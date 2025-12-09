Oczywiście jeśli brakuje nam czasu, możemy użyć kupnych łazanek, które wystarczy przez kilka minut (wg przepisu na opakowaniu) gotować w osolonym wrzątku. Jednak aby naprawdę przywołać tradycyjny smak, warto pokusić się o samodzielne przygotowanie makaronu. Przepis nie jest skomplikowany, a różnica w smaku może okazać się znaczna. Dla osób, które lubią eksperymenty i wyzwania w kuchni będzie to okazja do wyczarowania dania od podstaw, a to zawsze wiąże się ogromną satysfakcją.

Składniki Ciasto szklanka mąki;

jajko;

sól. Farsz: 40 dag kapusty kiszonej;

5 dag grzybów suszonych;

cebula;

sól;

pieprz;

2 łyżki masła.

Przygotować łazanki: z mąki, jajka, soli i 4 łyżek ciepłej wody zagnieść dość twarde ciasto. Rozwałkować placki i rozłożyć na czystej ściereczce, aby nieco przeschły. Placek posypać lekko mąką, zwinąć w rulon i pokroić w dwucentymetrowe paski. Paski pokroić w kwadraciki. Łazanki gotować 5-7 min. w posolonym wrzątku, zahartować zimną wodą, odcedzić. Wymieszać z oliwą lub masłem, aby się nie posklejały. Połączyć z przygotowaną uprzednio kapustą z grzybami, a następnie zapiec w piekarniku lub podsmażyć na patelni.

Grzyby namoczyć na noc, ugotować w tej samej wodzie, w której się moczyły, odcedzić i pokroić w paski. Wywar zachować. Kapustę i obraną cebulę posiekać. Cebulę zeszklić na 1 łyżce masła, dodać kapustę i grzyby wraz z wywarem. Gotować 1 godz. pod przykryciem, następnie przyprawić i gorącą wymieszać z łazankami.

