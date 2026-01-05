Podczas gdy wiele świątecznych dni ma przypisane do siebie określone tradycyjne dania, Trzech Króli było dla mnie przez długi czas pustą kartką w kulinarnym kalendarzu. Z jednej strony obiad powinien być uroczysty odświętny i rodzinny - z drugiej, brakuje jednoznacznego skojarzenia: na wigilię podajemy karpia, na św. Marcina gęś, ale co postawić na stole 6. stycznia?

Po namyśle zdecydowałam się na przepis na faszerowanego kurczaka z nadzieniem szafranowym. Pieczony drób zawsze sprawdza się przy uroczystych okazjach. Użycie szafranu, czyli jednej z najdroższych przypraw, jest nawiązaniem do darów przyniesionych przez Mędrców ze Wschodu, czyli Trzech Króli. Rodzynki i migdały nawiązują do kuchni bliskowschodniej. Dodatek imbiru, cytrusów i czosnku sprawia, że potrawa jest kusząco aromatyczna i odświętna.

Ta propozycja tak wszystkim posmakowała, że kurczak z nadzieniem szafranowym na stałe zagościł w menu na Trzech Króli. Rodzina go uwielbia, a goście zawsze reagują z entuzjazmem.

Składniki duży kurczak,

szklanka ryżu,

cebula, seler,

5 dag rodzynek i migdałów,

3 łyżki oleju,

po łyżeczce świeżego startego imbiru, skórki cytrynowej i pomarańczowej,

sól, pieprz,

szczypta szafranu,

czosnek.

Przygotowanie:

Kurczaka umyć, dokładnie osuszyć i natrzeć w środku przekrojonym ząbkiem czosnku. Cebulę i seler obrać i posiekać na niewielkie kawałki. W rondlu rozgrzać olej, podsmażyć cebulę z selerem, a następnie dodać opłukany ryż. Chwilę smażyć razem na dość ostrym ogniu, następnie zalać 2 szklankami wrzącej wody.

Dodać szczyptę szafranu, soli oraz pieprzu. Gotować pod przykryciem na małym ogniu, aż ryż wchłonie cały płyn. Zdjąć z ognia i starannie wymieszać z imbirem, skórką cytrynową i pomarańczową. Do farszu dodać sparzone, obrane i posiekane migdały oraz rodzynki. Całość dokładnie wymieszać.

Farszem napełnić kurczaka, otwór spiąć specjalnym szpikulcem albo zaszyć. Ułożyć go w brytfannie, podlać wodą, włożyć naczynie z kurczakiem do rozgrzanego do temperatury 180 stopni piekarnika.

W trakcie pieczenia co jakiś czas polewać kurczaka sosem z pieczenia, aby był soczysty.

Naturalny kurczak bez antybiotyków – pieczony z cytryną i alkoholem materiały promocyjne