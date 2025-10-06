Taki obiad wzmocni twoją odporność. Rozgrzewa i smakuje wyśmienicie

Szukasz pomysłu na rozgrzewający i aromatyczny obiad? Proponujemy wykorzystać sezonowe warzywo jakim jest dynia. Wystarczy mieć tylko kilka produktów i przypraw, z których wyczarujesz sycący i zdrowy posiłek dla całej rodziny. Przepis jest naprawdę prosty, a składniki kupisz w każdym sklepie. Zatem, do dzieła!

Curry z dynią i ciecierzycą nasyci cię na wiele godzin
Spis treści:

  1. Jednogarnkowy obiad z dynią
  2. Dlaczego warto jeść dynie na obiad?
  3. Sycące curry dyniowe - przepis krok po kroku

Jednogarnkowy obiad z dynią

Sezon na dynie w pełni. Oprócz zupy krem czy ciasta z dodatkiem tego warzywa, warto również wykorzystać go do przygotowania rozgrzewającego i aromatycznego gulaszu. Wersja, jaką proponujemy, jest wegetariańska, ale zapewniamy, że zachwyceni i najedzeni będą również ci, którzy bez mięsa nie wyobrażają sobie życia. Dodatek ciecierzycy sprawia bowiem, że posiłek ten jest pożywny i bogaty w białko. Jak zrobić wyśmienite curry dyniowe? Wykonanie nie powinno sprawić nikomu trudności.

Dlaczego warto jeść dynie na obiad?

Dyniowe curry jest wręcz doskonałą propozycją na jesienny obiad. Te niezwykle zdrowe i odżywcze warzywa oferują nie tylko doskonały, jedyny w swoim rodzaju smak, ale również mają wiele prozdrowotnych zalet. Jedzenie dyni wspiera układ odpornościowy, gdyż są one źródłem witamin, minerałów i beta karotenu. Ponadto należą do niskokalorycznych, a składniki w nich zawarte działają na organizm przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Dodatek innych wartościowych produktów w potrawie jaką jest dyniowe curry sprawi, że w jednym garnku zmieścisz całą masę wspierających kondycję organizmu substancji.

Gulasz warzywny w błyszczącym garnku z dużymi kawałkami ziemniaków, marchewki, grzybów i ziół, udekorowany świeżą kolendrą oraz liśćmi laurowymi, ustawiony na drewnianej podkładce, w otoczeniu zielonych liści przypraw.
Aromatyczny gulasz dyniowy to pomysł na doskonały w smaku, rozgrzewający jesienny obiad123RF/PICSEL

Sycące curry dyniowe - przepis krok po kroku

Do przygotowania gulaszu dyniowego będziesz potrzebować następujących składników.

Składniki

  • Dynia hokkaido – około 150 g
  • Oliwa
  • Liście jarmużu – około 2 szklanki
  • Krojone pomidory – 1 puszka
  • Ugotowana ciecierzyca – ½ szklanki
  • Mleko kokosowe – ½ szklanki
  • 1 średniej wielkości cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • szczypta cynamonu
  • 2 cm świeżego imbiru
  • 1 łyżeczka curry
  • szczypta gałki muszkatołowej
  • sok z ½ cytryny
  • sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Dynię obierz, usuń pestki, pokrój w kostkę i upiecz w piekarniku (z dodatkiem oliwy) - ok. 190 st. C, 30 min.
  2. Jarmuż umyj i pokrój na mniejsze kawałki.
  3. Cebulę obierz i pokrój w piórka.
  4. Czosnek przeciśnij przez praskę.
  5. Imbir zetrzyj na tarce.
  6. Do garnka wlej 3-4 łyżki oliwy, dodaj cebulę i przyprawy, krótko podsmaż, następnie dodaj pomidory, sól, czosnek, jarmuż i starty imbir.
  7. Wszystko razem gotuj na niewielkiej mocy palnika przez 10 min. Następnie dodaj ciecierzycę, mleczko kokosowe i gotuj kolejne 10 min.
  8. Dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Do gulaszu dodaj upieczoną dynię. Dopraw w razie potrzeby.
  9. Potrawę możesz podawać z pieczywem lub ryżem.

Smacznego!

