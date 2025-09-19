Dlaczego warto jeść goździki?

Spośród wielu rozgrzewających, wzmacniających organizm przypraw, na szczególną uwagę zasługują bez wątpienia goździki. Mają one nieco słodkawy smak, korzenny aromat i nadają się nie tylko do wypieków.

Moc goździków jest nieoceniona. Do najważniejszych zalet tej wyjątkowej przyprawy należą:

Działanie odkażające, łagodzące ból (można stosować np. przy bólu zęba żując je)

Działanie rozgrzewające i poprawiające trawienie

Działanie przeciwzapalne

Neutralizowanie bakterii i wirusów

Wspomaganie odporności

Wspomaganie w leczeniu przeziębienia oraz grypy

Regulowanie poziomu cukru we krwi

Do czego dodawać goździki?

Goździki kojarzone są głównie jako składnik popularnych przypraw do pierników i innych wypieków. Najzdrowsze jednak to te w świeżej formie - w całości lub sproszkowane. Będą doskonale nadawać się do różnego rodzaju marynat, sosów, zup, kompotów i koktajli. Świetnym sposobem na przemycenie goździków do jesiennego jadłospisu jest przyprawianie nimi napojów, które mamy w zwyczaju codziennie wypijać. Mowa przede wszystkim o kawie, chociaż jako dodatek do herbaty sprawdzą się równie doskonale.

Goździki warto dodawać do napojów zarówno profilaktycznie, jak również w czasie przeziębienia 123RF/PICSEL

Kawa z goździkami - dlaczego warto ją pić?

Kawa z dodatkiem goździków będzie nie tylko zastrzykiem energii o poranku, ale także dawką dobroczynnych, wzmacniających organizm składników. Taki napój poprawia ponadto koncentrację, wspomaga perystaltykę jelit, usprawnia krążenie, rozgrzewa, a nawet ułatwia odchudzanie. Zawarty w goździkach eugenol zwalcza ponadto wirusy, grzyby i pasożyty. Picie kawy z goździkami będzie więc doskonałym pomysłem w sezonie infekcyjnym. Jak zrobić goździkową kawę? Przepis jest bardzo prosty.

Jak przygotować kawę z goździkami? Przepis krok po kroku

Goździkową kawę można przygotować na kilka sposobów. Najprościej będzie dosypać zmielone goździki do kawy podczas jej zaparzania. Najbardziej wyrazisty smak i aromat osiągniemy jednak przygotowując napar z użyciem całych goździków. Potrzebne będą następujące składniki.

Składniki 200 ml wrzącej wody

2 łyżeczki mielonej kawy

2-3 goździki

mleko, cukier, cynamon, kardamon (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

1.Goździki umieść w naczyniu z wodą i zagotuj. Po kilku minutach odcedź.

2.Do kubka wsyp kawę i zalej gorącym naparem z goździków, następnie przecedź.

3.Do kawy możesz dodać również resztę dodatków - mleko, cukier, cynamon czy kardamon.

Gotowe!

