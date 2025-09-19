Taka kawa działa jak tarcza na organizm. Wirusy nie mają szans

Czy wiedzieliście, ze nawet najmniejsze modyfikacje w diecie mogą znacznie wzmocnić odporność? Jednym z nawyków, które warto włączyć do codzienności jesienią jest m.in. częstsze spożywanie niektórych przypraw. Dodawanie szczypty do potraw, koktajli, a nawet kawy czy herbaty zaowocuje lepszym samopoczuciem i mniejszą podatnością na wirusy. Do zatem włączyć do diety?

Kawę warto doprawiać szczególnie jesienią i zimą. Z dodatkiem goździków i cynamonu będzie dużo zdrowsza123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść goździki?
  2. Do czego dodawać goździki?
  3. Kawa z goździkami - dlaczego warto ją pić?
  4. Jak przygotować kawę z goździkami? Przepis krok po kroku

Dlaczego warto jeść goździki?

Spośród wielu rozgrzewających, wzmacniających organizm przypraw, na szczególną uwagę zasługują bez wątpienia goździki. Mają one nieco słodkawy smak, korzenny aromat i nadają się nie tylko do wypieków.

Moc goździków jest nieoceniona. Do najważniejszych zalet tej wyjątkowej przyprawy należą:

  • Działanie odkażające, łagodzące ból (można stosować np. przy bólu zęba żując je)
  • Działanie rozgrzewające i poprawiające trawienie
  • Działanie przeciwzapalne
  • Neutralizowanie bakterii i wirusów
  • Wspomaganie odporności
  • Wspomaganie w leczeniu przeziębienia oraz grypy
  • Regulowanie poziomu cukru we krwi

Do czego dodawać goździki?

Goździki kojarzone są głównie jako składnik popularnych przypraw do pierników i innych wypieków. Najzdrowsze jednak to te w świeżej formie - w całości lub sproszkowane. Będą doskonale nadawać się do różnego rodzaju marynat, sosów, zup, kompotów i koktajli. Świetnym sposobem na przemycenie goździków do jesiennego jadłospisu jest przyprawianie nimi napojów, które mamy w zwyczaju codziennie wypijać. Mowa przede wszystkim o kawie, chociaż jako dodatek do herbaty sprawdzą się równie doskonale.

Biała miseczka z suszonymi goździkami ustawiona na drewnianym blacie
Goździki warto dodawać do napojów zarówno profilaktycznie, jak również w czasie przeziębienia123RF/PICSEL

Kawa z goździkami - dlaczego warto ją pić?

Kawa z dodatkiem goździków będzie nie tylko zastrzykiem energii o poranku, ale także dawką dobroczynnych, wzmacniających organizm składników. Taki napój poprawia ponadto koncentrację, wspomaga perystaltykę jelit, usprawnia krążenie, rozgrzewa, a nawet ułatwia odchudzanie. Zawarty w goździkach eugenol zwalcza ponadto wirusy, grzyby i pasożyty. Picie kawy z goździkami będzie więc doskonałym pomysłem w sezonie infekcyjnym. Jak zrobić goździkową kawę? Przepis jest bardzo prosty.

Jak przygotować kawę z goździkami? Przepis krok po kroku

Goździkową kawę można przygotować na kilka sposobów. Najprościej będzie dosypać zmielone goździki do kawy podczas jej zaparzania. Najbardziej wyrazisty smak i aromat osiągniemy jednak przygotowując napar z użyciem całych goździków. Potrzebne będą następujące składniki.

Składniki

  • 200 ml wrzącej wody
  • 2 łyżeczki mielonej kawy
  • 2-3 goździki
  • mleko, cukier, cynamon, kardamon (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

1.Goździki umieść w naczyniu z wodą i zagotuj. Po kilku minutach odcedź.

2.Do kubka wsyp kawę i zalej gorącym naparem z goździków, następnie przecedź.

3.Do kawy możesz dodać również resztę dodatków - mleko, cukier, cynamon czy kardamon.

Gotowe!

