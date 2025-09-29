Spis treści: Jesienna dawka ciepła i zdrowia: zupy Zupa dyniowa - królowa jesieni Sycąca i rozgrzewająca zupa z soczewicy Zielona i kremowa - zupa z cukinii i bazylii Biała dama - zupa z kurkami i serem feta

Jesienna dawka ciepła i zdrowia: zupy

Kiedy dni stają się coraz krótsze, a powietrze pachnie mokrymi liśćmi, z przyjemnością wracamy do kuchni po coś ciepłego i kojącego. Jesienne zupy to nie tylko sposób na szybki i smaczny obiad, ale też naturalny sposób, by wzmocnić odporność i zadbać o zdrowie. Warzywa pełne witamin, aromatyczne przyprawy i lekkostrawne białko pomagają organizmowi przetrwać chłodne dni, wspierają układ odpornościowy i dodają energii. Gęsty krem z dyni, aromatyczna soczewica, delikatna cukinia z nutą bazylii czy elegancka zupa z kurkami i fetą - każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego. To smaki, które sprawiają, że nawet najbardziej pochmurny dzień nabiera przytulności i zdrowego ciepła.

Zupa dyniowa - królowa jesieni

Dynia to królowa jesieni - słodka, kremowa i pełna beta-karotenu. W tej wersji zamienia się w aksamitny krem, który otula lepiej niż najgrubszy sweter. Idealny na wieczory, gdy za oknem wieje i pada.

Składniki 1200 g dyni (900 g po obraniu)

2 łyżki oleju

1 cebula

2-3 ząbki czosnku

500 g ziemniaków

2 łyżeczki przyprawy typu curry

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżka masła

1 litr dowolnego bulionu

250 ml mleka

pestki dyni 30 min 3-4

Przygotowanie:

Dynię pokroić na kawałki, łyżką usunąć nasiona ze środka, obrać ze skóry.

Miąższ pokroić w kosteczkę.

W garnku na tłuszczu zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, dodać obrany i pokrojony czosnek i podsmażyć.

Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do garnka wraz z dynią, smażyć mieszając przez 3 minuty.

Doprawić solą i pieprzem. Dodać przyprawę curry, słodką paprykę oraz masło. Wszystko wymieszać.

Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Gotować przez ok. 10-15 minut.

Dodać mleko i zmiksować na krem.

Posypać podprażonymi pestkami dyni.

Sycąca i rozgrzewająca zupa z soczewicy

Syci na długo, obłędnie smakuje i świetnie rozgrzewa: zupa z soczewicy 123 rf 123RF/PICSEL

Soczewica to sycąca baza, która daje energię na cały dzień. Ta zupa jest prosta jak bułka z masłem, a jednocześnie pełna aromatu i przypraw, które dodają ciepła i poprawiają nastrój. Jesień w misce!

Składniki 1 łyżka masła

0,5 łyżki oliwy

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 batat

70 g czerwonej soczewicy

1 litr bulionu

1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka papryki łagodnej w proszku, szczypta ostrej papryki

1 puszka krojonych pomidorów

2 szklanki szpinaku

100 g boczku 30 min 3-4

Przygotowanie:

W garnku na maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę.

Dodać przeciśnięty czosnek oraz obranego i pokrojonego w kostkę batata. Podsmażać przez 2-3 minuty.

Dodać suchą soczewicę i wlać bulion, następnie zagotować.

Dodać przyprawy. Gotować pod przykryciem przez 10 - 15 minut.

Dodać pomidory z puszki i znów gotować przez 10 minut pod przykryciem.

Dodać szpinak.

Na patelni podsmażyć posiekany drobno boczek, posypać zupę na talerzu.

Zielona i kremowa - zupa z cukinii i bazylii

Lekki, zielony i świeży - ten krem udowadnia, że jesienne zupy nie muszą być ciężkie. Cukinia w duecie z bazylią to delikatność i aromat, które smakują równie dobrze w środku tygodnia, jak i na weekendowy obiad z bliskimi.

Gęsta i aromatyczna zupa krem z cukinii zachwyca smakiem Canva Pro INTERIA.PL

Składniki 2 łyżki oliwy

1 łyżka masła

1 cebula

4 ząbki czosnku

2 średnie cukinie

sól i pieprz do smaku

3 szklanki wody lub bulionu

liście z całej (kupnej) doniczki bazylii

30 g startego parmezanu 30 min 3-4

Przygotowanie:

Do szerokiego garnka wlać oliwę, dodać masło oraz poszatkowaną cebulę. Zeszklić cebulę, dodać posiekany czosnek i jeszcze podsmażać.

Dodać pokrojoną byle jak cukinię i znów podsmażać wszystko mieszając, aż cukinia zmięknie, przez 3 minuty. Doprawić solą oraz pieprzem.

Wlać wodę lub bulion i zagotować.

Gotować pod uchyloną pokrywą przez 5 minut.

Dodać liście bazylii i zblendować na gładki krem.

Podawać z tartym parmezanem i grzankami.

Biała dama - zupa z kurkami i serem feta

Kurki pachnące lasem i słony akcent fety to połączenie, które rozpieszcza podniebienie. Ta zupa ma w sobie coś luksusowego, a jednocześnie wciąż jest prosta do zrobienia. Jesienna gratka dla wszystkich fanów sezonowych smaków.

Cudowne połączenie kurek, śmietany i sera feta Canva Pro INTERIA.PL

Składniki 200 g kurek

300 g ziemniaków

2 łyżki oliwy

1 łyżka masła

2 ząbki czosnku

1 litr bulionu

3 łyżki posiekanego koperku

3 łyżki posiekanego szczypiorku

150 ml śmietanki 18 proc. lub 30 proc.

100 g (pół kostki) sera feta 30 min 3-4

Przygotowanie:

Kurki dobrze oczyścić. Ziemniaki obrać i pokroić na plasterki.

W garnku podgrzać oliwę z masłem, włożyć ziemniaki oraz ząbki czosnku. Obsmażać przez około 3-4 minuty, ciągle mieszając.

Dodać kurki i razem podsmażać jeszcze przez 2 minuty.

Wlać gorący bulion i zagotować. Doprawić solą i pieprzem do smaku.

Zmniejszyć ogień i gotować zupę pod przykryciem przez około 10-15 minut.

Dodać koperek i szczypiorek, wymieszać i zmniejszyć ogień do minimum.

Śmietanę zahartować i dodawać partiami do zupy (jeśli używamy śmietanki 30 proc., pomijamy ten krok).

Podawać z pokruszoną fetą.

Smacznego!

