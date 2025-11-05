Spis treści: Dlaczego warto jeść dynie? Co można zrobić z dyni? Ten przepis to hit w sieci Chlebki dyniowe Naan - przepis

Dlaczego warto jeść dynie?

Dynie to niezwykle uniwersalne warzywa - możesz zrobić z nich przeróżne potrawy wytrawne, jak również ciasta, desery i koktajle, które urozmaicą jesienne menu. Warto korzystać z ich dobroczynnych składników póki jeszcze trwa sezon. Są bowiem źródłem wielu witamin - m.in. A, C i z grupy B, minerałów - potasu, magnezu, cynku, a także błonnika wspierającego trawienie. Ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, chroni komórki organizmu, wspiera wzrok i pracę serca.

Co można zrobić z dyni? Ten przepis to hit w sieci

W sezonie jesiennym warto wykorzystywać dynie w kuchni na wiele sposobów. Warzywa te mogą być składnikiem zup, sosów, potraw z makaronu, ryżu, ciast, ciasteczek, deserów, koktajli i wiele innych. Z dyni możesz nawet upiec pyszne i odżywcze chlebki, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do dań obiadowych. Przepis na taki przysmak pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu "Team Zuzannkov Kitchen" zaprezentowane rolkę, w której można zobaczyć, jak zrobić je krok po kroku.

Chlebki dyniowe Naan - przepis

Składniki 100 g dyni Hokkaido - 60 g skyru naturalnego

100 g mąki pszennej

sól

2 g proszku do pieczenia

2 ząbki czosnku

8 g masła

5 g natki pietruszki

Sposób przygotowania:

Dynię pokrój w kostkę, przełóż na papier do pieczenia i upiecz w piekarniku w 180 stopniach przez około 20-30 minut, aż będzie miękka. Przełóż dynię do miski i zblenduj. Do miski przełóż jogurt, puree z dyni, mąkę, sól oraz proszek do pieczenia. Całość zagnieć na jednolitą masę i podziel ją na 4 części. Z ciasta uformuj cienkie placki za pomocą wałka. Usmaż chlebki na patelni z dodatkiem oliwy, z obu stron, na wolnym ogniu. Masło rozpuść i wymieszaj je z posiekaną natką pietruszki oraz przeciśniętymi przez praskę ząbkami czosnku. Chlebki posmaruj ziołowo-czosnkowym masłem. Podawaj jako dodatek do ulubionych dań - czytamy na Instagramie.

Dyniowe chlebki Naaan są bogate w białko, a jeden zawiera około 128 kcal. Sprawdzą się więc idealnie na diecie odchudzającej. Można podawać je z różnymi potrawami - np. potrawkami i gulaszami, a także z dipami. Doskonale sprawdzą się też jako przekąska, na którą można nałożyć mięso, warzywa lub sałatkę.

Smacznego!

