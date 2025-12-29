Spis treści: Czym jest jujuba? Jakie są korzyści zdrowotne głożyny? Jak jeść jujubę?

Czym jest jujuba?

Ziziphus jujuba, czyli głożyna pospolita, to roślina występująca w Chinach, Europie, Indiach i na terenie Himalajów. Małe drzewko, czasem nazywane krzewem dorasta do kilku metrów wysokości i wydaje wartościowe owoce. Osiągające do 3 cm jajowate, czerwonobrązowe kulki przypominają nieco daktyle, stąd inna nazwa: czerwone/czarne/chińskie daktyle. Pierwsze wzmianki o tym egzotycznym owocu sięgają 1046-771 roku p.n.e. Ludzie spożywają je więc od wieków, coraz bardziej pogłębiając swoją wiedzę na temat ich wspaniałych właściwości, które służą naszemu zdrowiu i długowieczności.

Rozgniecione owoce stanowiły farsz pierożków, były zjadane na surowo lub marynowane. Ceniono je także ze względu na niecodzienną barwę, utożsamiając je ze szczęściem. Czarne daktyle, oprócz bycia smaczną przekąską, były w tradycyjnej medycynie chińskiej używane do łagodzenia wszelkich bólów i leczenia sezonowych przeziębień i jako środek wspomagający leczenie bezsenności.

Dziś wiemy znacznie więcej o cudownych właściwościach jujuby, a naukowcy coraz chętniej przeprowadzają badania, które stanowią podstawę do uważania chińskich daktyli za doskonałe remedium na wiele schorzeń cywilizacyjnych.

Jakie są korzyści zdrowotne głożyny?

Dzięki bogatej zawartości dobroczynnych składników czarne daktyle są uznawane za tzw. superfood, czyli żywność o wyjątkowo dobrym wpływie na zdrowie całego organizmu.

Jujuba zawiera:

jujubozydy A, B, D, E,

kwas maslinowy,

kwas oleanowy,

kwas betulinowy,

kwas ursolowy,

kwas alfitolowy,

kwasy kumaroilowe,

kwas linolowy,

apigenina,

flawonoidy monoglukozydowe,

spinosyna i izospinozyna,

rutyna,

kwas protokatechowy,

kwas chlorogenowy,

kwas galusowy,

kwas kawowy,

kwas pomolowy,

kwas palmitynowy,

katechiny,

zyzyfina,

sanjoinina A,

nukleozydy, głównie cAMP i urydyna,

polisacharydy neutralne i kwaśne,

alkaloidy,

sterole,

taniny,

kwasy tłuszczowe,

witaminy: A (retinol), B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna), B6 (pirydoksyna), C (kwas askorbinowy), E (tokoferol),

minerały: selen, cynk, żelazo, fosfor, wapń, potas, sód, magnez, mangan.

Chińskie daktyle wykazują działanie:

przeciwdrobnoustrojowe,

przeciwutleniające,

przeciwzapalne,

stymulujące układ odpornościowy,

przeciwbólowe,

przeciwcukrzycowe,

uspokajające i nasenne.

Czarne daktyle pomagają w zaburzeniach trawienia, biegunkach, infekcjach skóry, w dolegliwościach wątrobowych, chorobach układu krążenia. Obiecujące są pierwsze wyniki badań naukowych, sugerujące także działanie przeciwnowotworowe. Spożycie jujuby w stanach napięcia nerwowego i bezsenności przyniesie szybką ulgę, wyciszając nerwy. Uznana na świecie za jeden z najwartościowszych owoców, głożyna przyczynia się także do polepszenia funkcjonowania naszych funkcji poznawczych, które z wiekiem słabną. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Osace potwierdziły, że owoce tego drzewa mogą przyczynić się do poprawy pamięci i ochrony komórek nerwowych.

Jak jeść jujubę?

Suszone owoce jujuby znajdziesz bez problemu w sklepach ze zdrową żywnością oraz w sklepach internetowych. Za 200 g owoców trzeba zapłacić kilkanaście złotych, kilogram można znaleźć za 50 zł. Smak suszonej głożyny przypomina nieco śliwkę lub jabłko, owoce są słodkie i pożywne.

Można dodawać je do jogurtu, owsianki, jako dodatek do potraw obiadowych lub jeść same. Wystarczy włączyć do codziennej diety zaledwie trzy sztuki na dobę, aby szybko odczuć ich dobroczynne działanie. W pierwszej kolejności zauważymy poprawę kondycji naszych włosów i skóry, potem wątroby i układu trawiennego, a z czasem także polepszenie koncentracji i lepszy sen.

Warto pamiętać, że suszona jujuba ma sporo cukru, więc nie powinna być spożywana przez osoby zmagające się z cukrzycą. W skrajnych przypadkach nadmierne spożycie głożyny może prowadzić do:

biegunki,

zmniejszonego apetytu,

zaparć

wzdęć,

złego samopoczucia.

