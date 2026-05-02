Tradycyjna, włoska pizza to odpowiednio długo i starannie wyrabiane, lekko spieczone i chrupiące ciasto, przygotowane na bazie specjalnej mąki, okraszone rozmaitymi dodatkami - przede wszystkim wysokiej jakości sosem pomidorowy oraz serem mozzarella. Reszta zależy już od indywidualnych preferencji smakowych. Jedni uwielbiają jeść pizzę pikantną, w towarzystwie tłustych wędlin i serów, inni zaś wybierają lżejsze i łagodniejsze wersje - warzywne, z dużą ilością pomidorków czy rukoli. To tak naprawdę dodatki wpływają w znaczącym stopniu na kaloryczność pizzy. Niektóre polskie restauracje serwują ten specjał również na grubym cieście, przez co potrawa staje się nieco bardziej "zapychająca". Dodatkowo oferują rozmaite sosy na bazie majonezu oraz ketchup - na widok tak zaserwowanej potrawy z pewnością każdy Włoch złapałby się za głowę. Mimo iż pizza może być prawdziwą kaloryczną bombą, nie trzeba wcale rezygnować z niej w czasie odchudzania. Właściwie można serwować ją sobie regularnie - na obiad czy kolację i cieszyć się zgrabną sylwetkę. Należy jednak zwrócić uwagę na dodatki, a także rodzaj ciasta. Jeśli zależy ci, aby pizza, którą jesz była zdrowa i dietetyczna, najlepszą opcją będzie przygotowanie jej samodzielnie w domu. Co powiesz na wysokobiałkowe ciasto z minimalną ilością mąki?