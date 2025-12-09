Te łazanki z kapustą i grzybami robię nie tylko na Wigilię. Zimą zajadamy się nimi bardzo często
Z zaledwie kilku składników można wyczarować danie, które zachwyca smakiem, jest zdrowe i idealnie pasuje do świątecznej atmosfery. Jego urok tkwi w prostocie i odwołaniu się do tradycji. Okazuje się , że stare przepisy wciąż mają wiele do zaoferowania.
Oczywiście jeśli brakuje nam czasu, możemy użyć kupnych łazanek, które wystarczy przez kilka minut (wg przepisu na opakowaniu) gotować w osolonym wrzątku. Jednak aby naprawdę przywołać tradycyjny smak, warto pokusić się o samodzielne przygotowanie makaronu. Przepis nie jest skomplikowany, a różnica w smaku może okazać się znaczna. Dla osób, które lubią eksperymenty i wyzwania w kuchni będzie to okazja do wyczarowania dania od podstaw, a to zawsze wiąże się ogromną satysfakcją.
Składniki
Ciasto
- szklanka mąki;
- jajko;
- sól.
Farsz:
- 40 dag kapusty kiszonej;
- 5 dag grzybów suszonych;
- cebula;
- sól;
- pieprz;
- 2 łyżki masła.
Przygotować łazanki: z mąki, jajka, soli i 4 łyżek ciepłej wody zagnieść dość twarde ciasto. Rozwałkować placki i rozłożyć na czystej ściereczce, aby nieco przeschły. Placek posypać lekko mąką, zwinąć w rulon i pokroić w dwucentymetrowe paski. Paski pokroić w kwadraciki. Łazanki gotować 5-7 min. w posolonym wrzątku, zahartować zimną wodą, odcedzić. Wymieszać z oliwą lub masłem, aby się nie posklejały. Połączyć z przygotowaną uprzednio kapustą z grzybami, a następnie zapiec w piekarniku lub podsmażyć na patelni.
Grzyby namoczyć na noc, ugotować w tej samej wodzie, w której się moczyły, odcedzić i pokroić w paski. Wywar zachować. Kapustę i obraną cebulę posiekać. Cebulę zeszklić na 1 łyżce masła, dodać kapustę i grzyby wraz z wywarem. Gotować 1 godz. pod przykryciem, następnie przyprawić i gorącą wymieszać z łazankami.
Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl