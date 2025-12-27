Ta "żelazna" sałatka nasyci cię i doda energii. Smakuje doskonale

Chcesz przemycić do diety więcej żelaza? Zwróć uwagę nie tylko na dania główne, ale także przekąski. Jeśli z powodów zdrowotnych musisz wzbogacić dietę o ten ważny składnik, dobrze aby każdy posiłek był jego źródłem. Wdrożenie żelaza do diety wcale nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Przedstawiamy przepis na posiłek przeciwdziałający anemii, który możesz zjeść np. na drugie śniadanie lub kolację.

Kolorowa sałatka z komosą ryżową, ogórkiem, kukurydzą, pomidorkami koktajlowymi i świeżą miętą podana w białej misce.
Komosa ryżowa (quinoa) jest dobrym źródłem żelaza, niezbędnego dla produkcji czerwonych krwinek123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego żelazo jest ważne w codziennej diecie?
  2. Czym grozi niedobór żelaza w diecie?
  3. W jakich produktach znajduje się najwięcej żelaza?
  4. "Turbozdrowa" sałatka bogata żelazo. Przepis krok po kroku

Dlaczego żelazo jest ważne w codziennej diecie?

Żelazo to niezwykle ważny pierwiastek pełniący szereg funkcji w organizmie. Do jego najważniejszych zadań należy:

  • Transport tlenu w organizmie
  • Wspieranie układu odpornościowego i nerwowego
  • Pomoc w produkcji energii
  • Przyczynianie się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
  • Jest to składnik niezbędny do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych

Czym grozi niedobór żelaza w diecie?

Niedobór żelaza w organizmie może mieć niebezpieczne dla zdrowia skutki. Niedokrwistość (anemia) początkowo zaczyna się łagodnie - daje zwykle oznaki zmęczenia, znużenia czy problemy z koncentracją. W konsekwencji, nieleczona może doprowadzić nawet do niedoborów tlenu w mózgu, uszkodzenia serca, a nawet przyczynić się do rozwoju nowotworów, chorób nerek, szpiku kostnego czy celiakii. Na problemy z niedoborami żelaza cierpią najczęściej kobiety, z powodu utraty krwi w czasie menstruacji, a także zwiększonego zapotrzebowania organizmu w okresie ciąży i laktacji.

Uśmiechnięta kobieta siedzi wygodnie na fotelu, trzyma w jednej ręce miskę z jedzeniem, a drugą łyżeczką nakłada sobie porcję posiłku.
Sałatki to świetny sposób na przemycenie do diety potrzebnych składnikówCanva ProINTERIA.PL

W jakich produktach znajduje się najwięcej żelaza?

Uznaje się, że najlepiej przyswajalnymi źródłami żelaza (tzw. hemowego) są podroby, czerwone mięso, drób oraz ryby i owoce morza. Jeśli chodzi natomiast o roślinne alternatywy, dobrym wyborem będą np. rośliny strączkowe (soja, ciecierzyca, soczewica, groch), nasiona i pestki dyni, orzechy, produkty pełnoziarniste (kasze, komosa ryżowa), a także szpinak, buraki, jarmuż, natka pietruszki i suszone owoce. Aby poprawić wchłanianie żelaza z roślin, należy łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C.

"Turbozdrowa" sałatka bogata żelazo. Przepis krok po kroku

Przepisem na posiłek, który jest świetnym źródłem żelaza, podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych pewna influencerka, prowadząca konto o nazwie "dietetyk powszechny". Na jej profilu regularnie pojawiają się dietetyczne porady i przepisy na pożywne posiłki. Jednym z nich jest bogata w żelazo sałatka - pyszna, sycąca, idealna na drugie śniadanie lub kolację. Możesz zapakować ją do pojemnika i zabrać z domu na wynos. To propozycja idealna dla wegetarian, ale posmakuje również mięsożercom. Oto czego będziesz potrzebować, aby ją przygotować.

Składniki

  • 100 g batatów
  • 10 g oleju rzepakowego
  • 50 g komosy ryżowej
  • sok z 1 -1,5 limonki
  • świeża kolendra
  • ząbek czosnku
  • 10 g musztardy
  • 60 g fasoli czerwonej
  • 25 g cebuli czerwonej
  • 10 g pestek dyni

Sposób przygotowania:

  1. Bataty obierz, pokrój w kostkę, przełóż do miski, wymieszaj z olejem i przeprawami - papryką słodką, czosnkiem granulowanym, solą i pieprzem.
  2. Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piecz w 180 stopniach przez ok. 40 minut.
  3. Komosę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
  4. Przygotuj sos - wymieszaj sok z limonki, posiekane zioła, przeciśnięty przez praskę czosnek i musztardę.
  5. Cebulę posiekaj w drobną kostkę.
  6. Do miski dodaj komosę, bataty, fasolę, cebulę i pestki dyni.
  7. Polej sosem i wymieszaj - czytamy na Instagramie.

Smacznego!

