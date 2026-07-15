Zamiast zwykłych ziemniaczanych kotletów, które są najczęstszym wariantem na wykorzystanie gotowanych ziemniaków, postanowiłam zrobić ziołowe kulki w słoneczniku.

Wystarczyło dodać garść prostych składników: siekane zioła, masło, przyprawy, trochę mąki i jajek, aby wyczarować coś pysznego.

Wnętrze jest mięciutkie, aromatyczne i pełne smaku. Ale najlepsza część to chrupiący słonecznik otulający kulki. Podczas pieczenia ziarna pięknie się rumienią i nabierają orzechowego aromatu.

Zdecydowałam się właśnie na pieczenie zamiast smażenia w głębokim tłuszczu, by uzyskać zdrowszą wersję dania.

Do takich kuleczek świetnie pasują wszelkiego rodzaju sosy i dipy czosnkowo ziołowe na bazie śmietany lub jogurtu. Podane z sałatką z pomidorów lub z pieczoną papryką (można upiec razem z kulkami)sprawdzą się jako wyśmienity obiad.

Składniki 1 kg ugotowanych ziemniaków (najlepiej z poprzedniego dnia)

2 jajka

1½ szklanki mąki pszennej

½ doniczki świeżej bazylii

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

2 łyżki roztopionego masła

sól i świeżo mielony pieprz

200–250 g łuskanego słonecznika

1 roztrzepane jajko

1–2 łyżki lub oliwy

Gotowane ziemniaki przecisnąć przez praskę.Bazylię bardzo drobno posiekać lub zmiksować z roztopionym masłem.

Do ziemniaków dodać: jajka, bazylię, natkę, sól i pieprz. Wsypać mąkę i szybko wyrobić miękkie, ale zwarte ciasto.

Zwilżonymi dłońmi formować kulki wielkości orzecha włoskiego. Każdą kulkę zanurzyć w roztrzepanym jajku i dokładnie obtoczyć w pestkach słonecznika, lekko je dociskając.

Piekarnik nagrzać do 190°C (góra-dół). Kulki ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, skropić niewielką ilością oliwy. Piec 20-25 minut, aż pestki staną się złociste.

Na ostatnie 2-3 minuty można włączyć termoobieg lub grill.





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