Spis treści: Kotlety kalafiorowe Kalafiorowe mielone

Kotlety kalafiorowe

Gdy cenimy sobie czas, to przygotowanie kotletów z kalafiora będzie idealną alternatywą dla schabowych.

Jak je przyrządzić?

Główkę kalafiora dokładnie oczyścić z liści oraz umyć. Następnie kalafiora pokroić w grube pasy (ok. dwóch/trzech centymetrów).

Uwaga: Boczne części kalafiora mogą się rozpadać, ponieważ właśnie tam nie są dokładnie połączone z głąbem. Ale nie warto ich wyrzucać, gdyż mogą się przydać.

A co zrobić z pokrojonymi w plastry kalafiorem, żeby smakował tak, jak schabowy? Wystarczy w miseczce połączyć ze sobą kilka łyżek wody, oleju i sosu sojowego i dodać przyprawy: kurkumę lub curry, odrobinę papryki słodkiej oraz sól i pieprz.

Następnie za pomocą pędzelka posmarować kalafiora, ułożyć na blasze do pieczenia i zapiekać przez kwadrans w 180 stopniach.

Wystarczy dodać tylko ziemniaczki z koperkiem i surówkę: w ten sposób powstaje szybki obiad.

Kotlety z kalafiora 123RF/PICSEL

Kalafiorowe mielone

Jeśli mamy nadmiar różyczek kalafiora, to i z nich można przygotować pyszne danie. Kalafiorowe mielone to idealna propozycja dla tych, którzy z jednej strony uwielbiają typową polską kuchnię, ale muszą lub chcą ograniczyć mięso.

Kalafiorowe mielone 123RF/PICSEL

Co jest potrzebne do przygotowania kotletów z kalafiora?

kilogram różyczek kalafiora

kasza jaglana 100 gramów

trzy jajka

trzy łyżki mąki pszennej

cebula

sól i pieprz

natka pietruszki

bułka tarta do panierowania

Sposób przygotowania:

Kalafior zagotować w osolonej wodzie do miękkości (nie dłużej niż osiem minut), a następnie ostudzić. Kaszę także ugotować, a następnie odcedzić i ostudzić. Kalafior można zemleć w malakserze na drobną masę albo zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Następnie wszystkie składniki połączyć ze sobą i zrobić jednolitą masę. Uformować kotleciki, opanierować i zapiec w piekarniku na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.

Jak długo kotlety z kalafiora powinny się piec?

Około 30 minut w temperaturze 180 stopni.

