Sezon na młode ziemniaki rozpoczęty

W Polsce młode ziemniaki automatycznie kojarzą się z masłem, koperkiem i prostym obiadem jak u babci. To smak dzieciństwa i symbol początku lata. Włosi od lat pokazują jednak, że nawet tak klasyczny dodatek można podać zupełnie inaczej - bardziej aromatycznie, chrupiąco i wyraziście. Zamiast gotować ziemniaki w wodzie i jedynie delikatnie je doprawiać, często pieką je z dużą ilością oliwy, świeżymi ziołami, czosnkiem, a czasem także parmezanem czy cytryną. Dzięki temu młode ziemniaki stają się nie tylko dodatkiem do mięsa czy ryby, ale pełnoprawnym daniem, które potrafi skraść całą uwagę przy stole.

Taki sposób przygotowania wywodzi się przede wszystkim z kuchni śródziemnomorskiej, gdzie ogromną wagę przywiązuje się do prostych składników i wydobywania ich naturalnego smaku. Włosi uwielbiają dania, które są łatwe, sezonowe i nie wymagają skomplikowanych technik przygotowania. Coraz więcej osób próbuje dziś przenosić takie inspiracje do własnych domów, bo to prosty sposób, by odświeżyć codzienny obiad bez wydawania fortuny. Spróbujesz?

Młode ziemniaki w stylu włoskim - przepis

Chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku i pełne smaku oraz aromatu - włoskie młode ziemniaczki podbijają serca i podniebienia

Składniki 1 kg młodych ziemniaków

4 łyżki oliwy z oliwek

3 ząbki czosnku

świeży rozmaryn lub tymianek

sól

pieprz

opcjonalnie: starty parmezan i skórka z cytryny 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Ziemniaki dokładnie umyj i przekrój na połówki. Wrzuć je do miski, dodaj oliwę, przeciśnięty czosnek, zioła, sól i pieprz. Wymieszaj tak, aby każdy ziemniak był pokryty przyprawami. Piecz około 35-45 minut w 200 stopniach, aż będą złote i chrupiące. Po upieczeniu możesz posypać je parmezanem i odrobiną skórki z cytryny.

Takie ziemniaki świetnie pasują do grillowanych warzyw, mięsa, ryb albo do lekkiej sałatki.

