroby, czerwone mięso, drób oraz ryby i owoce morza. Jeśli chodzi natomiast o roślinne alternatywy, dobrym wyborem będą np. rośliny strączkowe (soja, ciecierzyca, soczewica, groch), nasiona i pestki dyni, orzechy, produkty pełnoziarniste (kasze, komosa ryżowa), a także szpinak, buraki, jarmuż, natka pietruszki i suszone owoce. Aby poprawić wchłanianie żelaza z roślin, należy łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C.

"Turbozdrowa" sałatka bogata żelazo. Przepis krok po kroku

Przepisem na posiłek, który jest świetnym źródłem żelaza, podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych pewna influencerka, prowadząca konto o nazwie "dietetyk powszechny". Na jej profilu regularnie pojawiają się dietetyczne porady i przepisy na pożywne posiłki. Jednym z nich jest bogata w żelazo sałatka - pyszna, sycąca, idealna na drugie śniadanie lub kolację. Możesz zapakować ją do pojemnika i zabrać z domu na wynos. To propozycja idealna dla wegetarian, ale posmakuje również mięsożercom. Oto czego będziesz potrzebować, aby ją przygotować.

Składniki 100 g batatów

10 g oleju rzepakowego

50 g komosy ryżowej

sok z 1 -1,5 limonki

świeża kolendra

ząbek czosnku

10 g musztardy

60 g fasoli czerwonej

25 g cebuli czerwonej

10 g pestek dyni

Sposób przygotowania:

Bataty obierz, pokrój w kostkę, przełóż do miski, wymieszaj z olejem i przeprawami - papryką słodką, czosnkiem granulowanym, solą i pieprzem. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piecz w 180 stopniach przez ok. 40 minut. Komosę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przygotuj sos - wymieszaj sok z limonki, posiekane zioła, przeciśnięty przez praskę czosnek i musztardę. Cebulę posiekaj w drobną kostkę. Do miski dodaj komosę, bataty, fasolę, cebulę i pestki dyni. Polej sosem i wymieszaj - czytamy na Instagramie.

Smacznego!

