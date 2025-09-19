Taka kawa działa jak tarcza na organizm. Wirusy nie mają szans
Czy wiedzieliście, ze nawet najmniejsze modyfikacje w diecie mogą znacznie wzmocnić odporność? Jednym z nawyków, które warto włączyć do codzienności jesienią jest m.in. częstsze spożywanie niektórych przypraw. Dodawanie szczypty do potraw, koktajli, a nawet kawy czy herbaty zaowocuje lepszym samopoczuciem i mniejszą podatnością na wirusy. Do zatem włączyć do diety?
Spis treści:
Dlaczego warto jeść goździki?
Spośród wielu rozgrzewających, wzmacniających organizm przypraw, na szczególną uwagę zasługują bez wątpienia goździki. Mają one nieco słodkawy smak, korzenny aromat i nadają się nie tylko do wypieków.
Moc goździków jest nieoceniona. Do najważniejszych zalet tej wyjątkowej przyprawy należą:
- Działanie odkażające, łagodzące ból (można stosować np. przy bólu zęba żując je)
- Działanie rozgrzewające i poprawiające trawienie
- Działanie przeciwzapalne
- Neutralizowanie bakterii i wirusów
- Wspomaganie odporności
- Wspomaganie w leczeniu przeziębienia oraz grypy
- Regulowanie poziomu cukru we krwi
Do czego dodawać goździki?
Goździki kojarzone są głównie jako składnik popularnych przypraw do pierników i innych wypieków. Najzdrowsze jednak to te w świeżej formie - w całości lub sproszkowane. Będą doskonale nadawać się do różnego rodzaju marynat, sosów, zup, kompotów i koktajli. Świetnym sposobem na przemycenie goździków do jesiennego jadłospisu jest przyprawianie nimi napojów, które mamy w zwyczaju codziennie wypijać. Mowa przede wszystkim o kawie, chociaż jako dodatek do herbaty sprawdzą się równie doskonale.
Kawa z goździkami - dlaczego warto ją pić?
Kawa z dodatkiem goździków będzie nie tylko zastrzykiem energii o poranku, ale także dawką dobroczynnych, wzmacniających organizm składników. Taki napój poprawia ponadto koncentrację, wspomaga perystaltykę jelit, usprawnia krążenie, rozgrzewa, a nawet ułatwia odchudzanie. Zawarty w goździkach eugenol zwalcza ponadto wirusy, grzyby i pasożyty. Picie kawy z goździkami będzie więc doskonałym pomysłem w sezonie infekcyjnym. Jak zrobić goździkową kawę? Przepis jest bardzo prosty.
Jak przygotować kawę z goździkami? Przepis krok po kroku
Goździkową kawę można przygotować na kilka sposobów. Najprościej będzie dosypać zmielone goździki do kawy podczas jej zaparzania. Najbardziej wyrazisty smak i aromat osiągniemy jednak przygotowując napar z użyciem całych goździków. Potrzebne będą następujące składniki.
Składniki
- 200 ml wrzącej wody
- 2 łyżeczki mielonej kawy
- 2-3 goździki
- mleko, cukier, cynamon, kardamon (opcjonalnie)
Sposób przygotowania:
1.Goździki umieść w naczyniu z wodą i zagotuj. Po kilku minutach odcedź.
2.Do kubka wsyp kawę i zalej gorącym naparem z goździków, następnie przecedź.
3.Do kawy możesz dodać również resztę dodatków - mleko, cukier, cynamon czy kardamon.
Gotowe!