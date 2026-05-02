Taką pizzę możesz jeść w czasie odchudzania. Smakuje doskonale, a nie tuczy
Pizza to jedna z tych potraw, których ciężko jest sobie nam odmówić. Uwielbiamy jeść ją bardziej niż typowe fast foody, a włoskie restauracje w naszym kraju serwujące ten specjał, cieszą się ogromną popularnością. Chociaż kojarzona jest z tłustym, bardzo kalorycznym posiłkiem, wcale nie musi być tucząca i niezdrowa. Wystarczy tylko odpowiednio zmodyfikować przepis, aby móc jeść pizzę nawet w czasie odchudzania.
Spis treści:
Czy pizzę można jeść w czasie odchudzania?
Tradycyjna, włoska pizza to odpowiednio długo i starannie wyrabiane, lekko spieczone i chrupiące ciasto, przygotowane na bazie specjalnej mąki, okraszone rozmaitymi dodatkami - przede wszystkim wysokiej jakości sosem pomidorowy oraz serem mozzarella. Reszta zależy już od indywidualnych preferencji smakowych. Jedni uwielbiają jeść pizzę pikantną, w towarzystwie tłustych wędlin i serów, inni zaś wybierają lżejsze i łagodniejsze wersje - warzywne, z dużą ilością pomidorków czy rukoli. To tak naprawdę dodatki wpływają w znaczącym stopniu na kaloryczność pizzy. Niektóre polskie restauracje serwują ten specjał również na grubym cieście, przez co potrawa staje się nieco bardziej "zapychająca". Dodatkowo oferują rozmaite sosy na bazie majonezu oraz ketchup - na widok tak zaserwowanej potrawy z pewnością każdy Włoch złapałby się za głowę. Mimo iż pizza może być prawdziwą kaloryczną bombą, nie trzeba wcale rezygnować z niej w czasie odchudzania. Właściwie można serwować ją sobie regularnie - na obiad czy kolację i cieszyć się zgrabną sylwetkę. Należy jednak zwrócić uwagę na dodatki, a także rodzaj ciasta. Jeśli zależy ci, aby pizza, którą jesz była zdrowa i dietetyczna, najlepszą opcją będzie przygotowanie jej samodzielnie w domu. Co powiesz na wysokobiałkowe ciasto z minimalną ilością mąki?
Dietetyczna pizza wysokobiałkowa - przepis krok po kroku
Samodzielne przyrządzenie wysokobiałkowej pizzy sprawi, że z pozoru niezdrowy i tuczący przysmak stanie się posiłkiem sycącym na wiele godzin, odżywczym i pomocnym w walce o szczuplejszą sylwetkę. Przepis, który niedawno pojawił się w mediach społecznościowych, na profilu "Slow Fit Mama" to prawdziwy kulinarny hit - całość zawiera aż 45 g białka, a przygotowanie trwa zaledwie kilka minut. Do przygotowania pizzy w "odchudzonej" wersji będą potrzebne następujące składniki:
- 150 g skyru naturalnego
- 90 g mąki + 10 g do podsypania
- szczypta soli
- szczypta proszku do pieczenia
- oregano, czosnek w proszku
- 20 g koncentratu pomidorowego
- 60 g mozzarelli light
- 13 g salami lub szynka
Składniki na ciasto wystarczy zagnieść, na wierzch nałożyć dodatki i całość piec w piekarniku nagrzanym do 240 st. C, przez około 18-20 minut.
Efekt końcowy wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Spróbujecie?