Żurawinowe cukiereczki

Ten przepis testują wszyscy: od influencerów, przez dietetyków aż po pasjonatów gotowania. Filmików zaczynających się od "Sprawdźmy, czy to rzeczywiście tak dobre i chrupiące, jak mówią wszyscy", a potem ukazujących proces robienia "żurawinowych cukierków", które stały się hitem w sieci na całym świecie, wciąż przybywa. Polscy influencerzy także postanowili ulec modzie i przyrządzić ten rarytas. Budzący podejrzenia przepis może wydawać się banalny, choć nie brakuje osób, którym nie wyszedł.

Rozwiń

Podpieczona żurawina w cukrowej skorupce ma bowiem jedno konkretne zadanie określające, czy udało nam się zrobić wszystko poprawnie: ma "strzelać" w ustach podczas rozgryzania. Ten element chrupkości jest tym, na czym zależy internetowym twórcom. Zmieniany i dopracowywany przez tysiące osób przepis trafił w końcu i do nas i - co nie jest niespodzianką - także stał się hitem. Słodko-kwaśny smak, miłe dla zmysłów chrupnięcie, prostota wykonania i pasujący do klimatu świąt wygląd urzekają polskich influencerów. Koniecznie wypróbujcie tę żurawinową przekąskę. Wystarczą dosłownie trzy składniki.

Viralowe żurawinowe cukiereczki

Świeża żurawina w cukrowej posypce stała się hitem internetowym Katrin Timoff 123RF/PICSEL

Składniki 340 g świeżej żurawiny (1 opakowanie) – nie używaj mrożonej, bo nie zadziała tak samo

1 szklanka soku pomarańczowego lub gazowanego słodzonego napoju typu sprite – nada słodyczy

2 szklanki cukru pudru 15 min 3-4

Przygotowanie:

Umytą żurawinę przełóż do miski i zalej sokiem lub napojem gazowanym. Odstaw na minimum 8 godzin lub na całą noc do lodówki. Po namoczeniu odcedź żurawinę. Przełóż owoce do zamykanego pudełka lub torebki strunowej, wsyp cukier puder i dokładnie obtocz w cukrze, żeby każdy owoc był nim dokładnie pokryty. Wyłóż żurawinę w jednej warstwie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku nagrzanym do 100 °C przez 5-7 minut. Wyjmij z piekarnika i odstaw do ostygnięcia. Po ostygnięciu "cukierki" są gotowe do podania.

Smacznego!

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stół Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Garus. Tradycyjna zupa z jabłek i gruszek Polsat