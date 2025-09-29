Te cztery jesienne zupy podbiją twoje serce i rozgrzeją cię od środka
Gdy za oknem robi się chłodno, nic tak nie otula jak miska gorącej, pachnącej zupy. Proste w przygotowaniu, pełne witamin i smaku - rozgrzewające kremy i buliony to najlepszy sposób na jesienny comfort food. Dynia, soczewica, cukinia czy aromatyczne kurki z fetą - te zupy nie tylko sycą, ale też poprawiają humor i odporność, kiedy aura nie rozpieszcza.
Spis treści:
- Jesienna dawka ciepła i zdrowia: zupy
- Zupa dyniowa - królowa jesieni
- Sycąca i rozgrzewająca zupa z soczewicy
- Zielona i kremowa - zupa z cukinii i bazylii
- Biała dama - zupa z kurkami i serem feta
Kiedy dni stają się coraz krótsze, a powietrze pachnie mokrymi liśćmi, z przyjemnością wracamy do kuchni po coś ciepłego i kojącego. Jesienne zupy to nie tylko sposób na szybki i smaczny obiad, ale też naturalny sposób, by wzmocnić odporność i zadbać o zdrowie. Warzywa pełne witamin, aromatyczne przyprawy i lekkostrawne białko pomagają organizmowi przetrwać chłodne dni, wspierają układ odpornościowy i dodają energii. Gęsty krem z dyni, aromatyczna soczewica, delikatna cukinia z nutą bazylii czy elegancka zupa z kurkami i fetą - każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego. To smaki, które sprawiają, że nawet najbardziej pochmurny dzień nabiera przytulności i zdrowego ciepła.
Zupa dyniowa - królowa jesieni
Dynia to królowa jesieni - słodka, kremowa i pełna beta-karotenu. W tej wersji zamienia się w aksamitny krem, który otula lepiej niż najgrubszy sweter. Idealny na wieczory, gdy za oknem wieje i pada.
Składniki
- 1200 g dyni (900 g po obraniu)
- 2 łyżki oleju
- 1 cebula
- 2-3 ząbki czosnku
- 500 g ziemniaków
- 2 łyżeczki przyprawy typu curry
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- 1 łyżka masła
- 1 litr dowolnego bulionu
- 250 ml mleka
- pestki dyni
Przygotowanie:
- Dynię pokroić na kawałki, łyżką usunąć nasiona ze środka, obrać ze skóry.
- Miąższ pokroić w kosteczkę.
- W garnku na tłuszczu zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę, dodać obrany i pokrojony czosnek i podsmażyć.
- Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Dodać do garnka wraz z dynią, smażyć mieszając przez 3 minuty.
- Doprawić solą i pieprzem. Dodać przyprawę curry, słodką paprykę oraz masło. Wszystko wymieszać.
- Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Gotować przez ok. 10-15 minut.
- Dodać mleko i zmiksować na krem.
- Posypać podprażonymi pestkami dyni.
Sycąca i rozgrzewająca zupa z soczewicy
Soczewica to sycąca baza, która daje energię na cały dzień. Ta zupa jest prosta jak bułka z masłem, a jednocześnie pełna aromatu i przypraw, które dodają ciepła i poprawiają nastrój. Jesień w misce!
Składniki
- 1 łyżka masła
- 0,5 łyżki oliwy
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 batat
- 70 g czerwonej soczewicy
- 1 litr bulionu
- 1 łyżeczka kurkumy, 1 łyżeczka papryki łagodnej w proszku, szczypta ostrej papryki
- 1 puszka krojonych pomidorów
- 2 szklanki szpinaku
- 100 g boczku
Przygotowanie:
- W garnku na maśle i oliwie zeszklić pokrojoną w kostkę cebulę.
- Dodać przeciśnięty czosnek oraz obranego i pokrojonego w kostkę batata. Podsmażać przez 2-3 minuty.
- Dodać suchą soczewicę i wlać bulion, następnie zagotować.
- Dodać przyprawy. Gotować pod przykryciem przez 10 - 15 minut.
- Dodać pomidory z puszki i znów gotować przez 10 minut pod przykryciem.
- Dodać szpinak.
- Na patelni podsmażyć posiekany drobno boczek, posypać zupę na talerzu.
Zielona i kremowa - zupa z cukinii i bazylii
Lekki, zielony i świeży - ten krem udowadnia, że jesienne zupy nie muszą być ciężkie. Cukinia w duecie z bazylią to delikatność i aromat, które smakują równie dobrze w środku tygodnia, jak i na weekendowy obiad z bliskimi.
Składniki
- 2 łyżki oliwy
- 1 łyżka masła
- 1 cebula
- 4 ząbki czosnku
- 2 średnie cukinie
- sól i pieprz do smaku
- 3 szklanki wody lub bulionu
- liście z całej (kupnej) doniczki bazylii
- 30 g startego parmezanu
Przygotowanie:
- Do szerokiego garnka wlać oliwę, dodać masło oraz poszatkowaną cebulę. Zeszklić cebulę, dodać posiekany czosnek i jeszcze podsmażać.
- Dodać pokrojoną byle jak cukinię i znów podsmażać wszystko mieszając, aż cukinia zmięknie, przez 3 minuty. Doprawić solą oraz pieprzem.
- Wlać wodę lub bulion i zagotować.
- Gotować pod uchyloną pokrywą przez 5 minut.
- Dodać liście bazylii i zblendować na gładki krem.
- Podawać z tartym parmezanem i grzankami.
Biała dama - zupa z kurkami i serem feta
Kurki pachnące lasem i słony akcent fety to połączenie, które rozpieszcza podniebienie. Ta zupa ma w sobie coś luksusowego, a jednocześnie wciąż jest prosta do zrobienia. Jesienna gratka dla wszystkich fanów sezonowych smaków.
Składniki
- 200 g kurek
- 300 g ziemniaków
- 2 łyżki oliwy
- 1 łyżka masła
- 2 ząbki czosnku
- 1 litr bulionu
- 3 łyżki posiekanego koperku
- 3 łyżki posiekanego szczypiorku
- 150 ml śmietanki 18 proc. lub 30 proc.
- 100 g (pół kostki) sera feta
Przygotowanie:
- Kurki dobrze oczyścić. Ziemniaki obrać i pokroić na plasterki.
- W garnku podgrzać oliwę z masłem, włożyć ziemniaki oraz ząbki czosnku. Obsmażać przez około 3-4 minuty, ciągle mieszając.
- Dodać kurki i razem podsmażać jeszcze przez 2 minuty.
- Wlać gorący bulion i zagotować. Doprawić solą i pieprzem do smaku.
- Zmniejszyć ogień i gotować zupę pod przykryciem przez około 10-15 minut.
- Dodać koperek i szczypiorek, wymieszać i zmniejszyć ogień do minimum.
- Śmietanę zahartować i dodawać partiami do zupy (jeśli używamy śmietanki 30 proc., pomijamy ten krok).
- Podawać z pokruszoną fetą.
Smacznego!