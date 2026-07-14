Popularne w Bawarii i Austrii schupfnudeln przygotowuje się podobnie jak kopytka, ale nadaje im się wrzecionowaty kształt przypominający paluszki. Tradycyjnie podawane są po podsmażeniu na maśle lub smalcu jako dodatek do ciężkich mięsnych potraw, dań z kapusty i boczku lub serwowane z podsmażaną cebulką. Nie należą do rzadkości również wersje na słodko z cynamonem i smażonymi jabłkami, czy śliwkami.

W nowocześniejszym wydaniu uwidaczniają się wpływy włoskie. Kluski bawarskie mogą być serwowane jako lekki posiłek z bogactwem młodych warzyw: groszku, pomidorków koktajlowych, szpinaku. Bazylia i parmezan to delikatny powiew śródziemnomorskiego powietrza w tradycyjnej bawarskiej kuchni, ale dlaczego nie spróbować gotować w ten sposób? Jest zdrowiej, ciekawiej, a fusion wciąż utrzymuje się w kulinarnych trendach.

Schupfnudeln z pomidorkami, szpinakiem i groszkiem cukrowym

Składniki Na kluski 1 kg ziemniaków mączystych

200–250 g mąki pszennej

80 g mąki ziemniaczanej

1 jajko

1 żółtko

1 łyżeczka soli

szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie) Na patelnię 2 łyżki masła

1 łyżka oliwy

2 ząbki czosnku

150 g groszku cukrowego

150 g młodego szpinaku

200 g pomidorków koktajlowych

kilka listków świeżej bazylii

sól

świeżo mielony pieprz

opcjonalnie: 30 g tartego parmezanu, kilka ziaren różowego pieprzu

Przygotowanie:

Ugotować ziemniaki w mundurkach. Jeszcze ciepłe obrać i przecisnąć przez praskę. Pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Do ziemniaków dodać: jajko, żółtko, mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, sól, gałkę muszkatołową. Szybko wyrobić miękkie ciasto. Nie wyrabiać zbyt długo.

Podzielić ciasto na kilka części. Każdą rozwałkować na wałek grubości około 2 cm. Pokroić na kawałki długości 4-5 cm. Każdy kawałek uformować dłońmi w charakterystyczny wrzecionowaty "paluszek" - grubszy pośrodku i zwężony na końcach.

Kluski gotować partiami w osolonej wodzie. Od momentu wypłynięcia gotować jeszcze około 2 minuty. Wyjmować łyżką cedzakową i pozostawić do osuszenia.

Na dużej patelni rozgrzać masło z oliwą. Dodać drobno posiekany czosnek. Po około 30 sekundach wrzucić groszek cukrowy. Smażyć 2-3 minuty. Dodać pomidorki koktajlowe i smażyć kolejne 2 minuty. Na końcu dodać szpinak. Mieszać tylko do momentu, aż zwiędnie.

Na osobnej patelni rozgrzać niewielką ilość masła. Ugotowane kluski smażyć 5-7 minut, obracając, aż z każdej strony będą złociste i lekko chrupiące. Przełożyć je do warzyw, dodać listki bazylii, delikatnie wymieszać. Doprawić solą i świeżo mielonym pieprzem.

Przed podaniem można posypać parmezanem oraz kilkoma ziarnami różowego pieprzu.

Czas przygotowania: ok. 60 minut

Liczba porcji: 4





Pleciony ser z Bośni. Tradycja, ekologia i smak © 2026 Associated Press