Jak przygotować gofry w jesiennym wydaniu? Jeśli uwielbiasz tę przekąskę koniecznie zmodyfikuj przepis o aromatyczne dodatki, które właśnie teraz smakują najlepiej. Jesienne gofry robi się naprawdę bardzo prosto i szybko, a smakują lepiej niż niejedna szarlotka. Możesz je zabrać na wynos do pracy, zapakować do śniadaniówki dla dzieci lub podać w czasie wizyty gości. Przedstawiamy przepis krok po kroku.

Przepis na tradycyjne gofry wystarczy nieco zmodyfikować, aby otrzymać zdrowy i pożywny posiłek
Gofry idealne na śniadanie

Jesienne gofry będą nie tylko doskonałym deserem, ale również śniadaniem. Z dodatkiem sezonowych owoców i aromatycznym przypraw mogą być zdrowym, sycącym i wartościowym posiłkiem. Jeśli zależy ci na tym, aby obniżyć ich kaloryczność, zamiast cukru wybierz np. ksylitol lub erytrytol. Mąkę pszenną zamień natomiast na orkiszową lub pełnoziarnistą - zmodyfikowane w ten sposób będą równie smaczne. Samodzielnie przygotowana w domu, słodka przekąska będzie zdecydowanie lepszą opcją, aniżeli sklepowe słodycze.

Jak zrobić idealne gofry na jesień?

Przepis na gofry w wariancie jesiennym wzbogacony został o dwa składniki, które sprawiają, że są jeszcze smaczniejsze. Chodzi o jabłka - nasze rodzime owoce, na które obecnie trwa sezon, jak również cynamon - przyprawę, dzięki której gofry będę bardziej wyraziste w smaku i aromatyczne. Aby przygotować gofry w jesiennej odsłonie będziesz potrzebować tylko kilku składników.

Składniki

  • 250 g mąki – pszenna lub orkiszowa
  • 250 ml mleka
  • 1 starte jabłko
  • 2 jajka
  • szczypta soli
  • 1 łyżeczka cynamonu
  • 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
  • 2 łyżki cukru lub innego słodzidła
  • 3 łyżki roztopionego masła

Sposób przygotowania

1.Jabłka umyj, obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

2.W misce wymieszaj suche składniki, a w drugim naczyniu mokre.

3.Połącz wszystko razem i dobrze wymieszaj, aby nie było grudek. Na koniec dodaj starte jabłko i ponownie wymieszaj składniki.

4.Ciasto wylewaj na dobrze rozgrzaną gofrownicę i smaż każdą porcję na złocisty kolor.

