Nic tak nie rozgrzewa i nie smakuje zimową porą jak aromatyczna, sycącą zupa. Jeśli szukasz przepisu na taką, które będzie również stanowiła pełnowartościowy, bogaty w białko i błonnik posiłek, "szorobat adas" to strzał w dziesiątkę. Ta zupa jest banalna w przygotowaniu, a smakuje wyśmienicie.

Stalowy garnek z przezroczystą pokrywką na płycie indukcyjnej, w którym gotuje się zupa lub gulasz zawierający marchew, soczewicę i kawałki masła.
Szorobat adas zrobisz szybko i bez trudu. To samo zdrowie123RF/PICSEL

Szorobat adas - co to za potrawa?

Szorobat adas to pochodzącą z Bliskiego Wschodu treściwa, sycąca zupa, którą łączy doskonały smak i prostota. Jest niezwykle popularna w kuchni arabskiej - najczęściej przyrządza się ją w Egipcie, Libii i Libanie. Ma kremową konsystencję i wyjątkowy aromat, który zawdzięcza przyprawom. Szorobat adas poza smakiem oferuje także wachlarz składników odżywczych.

Bazą do takie zupy jest czerwona soczewica - bogata w błonnik, magnez, żelazo, kwas foliowy i wiele witamin. Takie danie jest ponadto niskokaloryczne i doskonale sprawdzi się w diecie osób, które chcą włączyć więcej białka do jadłospisu i zrzucić kilka kilogramów. Szorobat adas jeszcze lepiej smakuje i syci, jeśli jest podawana z chrupiącym, świeżym pieczywem.

Jak zrobić zupę z czerwonej soczewicy?

Mimo iż składniki na tę arabską potrawę są niemal w każdym przepisie takie same, wiele osób modyfikuje ją na swój sposób. Niektórzy dodają do niej warzywa - np. marchewkę czy szpinak. My proponujemy przygotowanie szorobat adas w uproszczonej wersji. Przygotowanie zupy z soczewicy jest naprawdę bardzo proste, jednak zanim się do tego zabierzesz, upewnij się, że oprócz podstawowych składników masz w swojej kuchni potrzebne przyprawy. Przyda się harrisa - pikantna pasta przygotowywana na bazie czerwonej papryki chili, czosnku, kolendry, kminu rzymskiego oraz oliwy. Możesz dostać ją w większości dobrze zaopatrzonych marketów. Warto również mieć świeżą bądź suszoną miętę, kumin, czosnek i oczywiście sól oraz pieprz. Jak zrobić szorobat adas - zupę będącą hitem na Bliskim Wschodzie?

Szorobat adas - przepis krok po kroku

Składniki:

  • 1 szklanka czerwonej soczewicy,
  • 2 łyżki masła klarowanego,
  • 1 średnia cebula,
  • 3 ząbki czosnku,
  • 1 pomidor,
  • sok z cytryny,
  • 1/2 łyżeczki harrisy,
  • pół łyżeczki kuminu,
  • mięta suszona lub świeża,
  • 1 litr wywaru mięsnego lub warzywnego,
  • sól, pieprz,
  • natka pietruszki do podania (opcjonalnie).
Zupa pomidorowa
Przygotowanie zupy z soczewicy jest naprawdę bardzo proste123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Masło rozgrzać w rondlu, dodać pokrojoną w cienkie piórka cebulę i zeszklić.
  2. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę i podsmażyć delikatnie (uważać, aby się nie przypalił).
  3. Dodać przepłukaną pod wodą soczewicę, pokrojony w mniejsze kawałki pomidor, harrisę oraz pozostałe przyprawy (poza miętą).
  4. Wlać bulion i gotować wszystko pod przykryciem około 40 minut.
  5. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dodać trochę wody.
  6. Na koniec gotowania doprawić sokiem z cytryny (około 2 łyżki), solą i pieprzem do smaku, dodać garść świeżej mięty.
  7. Gotową zupę udekorować posiekaną pietruszką. Podawać z pieczywem.

Smacznego!

