Te cztery jesienne zupy podbiją twoje serce i rozgrzeją cię od środka

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Gdy za oknem robi się chłodno, nic tak nie otula jak miska gorącej, pachnącej zupy. Proste w przygotowaniu, pełne witamin i smaku - rozgrzewające kremy i buliony to najlepszy sposób na jesienny comfort food. Dynia, soczewica, cukinia czy aromatyczne kurki z fetą - te zupy nie tylko sycą, ale też poprawiają humor i odporność, kiedy aura nie rozpieszcza.

Nie ma nic lepszego niż rozgrzewająca, aromatyczna zupa w jesienne popołudnie
Nie ma nic lepszego niż rozgrzewająca, aromatyczna zupa w jesienne popołudnieCanva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jesienna dawka ciepła i zdrowia: zupy
  2. Zupa dyniowa - królowa jesieni
  3. Sycąca i rozgrzewająca zupa z soczewicy
  4. Zielona i kremowa - zupa z cukinii i bazylii
  5. Biała dama - zupa z kurkami i serem feta

Jesienna dawka ciepła i zdrowia: zupy

Kiedy dni stają się coraz krótsze, a powietrze pachnie mokrymi liśćmi, z przyjemnością wracamy do kuchni po coś ciepłego i kojącego. Jesienne zupy to nie tylko sposób na szybki i smaczny obiad, ale też naturalny sposób, by wzmocnić odporność i zadbać o zdrowie. Warzywa pełne witamin, aromatyczne przyprawy i lekkostrawne białko pomagają organizmowi przetrwać chłodne dni, wspierają układ odpornościowy i dodają energii. Gęsty krem z dyni, aromatyczna soczewica, delikatna cukinia z nutą bazylii czy elegancka zupa z kurkami i fetą - każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego. To smaki, które sprawiają, że nawet najbardziej pochmurny dzień nabiera przytulności i zdrowego ciepła.

Zupa dyniowa - królowa jesieni

Dynia to królowa jesieni - słodka, kremowa i pełna beta-karotenu. W tej wersji zamienia się w aksamitny krem, który otula lepiej niż najgrubszy sweter. Idealny na wieczory, gdy za oknem wieje i pada.

Składniki

  • 1200 g dyni (900 g po obraniu)
  • 2 łyżki oleju
  • 1 cebula
  • 2-3 ząbki czosnku
  • 500 g ziemniaków
  • 2 łyżeczki przyprawy typu curry
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki
  • 1 łyżka masła
  • 1 litr dowolnego bulionu
  • 250 ml mleka
  • pestki dyni
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Dynię pokroić na kawałki, łyżką usunąć nasiona ze środka, obrać ze skóry.
  • Miąższ pokroić w kosteczkę.
  • W garnku na tłuszczu zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, dodać obrany i pokrojony czosnek i podsmażyć.
  • Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do garnka wraz z dynią, smażyć mieszając przez 3 minuty.
  • Doprawić solą i pieprzem. Dodać przyprawę curry, słodką paprykę oraz masło. Wszystko wymieszać.
  • Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Gotować przez ok. 10-15 minut.
  • Dodać mleko i zmiksować na krem.
  • Posypać podprażonymi pestkami dyni.

Sycąca i rozgrzewająca zupa z soczewicy

Gęsta zupa z soczewicy z widocznym listkiem bazylii oraz kawałkiem pomidora w środku, podana w białej misce na talerzu z metalową łyżką z boku.
Syci na długo, obłędnie smakuje i świetnie rozgrzewa: zupa z soczewicy123 rf123RF/PICSEL

Soczewica to sycąca baza, która daje energię na cały dzień. Ta zupa jest prosta jak bułka z masłem, a jednocześnie pełna aromatu i przypraw, które dodają ciepła i poprawiają nastrój. Jesień w misce!

