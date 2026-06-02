Takiej młodej kapusty jeszcze nie jadłeś. Sekret tkwi w wyjątkowym sosie
Na straganach właśnie króluje młoda kapusta, a większość z nas przygotowuje ją w dobrze znany sposób. Tymczasem wystarczy kilka aromatycznych składników, by całkowicie odmienić jej charakter. Delikatna, kremowa i pełna orientalnych przypraw. W tej wersji zachwyca od pierwszego kęsa i udowadnia, że sezonowe warzywa potrafią zaskakiwać.
Młoda kapusta w kompletnie innym wydaniu
Trwający właśnie sezon na młodą kapustę zachęca do eksperymentów w kuchni. Surówki, kapusta na gęsto do obiadu, gołąbki z młodej kapusty - mnogość propozycji kusi, ale znane już i powtarzalne smaki mogą się też znudzić. Warto wtedy wypróbować coś, co ostatnio robi absolutną furorę w mediach społecznościowych. Młoda kapusta w curry to bezmięsne danie, które nie tylko syci, ale też oferuje niebanalne połączenie smakowe: delikatność i miękkość kapusty świetnie łączy się z mlekiem kokosowym i pikantną pastą curry dając naprawdę nietuzinkowy efekt. Jeśli dodasz do tego ugotowany ryż, nawet nie będziesz pamiętać o braku mięsa na talerzu. Nadal nie do końca jesteś przekonana/y? Jakby korzyści było mało, przygotowanie tego dania zajmuje dosłownie 20 minut. Skusisz się?
Curry z młodej kapusty - pyszne i aromatyczne
Składniki
- 1 mała młoda kapusta
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżka startego imbiru
- 1–2 łyżki zielonej lub żółtej pasty curry
- 400 ml mleczka kokosowego
- 150 ml bulionu warzywnego lub wody
- 1 puszka ciecierzycy
- sok z 1 limonki
- garść świeżej kolendry lub mięty
- 2 łyżki oleju
- sól i pieprz
Przygotowanie:
- Kapustę pokrój na grube kawałki lub ćwiartki.
- Na dużej patelni rozgrzej olej i lekko zrumień kapustę z obu stron przez około 3-4 minuty.
- Zdejmij kapustę. Na tej samej patelni zeszklij cebulę.
- Dodaj czosnek, imbir i pastę curry. Smaż około minutę, aż zaczną intensywnie pachnieć.
- Wlej mleczko kokosowe i bulion. Wymieszaj.
- Dodaj odsączoną ciecierzycę i kapustę.
- Duś pod przykryciem około 15-20 minut, aż kapusta będzie miękka, ale nadal lekko jędrna.
- Na koniec dodaj sok z limonki, dopraw solą i pieprzem.
- Posyp kolendrą lub miętą.
- Podawaj z ryżem.
Jeśli lubisz bardzo wyraziste smaki, pod koniec dodaj:
- garść groszku cukrowego,
- pół cukinii pokrojonej w półplasterki,
- łyżkę masła orzechowego.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.