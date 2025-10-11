Spis treści: Gofry idealne na śniadanie Jak zrobić idealne gofry na jesień?

Gofry idealne na śniadanie

Jesienne gofry będą nie tylko doskonałym deserem, ale również śniadaniem. Z dodatkiem sezonowych owoców i aromatycznym przypraw mogą być zdrowym, sycącym i wartościowym posiłkiem. Jeśli zależy ci na tym, aby obniżyć ich kaloryczność, zamiast cukru wybierz np. ksylitol lub erytrytol. Mąkę pszenną zamień natomiast na orkiszową lub pełnoziarnistą - zmodyfikowane w ten sposób będą równie smaczne. Samodzielnie przygotowana w domu, słodka przekąska będzie zdecydowanie lepszą opcją, aniżeli sklepowe słodycze.

Gofry z dodatkiem jabłek i cynamonu będą nie tylko smaczne ale i bardziej sycące

Jak zrobić idealne gofry na jesień?

Przepis na gofry w wariancie jesiennym wzbogacony został o dwa składniki, które sprawiają, że są jeszcze smaczniejsze. Chodzi o jabłka - nasze rodzime owoce, na które obecnie trwa sezon, jak również cynamon - przyprawę, dzięki której gofry będę bardziej wyraziste w smaku i aromatyczne. Aby przygotować gofry w jesiennej odsłonie będziesz potrzebować tylko kilku składników.

Składniki 250 g mąki – pszenna lub orkiszowa

250 ml mleka

1 starte jabłko

2 jajka

szczypta soli

1 łyżeczka cynamonu

1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki cukru lub innego słodzidła

3 łyżki roztopionego masła

Sposób przygotowania

1.Jabłka umyj, obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

2.W misce wymieszaj suche składniki, a w drugim naczyniu mokre.

3.Połącz wszystko razem i dobrze wymieszaj, aby nie było grudek. Na koniec dodaj starte jabłko i ponownie wymieszaj składniki.

4.Ciasto wylewaj na dobrze rozgrzaną gofrownicę i smaż każdą porcję na złocisty kolor.

