Szorobat adas - co to za potrawa?

Szorobat adas to pochodzącą z Bliskiego Wschodu treściwa, sycąca zupa, którą łączy doskonały smak i prostota. Jest niezwykle popularna w kuchni arabskiej - najczęściej przyrządza się ją w Egipcie, Libii i Libanie. Ma kremową konsystencję i wyjątkowy aromat, który zawdzięcza przyprawom. Szorobat adas poza smakiem oferuje także wachlarz składników odżywczych.

Bazą do takie zupy jest czerwona soczewica - bogata w błonnik, magnez, żelazo, kwas foliowy i wiele witamin. Takie danie jest ponadto niskokaloryczne i doskonale sprawdzi się w diecie osób, które chcą włączyć więcej białka do jadłospisu i zrzucić kilka kilogramów. Szorobat adas jeszcze lepiej smakuje i syci, jeśli jest podawana z chrupiącym, świeżym pieczywem.

Jak zrobić zupę z czerwonej soczewicy?

Mimo iż składniki na tę arabską potrawę są niemal w każdym przepisie takie same, wiele osób modyfikuje ją na swój sposób. Niektórzy dodają do niej warzywa - np. marchewkę czy szpinak. My proponujemy przygotowanie szorobat adas w uproszczonej wersji. Przygotowanie zupy z soczewicy jest naprawdę bardzo proste, jednak zanim się do tego zabierzesz, upewnij się, że oprócz podstawowych składników masz w swojej kuchni potrzebne przyprawy. Przyda się harrisa - pikantna pasta przygotowywana na bazie czerwonej papryki chili, czosnku, kolendry, kminu rzymskiego oraz oliwy. Możesz dostać ją w większości dobrze zaopatrzonych marketów. Warto również mieć świeżą bądź suszoną miętę, kumin, czosnek i oczywiście sól oraz pieprz. Jak zrobić szorobat adas - zupę będącą hitem na Bliskim Wschodzie?

Szorobat adas - przepis krok po kroku

Składniki:

1 szklanka czerwonej soczewicy,

2 łyżki masła klarowanego,

1 średnia cebula,

3 ząbki czosnku,

1 pomidor,

sok z cytryny,

1/2 łyżeczki harrisy,

pół łyżeczki kuminu,

mięta suszona lub świeża,

1 litr wywaru mięsnego lub warzywnego,

sól, pieprz,

natka pietruszki do podania (opcjonalnie).

Przygotowanie zupy z soczewicy jest naprawdę bardzo proste 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Masło rozgrzać w rondlu, dodać pokrojoną w cienkie piórka cebulę i zeszklić. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę i podsmażyć delikatnie (uważać, aby się nie przypalił). Dodać przepłukaną pod wodą soczewicę, pokrojony w mniejsze kawałki pomidor, harrisę oraz pozostałe przyprawy (poza miętą). Wlać bulion i gotować wszystko pod przykryciem około 40 minut. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dodać trochę wody. Na koniec gotowania doprawić sokiem z cytryny (około 2 łyżki), solą i pieprzem do smaku, dodać garść świeżej mięty. Gotową zupę udekorować posiekaną pietruszką. Podawać z pieczywem.

Smacznego!

