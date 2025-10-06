Sezon na dynie w pełni. Oprócz zupy krem czy ciasta z dodatkiem tego warzywa, warto również wykorzystać go do przygotowania rozgrzewającego i aromatycznego gulaszu. Wersja, jaką proponujemy, jest wegetariańska, ale zapewniamy, że zachwyceni i najedzeni będą również ci, którzy bez mięsa nie wyobrażają sobie życia. Dodatek ciecierzycy sprawia bowiem, że posiłek ten jest pożywny i bogaty w białko. Jak zrobić wyśmienite curry dyniowe? Wykonanie nie powinno sprawić nikomu trudności.