Bez względu na to, czy jesteś na diecie odchudzającej, czy starasz się "trzymać linię, wiedz, że nie musisz odmawiać sobie wszystkiego tego, co lubisz. Ważne jednak, byś posiłki przygotowywał samodzielnie, bo wówczas masz kontrolę nad ilością zjadanych kalorii. Wiele wypieków czy deserów można przygotować zdrowiej - zamieniając niektóre składniki na bardziej odżywcze, podnosząc również ich sytość i obniżając kaloryczność. Bez względu na wszystko trzeba też pamiętać, że w diecie kluczowy jest umiar - nadprogramowych kilogramów można nabawić się zarówno od "śmieciowego" jak i tego zdrowego jedzenia. Jeśli masz ochotę na cynamonki i zastanawiasz się, jak obniżyć ich kaloryczność, spieszymy z pomocą. To wcale nie takie trudne - wystarczy, że zastosujesz zdrowsze zamienniki niektórych składników. Oto czego będziesz potrzebować.