Składniki

  • 1 łyżka masła
  • 0,5 łyżki oliwy
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 batat
  • 70 g czerwonej soczewicy
  • 1 litr bulionu
  • 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka papryki łagodnej w proszku, szczypta ostrej papryki
  • 1 puszka krojonych pomidorów
  • 2 szklanki szpinaku
  • 100 g boczku
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • W garnku na maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę.
  • Dodać przeciśnięty czosnek oraz obranego i pokrojonego w kostkę batata. Podsmażać przez 2-3 minuty.
  • Dodać suchą soczewicę i wlać bulion, następnie zagotować.
  • Dodać przyprawy. Gotować pod przykryciem przez 10 - 15 minut.
  • Dodać pomidory z puszki i znów gotować przez 10 minut pod przykryciem.
  • Dodać szpinak.
  • Na patelni podsmażyć posiekany drobno boczek, posypać zupę na talerzu.

Zielona i kremowa - zupa z cukinii i bazylii

Lekki, zielony i świeży - ten krem udowadnia, że jesienne zupy nie muszą być ciężkie. Cukinia w duecie z bazylią to delikatność i aromat, które smakują równie dobrze w środku tygodnia, jak i na weekendowy obiad z bliskimi.

Kremowa zielona zupa podana w białej misce na talerzu, delikatnie polana oliwą, w tle druga miska oraz mała miseczka z grzankami.
Gęsta i aromatyczna zupa krem z cukinii zachwyca smakiemCanva ProINTERIA.PL

Składniki

  • 2 łyżki oliwy
  • 1 łyżka masła
  • 1 cebula
  • 4 ząbki czosnku
  • 2 średnie cukinie
  • sól i pieprz do smaku
  • 3 szklanki wody lub bulionu
  • liście z całej (kupnej) doniczki bazylii
  • 30 g startego parmezanu
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Do szerokiego garnka wlać oliwę, dodać masło oraz poszatkowaną cebulę. Zeszklić cebulę, dodać posiekany czosnek i jeszcze podsmażać.
  • Dodać pokrojoną byle jak cukinię i znów podsmażać wszystko mieszając, aż cukinia zmięknie, przez 3 minuty. Doprawić solą oraz pieprzem.
  • Wlać wodę lub bulion i zagotować.
  • Gotować pod uchyloną pokrywą przez 5 minut.
  • Dodać liście bazylii i zblendować na gładki krem.
  • Podawać z tartym parmezanem i grzankami.

Biała dama - zupa z kurkami i serem feta

Kurki pachnące lasem i słony akcent fety to połączenie, które rozpieszcza podniebienie. Ta zupa ma w sobie coś luksusowego, a jednocześnie wciąż jest prosta do zrobienia. Jesienna gratka dla wszystkich fanów sezonowych smaków.

Krem z kurek podany w czerwonym garnku w białe grochy, udekorowany świeżą natką pietruszki i kawałkami smażonych kurek, w tle widoczne świeże grzyby i zioła.
Cudowne połączenie kurek, śmietany i sera feta Canva ProINTERIA.PL

Składniki

  • 200 g kurek
  • 300 g ziemniaków
  • 2 łyżki oliwy
  • 1 łyżka masła
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 litr bulionu
  • 3 łyżki posiekanego koperku
  • 3 łyżki posiekanego szczypiorku
  • 150 ml śmietanki 18 proc. lub 30 proc.
  • 100 g (pół kostki) sera feta
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Kurki dobrze oczyścić. Ziemniaki obrać i pokroić na plasterki.
  • W garnku podgrzać oliwę z masłem, włożyć ziemniaki oraz ząbki czosnku. Obsmażać przez około 3-4 minuty, ciągle mieszając.
  • Dodać kurki i razem podsmażać jeszcze przez 2 minuty.
  • Wlać gorący bulion i zagotować. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
  • Zmniejszyć ogień i gotować zupę pod przykryciem przez około 10-15 minut.
  • Dodać koperek i szczypiorek, wymieszać i zmniejszyć ogień do minimum.
  • Śmietanę zahartować i dodawać partiami do zupy (jeśli używamy śmietanki 30 proc., pomijamy ten krok).
  • Podawać z pokruszoną fetą.

Smacznego!

Zobacz również:

Sekret zdrowia i urody ukryty w warzywie. Buraki to jesienny hit diety
Kuchnia

Surowy, w zupie czy cieście. Jedz, by cieszyć się piękną, promienną cerą

Jagoda Pazur
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 145: Bartłomiej TopaINTERIA.PL

Najnowsze