Tak prosta, a tak zaskakująca. Przekąska, którą zachwycił się cały świat

Natalia Jabłońska

Na całym świecie podbija sieć, a w Polsce coraz częściej pojawia się w domowych kuchniach. Mała przekąska o nietypowym połączeniu smaków, która zachwyca zarówno wyglądem, jak i teksturą. Słodko-kwaśna, chrupiąca i idealna na każdą okazję. Ten viralowy przepis zdobywa serca internautów i zachęca do eksperymentów w kuchni.

Miska wypełniona świeżymi żurawinami obficie oprószonymi cukrem pudrem, na wierzchu ozdobne metalowe sitko, tło rozmyte z delikatnymi kolorami.
Ta prosta przekąska stała się hitem Internetu123RF/PICSEL

Żurawinowe cukiereczki

Ten przepis testują wszyscy: od influencerów, przez dietetyków aż po pasjonatów gotowania. Filmików zaczynających się od "Sprawdźmy, czy to rzeczywiście tak dobre i chrupiące, jak mówią wszyscy", a potem ukazujących proces robienia "żurawinowych cukierków", które stały się hitem w sieci na całym świecie, wciąż przybywa. Polscy influencerzy także postanowili ulec modzie i przyrządzić ten rarytas. Budzący podejrzenia przepis może wydawać się banalny, choć nie brakuje osób, którym nie wyszedł.

Podpieczona żurawina w cukrowej skorupce ma bowiem jedno konkretne zadanie określające, czy udało nam się zrobić wszystko poprawnie: ma "strzelać" w ustach podczas rozgryzania. Ten element chrupkości jest tym, na czym zależy internetowym twórcom. Zmieniany i dopracowywany przez tysiące osób przepis trafił w końcu i do nas i - co nie jest niespodzianką - także stał się hitem. Słodko-kwaśny smak, miłe dla zmysłów chrupnięcie, prostota wykonania i pasujący do klimatu świąt wygląd urzekają polskich influencerów. Koniecznie wypróbujcie tę żurawinową przekąskę. Wystarczą dosłownie trzy składniki.

Viralowe żurawinowe cukiereczki

Białe draże lub cukierki w polewie leżą rozsypane na ciemnej powierzchni, z widocznym czerwonym nadzieniem w kilku z nich, otoczone rozsypanym cukrem pudrem.
Świeża żurawina w cukrowej posypce stała się hitem internetowymKatrin Timoff123RF/PICSEL

Składniki

  • 340 g świeżej żurawiny (1 opakowanie) – nie używaj mrożonej, bo nie zadziała tak samo
  • 1 szklanka soku pomarańczowego lub gazowanego słodzonego napoju typu sprite – nada słodyczy
  • 2 szklanki cukru pudru
15 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Umytą żurawinę przełóż do miski i zalej sokiem lub napojem gazowanym.
  2. Odstaw na minimum 8 godzin lub na całą noc do lodówki.
  3. Po namoczeniu odcedź żurawinę.
  4. Przełóż owoce do zamykanego pudełka lub torebki strunowej, wsyp cukier puder i dokładnie obtocz w cukrze, żeby każdy owoc był nim dokładnie pokryty.
  5. Wyłóż żurawinę w jednej warstwie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
  6. Piecz w piekarniku nagrzanym do 100 °C przez 5-7 minut.
  7. Wyjmij z piekarnika i odstaw do ostygnięcia. Po ostygnięciu "cukierki" są gotowe do podania.

Smacznego!

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni.

Pierniki w kształcie choinek, dzwonków oraz innych świątecznych symboli z ozdobą z białego lukru na jasnym tle, obok logo serwisu kulinarnego.
Zainspiruj się i przygotuj coś pysznego na świąteczny stółCanva ProINTERIA.PL
Najnowsze