Tania alternatywa bije mielone na głowę. Znika z talerza w minutę

Coraz więcej osób szuka lekkich, roślinnych alternatyw dla tradycyjnych obiadów. Kotlety z kalafiora to propozycja, która zaskakuje smakiem i prostotą przygotowania. Są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku i świetnie sprawdzą się zarówno jako danie główne, jak i dodatek do obiadu.

Kalafior nie musi grać drugoplanowej roli. Świetnie sprawdzi się jako danie obiadowe

Kotlety kalafiorowe

Gdy cenimy sobie czas, to przygotowanie kotletów z kalafiora będzie idealną alternatywą dla schabowych.

Jak je przyrządzić?

Główkę kalafiora dokładnie oczyścić z liści oraz umyć. Następnie kalafiora pokroić w grube pasy (ok. dwóch/trzech centymetrów).

Uwaga: Boczne części kalafiora mogą się rozpadać, ponieważ właśnie tam nie są dokładnie połączone z głąbem. Ale nie warto ich wyrzucać, gdyż mogą się przydać.

A co zrobić z pokrojonymi w plastry kalafiorem, żeby smakował tak, jak schabowy? Wystarczy w miseczce połączyć ze sobą kilka łyżek wody, oleju i sosu sojowego i dodać przyprawy: kurkumę lub curry, odrobinę papryki słodkiej oraz sól i pieprz.

Następnie za pomocą pędzelka posmarować kalafiora, ułożyć na blasze do pieczenia i zapiekać przez kwadrans w 180 stopniach.

Wystarczy dodać tylko ziemniaczki z koperkiem i surówkę: w ten sposób powstaje szybki obiad.

Kotlety z kalafiora

Kalafiorowe mielone

Jeśli mamy nadmiar różyczek kalafiora, to i z nich można przygotować pyszne danie. Kalafiorowe mielone to idealna propozycja dla tych, którzy z jednej strony uwielbiają typową polską kuchnię, ale muszą lub chcą ograniczyć mięso.

Kalafiorowe mielone

Co jest potrzebne do przygotowania kotletów z kalafiora?

  • kilogram różyczek kalafiora
  • kasza jaglana 100 gramów
  • trzy jajka
  • trzy łyżki mąki pszennej
  • cebula
  • sól i pieprz
  • natka pietruszki
  • bułka tarta do panierowania

Sposób przygotowania: 

  1. Kalafior zagotować w osolonej wodzie do miękkości (nie dłużej niż osiem minut), a następnie ostudzić.
  2. Kaszę także ugotować, a następnie odcedzić i ostudzić.
  3. Kalafior można zemleć w malakserze na drobną masę albo zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
  4. Następnie wszystkie składniki połączyć ze sobą i zrobić jednolitą masę.
  5. Uformować kotleciki, opanierować i zapiec w piekarniku na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Jak długo kotlety z kalafiora powinny się piec? 

Około 30 minut w temperaturze 180 stopni.

