Te bawarskie kluseczki z ziemniaków obłędnie smakują z patelni. Świetne na lekki wakacyjny obiad
Na świecie istnieje ogromne bogactwo klusek przygotowywanych na bazie ziemniaków. Wszyscy doskonale znają polskie kopytka, kluski śląskie czy włoskie gnocchi. Pora poznać bawarską opowieść o kluskach ziemniaczanych czyli schupfnudeln.
Popularne w Bawarii i Austrii schupfnudeln przygotowuje się podobnie jak kopytka, ale nadaje im się wrzecionowaty kształt przypominający paluszki. Tradycyjnie podawane są po podsmażeniu na maśle lub smalcu jako dodatek do ciężkich mięsnych potraw, dań z kapusty i boczku lub serwowane z podsmażaną cebulką. Nie należą do rzadkości również wersje na słodko z cynamonem i smażonymi jabłkami, czy śliwkami.
W nowocześniejszym wydaniu uwidaczniają się wpływy włoskie. Kluski bawarskie mogą być serwowane jako lekki posiłek z bogactwem młodych warzyw: groszku, pomidorków koktajlowych, szpinaku. Bazylia i parmezan to delikatny powiew śródziemnomorskiego powietrza w tradycyjnej bawarskiej kuchni, ale dlaczego nie spróbować gotować w ten sposób? Jest zdrowiej, ciekawiej, a fusion wciąż utrzymuje się w kulinarnych trendach.
Schupfnudeln z pomidorkami, szpinakiem i groszkiem cukrowym
Składniki
Na kluski
- 1 kg ziemniaków mączystych
- 200–250 g mąki pszennej
- 80 g mąki ziemniaczanej
- 1 jajko
- 1 żółtko
- 1 łyżeczka soli
- szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie)
Na patelnię
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka oliwy
- 2 ząbki czosnku
- 150 g groszku cukrowego
- 150 g młodego szpinaku
- 200 g pomidorków koktajlowych
- kilka listków świeżej bazylii
- sól
- świeżo mielony pieprz
- opcjonalnie: 30 g tartego parmezanu, kilka ziaren różowego pieprzu
Przygotowanie:
Ugotować ziemniaki w mundurkach. Jeszcze ciepłe obrać i przecisnąć przez praskę. Pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
Do ziemniaków dodać: jajko, żółtko, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, sól, gałkę muszkatołową. Szybko wyrobić miękkie ciasto. Nie wyrabiać zbyt długo.
Podzielić ciasto na kilka części. Każdą rozwałkować na wałek grubości około 2 cm. Pokroić na kawałki długości 4-5 cm. Każdy kawałek uformować dłońmi w charakterystyczny wrzecionowaty "paluszek" - grubszy pośrodku i zwężony na końcach.
Kluski gotować partiami w osolonej wodzie. Od momentu wypłynięcia gotować jeszcze około 2 minuty. Wyjmować łyżką cedzakową i pozostawić do osuszenia.
Na dużej patelni rozgrzać masło z oliwą. Dodać drobno posiekany czosnek. Po około 30 sekundach wrzucić groszek cukrowy. Smażyć 2-3 minuty. Dodać pomidorki koktajlowe i smażyć kolejne 2 minuty. Na końcu dodać szpinak. Mieszać tylko do momentu, aż zwiędnie.
Na osobnej patelni rozgrzać niewielką ilość masła. Ugotowane kluski smażyć 5-7 minut, obracając, aż z każdej strony będą złociste i lekko chrupiące. Przełożyć je do warzyw, dodać listki bazylii, delikatnie wymieszać. Doprawić solą i świeżo mielonym pieprzem.
Przed podaniem można posypać parmezanem oraz kilkoma ziarnami różowego pieprzu.
Czas przygotowania: ok. 60 minut
Liczba porcji: 4