Takiego kurczaka piekę tylko na Trzech Króli. Jest ku temu specjalny powód
Na uroczysty obiad pieczony drób sprawdza się znakomicie. Jednak co zrobić, by nieco zaskoczyć gości? Kiedy chcę podać danie, które będzie zarazem eleganckie, a jednocześnie nietypowe i oryginalne - sięgam po sprawdzony przepis na kurczaka z szafranowym nadzieniem.
Podczas gdy wiele świątecznych dni ma przypisane do siebie określone tradycyjne dania, Trzech Króli było dla mnie przez długi czas pustą kartką w kulinarnym kalendarzu. Z jednej strony obiad powinien być uroczysty odświętny i rodzinny - z drugiej, brakuje jednoznacznego skojarzenia: na wigilię podajemy karpia, na św. Marcina gęś, ale co postawić na stole 6. stycznia?
Po namyśle zdecydowałam się na przepis na faszerowanego kurczaka z nadzieniem szafranowym. Pieczony drób zawsze sprawdza się przy uroczystych okazjach. Użycie szafranu, czyli jednej z najdroższych przypraw, jest nawiązaniem do darów przyniesionych przez Mędrców ze Wschodu, czyli Trzech Króli. Rodzynki i migdały nawiązują do kuchni bliskowschodniej. Dodatek imbiru, cytrusów i czosnku sprawia, że potrawa jest kusząco aromatyczna i odświętna.
Ta propozycja tak wszystkim posmakowała, że kurczak z nadzieniem szafranowym na stałe zagościł w menu na Trzech Króli. Rodzina go uwielbia, a goście zawsze reagują z entuzjazmem.
Składniki
- duży kurczak,
- szklanka ryżu,
- cebula, seler,
- 5 dag rodzynek i migdałów,
- 3 łyżki oleju,
- po łyżeczce świeżego startego imbiru, skórki cytrynowej i pomarańczowej,
- sól, pieprz,
- szczypta szafranu,
- czosnek.
Przygotowanie:
Kurczaka umyć, dokładnie osuszyć i natrzeć w środku przekrojonym ząbkiem czosnku. Cebulę i seler obrać i posiekać na niewielkie kawałki. W rondlu rozgrzać olej, podsmażyć cebulę z selerem, a następnie dodać opłukany ryż. Chwilę smażyć razem na dość ostrym ogniu, następnie zalać 2 szklankami wrzącej wody.
Dodać szczyptę szafranu, soli oraz pieprzu. Gotować pod przykryciem na małym ogniu, aż ryż wchłonie cały płyn. Zdjąć z ognia i starannie wymieszać z imbirem, skórką cytrynową i pomarańczową. Do farszu dodać sparzone, obrane i posiekane migdały oraz rodzynki. Całość dokładnie wymieszać.
Farszem napełnić kurczaka, otwór spiąć specjalnym szpikulcem albo zaszyć. Ułożyć go w brytfannie, podlać wodą, włożyć naczynie z kurczakiem do rozgrzanego do temperatury 180 stopni piekarnika.
W trakcie pieczenia co jakiś czas polewać kurczaka sosem z pieczenia, aby był soczysty.