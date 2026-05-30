Tak Włosi przygotowują młode ziemniaki. Polacy będą zaskoczeni

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Młode ziemniaki większość Polaków podaje w bardzo podobny sposób. Tymczasem we Włoszech od lat przygotowuje się je zupełnie inaczej i właśnie ten niepozorny trik sprawia, że smakują o wiele lepiej. Wystarczy kilka dodatków, by zwykły obiad zamienił się w restauracyjne danie.

article cover
Młode ziemniaki mogą być pełnoprawnym daniem123RF/PICSEL

Sezon na młode ziemniaki rozpoczęty

W Polsce młode ziemniaki automatycznie kojarzą się z masłem, koperkiem i prostym obiadem jak u babci. To smak dzieciństwa i symbol początku lata. Włosi od lat pokazują jednak, że nawet tak klasyczny dodatek można podać zupełnie inaczej - bardziej aromatycznie, chrupiąco i wyraziście. Zamiast gotować ziemniaki w wodzie i jedynie delikatnie je doprawiać, często pieką je z dużą ilością oliwy, świeżymi ziołami, czosnkiem, a czasem także parmezanem czy cytryną. Dzięki temu młode ziemniaki stają się nie tylko dodatkiem do mięsa czy ryby, ale pełnoprawnym daniem, które potrafi skraść całą uwagę przy stole.

Zobacz również:

Ziemniaki Hasselback to danie, które lubią Szwedzi i nad Wisłą także przyjęły się dobrze
Porady

Szwedzi się zajadają, aż się im uszy trzęsą. W Polsce też robią szum

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Taki sposób przygotowania wywodzi się przede wszystkim z kuchni śródziemnomorskiej, gdzie ogromną wagę przywiązuje się do prostych składników i wydobywania ich naturalnego smaku. Włosi uwielbiają dania, które są łatwe, sezonowe i nie wymagają skomplikowanych technik przygotowania. Coraz więcej osób próbuje dziś przenosić takie inspiracje do własnych domów, bo to prosty sposób, by odświeżyć codzienny obiad bez wydawania fortuny. Spróbujesz?

Młode ziemniaki w stylu włoskim - przepis

Złociste ziemniaki pieczone w mundurkach z dodatkiem gałązek świeżego rozmarynu, podane w czarnym naczyniu na drewnianej desce.
Chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku i pełne smaku oraz aromatu - włoskie młode ziemniaczki podbijają serca i podniebienia123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 kg młodych ziemniaków
  • 4 łyżki oliwy z oliwek
  • 3 ząbki czosnku
  • świeży rozmaryn lub tymianek
  • sól
  • pieprz
  • opcjonalnie: starty parmezan i skórka z cytryny
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Ziemniaki dokładnie umyj i przekrój na połówki.
  2. Wrzuć je do miski, dodaj oliwę, przeciśnięty czosnek, zioła, sól i pieprz.
  3. Wymieszaj tak, aby każdy ziemniak był pokryty przyprawami.
  4. Piecz około 35-45 minut w 200 stopniach, aż będą złote i chrupiące.
  5. Po upieczeniu możesz posypać je parmezanem i odrobiną skórki z cytryny.

Takie ziemniaki świetnie pasują do grillowanych warzyw, mięsa, ryb albo do lekkiej sałatki.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL


"Ewa gotuje": Ziemniaki po irlandzkuPolsat

Najnowsze