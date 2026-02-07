Ta zupa jest hitem na Bliskim Wschodzie. Sycąca, zdrowa i pyszna
Nic tak nie rozgrzewa i nie smakuje zimową porą jak aromatyczna, sycącą zupa. Jeśli szukasz przepisu na taką, które będzie również stanowiła pełnowartościowy, bogaty w białko i błonnik posiłek, "szorobat adas" to strzał w dziesiątkę. Ta zupa jest banalna w przygotowaniu, a smakuje wyśmienicie.
Spis treści:
- Szorobat adas - co to za potrawa?
- Jak zrobić zupę z czerwonej soczewicy?
- Szorobat adas - przepis krok po kroku
Szorobat adas - co to za potrawa?
Szorobat adas to pochodzącą z Bliskiego Wschodu treściwa, sycąca zupa, którą łączy doskonały smak i prostota. Jest niezwykle popularna w kuchni arabskiej - najczęściej przyrządza się ją w Egipcie, Libii i Libanie. Ma kremową konsystencję i wyjątkowy aromat, który zawdzięcza przyprawom. Szorobat adas poza smakiem oferuje także wachlarz składników odżywczych.
Bazą do takie zupy jest czerwona soczewica - bogata w błonnik, magnez, żelazo, kwas foliowy i wiele witamin. Takie danie jest ponadto niskokaloryczne i doskonale sprawdzi się w diecie osób, które chcą włączyć więcej białka do jadłospisu i zrzucić kilka kilogramów. Szorobat adas jeszcze lepiej smakuje i syci, jeśli jest podawana z chrupiącym, świeżym pieczywem.
Jak zrobić zupę z czerwonej soczewicy?
Mimo iż składniki na tę arabską potrawę są niemal w każdym przepisie takie same, wiele osób modyfikuje ją na swój sposób. Niektórzy dodają do niej warzywa - np. marchewkę czy szpinak. My proponujemy przygotowanie szorobat adas w uproszczonej wersji. Przygotowanie zupy z soczewicy jest naprawdę bardzo proste, jednak zanim się do tego zabierzesz, upewnij się, że oprócz podstawowych składników masz w swojej kuchni potrzebne przyprawy. Przyda się harrisa - pikantna pasta przygotowywana na bazie czerwonej papryki chili, czosnku, kolendry, kminu rzymskiego oraz oliwy. Możesz dostać ją w większości dobrze zaopatrzonych marketów. Warto również mieć świeżą bądź suszoną miętę, kumin, czosnek i oczywiście sól oraz pieprz. Jak zrobić szorobat adas - zupę będącą hitem na Bliskim Wschodzie?
Szorobat adas - przepis krok po kroku
Składniki:
- 1 szklanka czerwonej soczewicy,
- 2 łyżki masła klarowanego,
- 1 średnia cebula,
- 3 ząbki czosnku,
- 1 pomidor,
- sok z cytryny,
- 1/2 łyżeczki harrisy,
- pół łyżeczki kuminu,
- mięta suszona lub świeża,
- 1 litr wywaru mięsnego lub warzywnego,
- sól, pieprz,
- natka pietruszki do podania (opcjonalnie).
Sposób przygotowania:
- Masło rozgrzać w rondlu, dodać pokrojoną w cienkie piórka cebulę i zeszklić.
- Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę i podsmażyć delikatnie (uważać, aby się nie przypalił).
- Dodać przepłukaną pod wodą soczewicę, pokrojony w mniejsze kawałki pomidor, harrisę oraz pozostałe przyprawy (poza miętą).
- Wlać bulion i gotować wszystko pod przykryciem około 40 minut.
- Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dodać trochę wody.
- Na koniec gotowania doprawić sokiem z cytryny (około 2 łyżki), solą i pieprzem do smaku, dodać garść świeżej mięty.
- Gotową zupę udekorować posiekaną pietruszką. Podawać z pieczywem.
Smacznego!
Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI