Tania alternatywa bije mielone na głowę. Znika z talerza w minutę
Coraz więcej osób szuka lekkich, roślinnych alternatyw dla tradycyjnych obiadów. Kotlety z kalafiora to propozycja, która zaskakuje smakiem i prostotą przygotowania. Są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku i świetnie sprawdzą się zarówno jako danie główne, jak i dodatek do obiadu.
Spis treści:
- Kotlety kalafiorowe
- Kalafiorowe mielone
Kotlety kalafiorowe
Gdy cenimy sobie czas, to przygotowanie kotletów z kalafiora będzie idealną alternatywą dla schabowych.
Jak je przyrządzić?
Główkę kalafiora dokładnie oczyścić z liści oraz umyć. Następnie kalafiora pokroić w grube pasy (ok. dwóch/trzech centymetrów).
Uwaga: Boczne części kalafiora mogą się rozpadać, ponieważ właśnie tam nie są dokładnie połączone z głąbem. Ale nie warto ich wyrzucać, gdyż mogą się przydać.
A co zrobić z pokrojonymi w plastry kalafiorem, żeby smakował tak, jak schabowy? Wystarczy w miseczce połączyć ze sobą kilka łyżek wody, oleju i sosu sojowego i dodać przyprawy: kurkumę lub curry, odrobinę papryki słodkiej oraz sól i pieprz.
Następnie za pomocą pędzelka posmarować kalafiora, ułożyć na blasze do pieczenia i zapiekać przez kwadrans w 180 stopniach.
Wystarczy dodać tylko ziemniaczki z koperkiem i surówkę: w ten sposób powstaje szybki obiad.
Kalafiorowe mielone
Jeśli mamy nadmiar różyczek kalafiora, to i z nich można przygotować pyszne danie. Kalafiorowe mielone to idealna propozycja dla tych, którzy z jednej strony uwielbiają typową polską kuchnię, ale muszą lub chcą ograniczyć mięso.
Co jest potrzebne do przygotowania kotletów z kalafiora?
- kilogram różyczek kalafiora
- kasza jaglana 100 gramów
- trzy jajka
- trzy łyżki mąki pszennej
- cebula
- sól i pieprz
- natka pietruszki
- bułka tarta do panierowania
Sposób przygotowania:
- Kalafior zagotować w osolonej wodzie do miękkości (nie dłużej niż osiem minut), a następnie ostudzić.
- Kaszę także ugotować, a następnie odcedzić i ostudzić.
- Kalafior można zemleć w malakserze na drobną masę albo zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
- Następnie wszystkie składniki połączyć ze sobą i zrobić jednolitą masę.
- Uformować kotleciki, opanierować i zapiec w piekarniku na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Jak długo kotlety z kalafiora powinny się piec?
Około 30 minut w temperaturze 180 stopni.