W starym zeszycie, w którym przepisy zapisywała moja mama, znajduje się wiele przepisów na cielęcinę i od czasu do czasu chętnie po nie sięgam.

To mięso jest nie tylko smaczne. Jest też lekkostrawne, chude i ma wiele wartości odżywczych. Przede wszystkim jest bogata w pełnowartościowe białko, żelazo i witaminy z grupy B.

Jego delikatna struktura sprawia, że świetnie sprawdza się na odświętnych obiadach. Można podawać je z okazji różnych uroczystości, jest to też idealna propozycja na rodzinny niedzielny obiad.

Jeśli spodziewamy się gości pieczeń może być lepszym pomysłem niż przygotowywanie pojedynczych kotletów. Taki obiad jest też mniej pracochłonny.

Pieczeń cielęcą można oczywiście podawać z ziemniakami czy ryżem, jednak ja najbardziej lubię ją w towarzystwie klusek śląskich. Tych z dziurką, która chętnie pomieści pyszny sos. Bo aromatyczny czosnkowy sos sam w sobie jest ogromną atrakcją. Zazwyczaj stawiam na stole również koszyczek ze świeżym pieczywem i obserwuję jak chętnie goście zanurzają kromki w sosie - jest pyszny.

Do tego bukiet sałat lub surówka z selera, a latem także kompot z sezonowych owoców.

Składniki 1 i 1/5 kg cielęciny bez kości,

6 ząbków czosnku,

czosnek granulowany, pół łyżeczki ostrej papryki, łyżka słodkiej papryki,

bazylia (suszona lub świeża),

3 łyżki oliwy,

1/2 szklanki wina białego,

pieprz mielony do smaku,

tłuszcz do formy

Przygotowanie:

Mięso opłukać pod bieżącą, zimną wodą. Osączyć z wody lub osuszyć papierowym ręcznikiem. Ząbki czosnku obrać i pokroić w plasterki. Osuszone mięso ponacinać ostrym nożem. Powstałe otwory naszpikować czosnkiem. Czosnek granulowany oraz papryki, pieprz, bazylię (gdy jest świeża, najpierw trzeba ją opłukać i drobniutko posiekać) wymieszać z oliwą. Cielęcinę posmarować oliwą, po czym odstawić ją na godzinę w chłodne miejsce.

Następnie włożyć mięso do wysmarowanej tłuszczem formy. Wstawić do piekarnika o temp. 190 st. C i piec 45 minut. Później pieczeń cielęcą polać winem i piec jeszcze ok. 30 minut. Na koniec pokroić w plastry i udekorować.

Czas przygotowania 1,5 godziny minut





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