Te fit cynamonki zachwycą cię smakiem. Możesz jeść bez obaw o figurę
Cynamonki to jeden z najsmaczniejszych jesiennych wypieków. Mimo iż pyszne i aromatyczne, przygotowane z polewą czy lukrem mogą stanowić prawdziwą kaloryczną bombę. Jeśli je uwielbiasz, ale właśnie starasz się zrzucić kilka kilogramów lub szukasz lżejszej alternatywy, mamy świetne rozwiązanie. Przedstawiamy przepis na "odchudzone" cynamonki, które nie tuczą.
Cynamonki - jak zrobić je w dietetycznym wydaniu?
Bez względu na to, czy jesteś na diecie odchudzającej, czy starasz się "trzymać linię, wiedz, że nie musisz odmawiać sobie wszystkiego tego, co lubisz. Ważne jednak, byś posiłki przygotowywał samodzielnie, bo wówczas masz kontrolę nad ilością zjadanych kalorii. Wiele wypieków czy deserów można przygotować zdrowiej - zamieniając niektóre składniki na bardziej odżywcze, podnosząc również ich sytość i obniżając kaloryczność. Bez względu na wszystko trzeba też pamiętać, że w diecie kluczowy jest umiar - nadprogramowych kilogramów można nabawić się zarówno od "śmieciowego" jak i tego zdrowego jedzenia. Jeśli masz ochotę na cynamonki i zastanawiasz się, jak obniżyć ich kaloryczność, spieszymy z pomocą. To wcale nie takie trudne - wystarczy, że zastosujesz zdrowsze zamienniki niektórych składników. Oto czego będziesz potrzebować.
Fit cynamonki - przepis krok po kroku
Aby zrobić dietetyczne cynamonki zamiast tradycyjnego cukru użyj słodzika - ksylitolu lub erytrytolu. Zredukuj również ilość masła w przepisie, a lukier w polewie zastąp serkiem kanapkowym. Takim oto sposobem wykonasz równie pyszny, a jednocześnie lżejszy deser.
Składniki
Ciasto:
- 25 g świeżych drożdży
- 300 g mleka 1,5 %
- 60 g masła
- 50 g ksytilolu lub erytrytolu
- 10 g brązowego cukru
- 500 g mąki orkiszowej jasnej
- szczypta soli
Masa cynamonowa:
- 30 g masła
- 40 g ksylitolu lub erytrytolu
- cynamon
Polewa:
- 10 g masła
- 60 g serka kremowego naturalnego
- 30 g zmielonego ksylitolu
- szczypta cukru wanilinowego
Sposób przygotowania:
- W garnku na niedużej mocy palnika rozpuść masło, mleko, słodzik, cukier. Dodaj drożdże, rozmieszaj i odstaw na 20 minut.
- Przełóż zaczyn do większej miski, dodaj mąkę, ksylitol i szczyptę soli, zagnieć dłońmi lub za pomocą robota kuchennego. Zagniecione, elastyczne ciasto pozostaw pod przykryciem na godzinę.
- Po tym czasie wyjmij ciasto na oprószony mąką blat i rozwałkuj na prostokąt około 30x40 cm.
- Masło utrzyj z ksylitolem i cynamonem, następnie rozprowadź na powierzchni ciasta.
- Ciasto zawiń w rulon, tak aby powstało około 12 kawałków po ok. 3 cm.
- Przełóż do prostokątnego naczynia żaroodpornego wyłożonego papierem do pieczenia i pozostaw jeszcze na 20 minut.
- Cynamonki piecz w piekarniku nagrzanym do 180 st. C (góra-dół) ok. 17-18 minut.
- Polewa: wszystkie składniki wrzuć do garnka, podgrzewaj na niskiej mocy cały czas mieszając. Gotowe!