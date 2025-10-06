Taki obiad wzmocni twoją odporność. Rozgrzewa i smakuje wyśmienicie
Szukasz pomysłu na rozgrzewający i aromatyczny obiad? Proponujemy wykorzystać sezonowe warzywo jakim jest dynia. Wystarczy mieć tylko kilka produktów i przypraw, z których wyczarujesz sycący i zdrowy posiłek dla całej rodziny. Przepis jest naprawdę prosty, a składniki kupisz w każdym sklepie. Zatem, do dzieła!
Spis treści:
- Jednogarnkowy obiad z dynią
- Dlaczego warto jeść dynie na obiad?
- Sycące curry dyniowe - przepis krok po kroku
Jednogarnkowy obiad z dynią
Sezon na dynie w pełni. Oprócz zupy krem czy ciasta z dodatkiem tego warzywa, warto również wykorzystać go do przygotowania rozgrzewającego i aromatycznego gulaszu. Wersja, jaką proponujemy, jest wegetariańska, ale zapewniamy, że zachwyceni i najedzeni będą również ci, którzy bez mięsa nie wyobrażają sobie życia. Dodatek ciecierzycy sprawia bowiem, że posiłek ten jest pożywny i bogaty w białko. Jak zrobić wyśmienite curry dyniowe? Wykonanie nie powinno sprawić nikomu trudności.
Dlaczego warto jeść dynie na obiad?
Dyniowe curry jest wręcz doskonałą propozycją na jesienny obiad. Te niezwykle zdrowe i odżywcze warzywa oferują nie tylko doskonały, jedyny w swoim rodzaju smak, ale również mają wiele prozdrowotnych zalet. Jedzenie dyni wspiera układ odpornościowy, gdyż są one źródłem witamin, minerałów i beta karotenu. Ponadto należą do niskokalorycznych, a składniki w nich zawarte działają na organizm przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Dodatek innych wartościowych produktów w potrawie jaką jest dyniowe curry sprawi, że w jednym garnku zmieścisz całą masę wspierających kondycję organizmu substancji.
Sycące curry dyniowe - przepis krok po kroku
Do przygotowania gulaszu dyniowego będziesz potrzebować następujących składników.
Składniki
- Dynia hokkaido – około 150 g
- Oliwa
- Liście jarmużu – około 2 szklanki
- Krojone pomidory – 1 puszka
- Ugotowana ciecierzyca – ½ szklanki
- Mleko kokosowe – ½ szklanki
- 1 średniej wielkości cebula
- 2 ząbki czosnku
- szczypta cynamonu
- 2 cm świeżego imbiru
- 1 łyżeczka curry
- szczypta gałki muszkatołowej
- sok z ½ cytryny
- sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Dynię obierz, usuń pestki, pokrój w kostkę i upiecz w piekarniku (z dodatkiem oliwy) - ok. 190 st. C, 30 min.
- Jarmuż umyj i pokrój na mniejsze kawałki.
- Cebulę obierz i pokrój w piórka.
- Czosnek przeciśnij przez praskę.
- Imbir zetrzyj na tarce.
- Do garnka wlej 3-4 łyżki oliwy, dodaj cebulę i przyprawy, krótko podsmaż, następnie dodaj pomidory, sól, czosnek, jarmuż i starty imbir.
- Wszystko razem gotuj na niewielkiej mocy palnika przez 10 min. Następnie dodaj ciecierzycę, mleczko kokosowe i gotuj kolejne 10 min.
- Dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Do gulaszu dodaj upieczoną dynię. Dopraw w razie potrzeby.
- Potrawę możesz podawać z pieczywem lub ryżem.
Smacznego!