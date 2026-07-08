Te makaronowe placuszki były hitem w PRL-u. Teraz robię je z pysznym pomidorowym chutneyem
Czy smaki PRL-u i kuchni śródziemnomorskiej można połączyć na jednym talerzu tak, by efekt był wyśmienity? Można, powstanie danie, które jest smaczne niedrogie w wykonaniu i które łatwo można modyfikować, nadając mu nowe wymiary
Bazowy pomysł jest bardzo prosty i jak wiele pysznych dań swoje źródła ma w kuchni niedoboru. Takiej gdzie nic się nie marnowało, gdzie coś można było zrobić z niczego, gdzie resztek nigdy się nie wyrzucało. To kuchnia, w której najważniejsza przyprawa nazywa się kreatywność.
Wyobraźmy sobie, że z obiadu zostało nam nieco makaronu kolanka. W kuchniach PRL-u taka resztka na pewno by się nie zmarnowała. Może trafiłaby następnego dnia do zupy mlecznej? Może wzbogaciłaby sałatkę? A może okazałaby się świetną bazą do placków?
Tak. Placki z makaronu przysmak mojego dzieciństwa. Ugotowany makaron zalany roztrzepanymi jajkami nieco zgęszczonymi mąką, by placki dały się formować. Do tego proste przyprawy - pieprz i sól. Placki z takiej masy usmażone na oleju są przepyszne, chrupiące z zewnątrz, gładkie w środku, a do tego dość neutralne w smaku. To właśnie dzięki temu świetnie nadają się do eksperymentów.
Najprostszy pomysł? Oczywiście nieco startego sera. Ten zawsze doskonale komponuje się z makaronem. Drugi stopień wtajemniczenia? Zioła i przyprawy. Dodajmy szczyptę tymianku lub wkrójmy nieco szczypioru.
Po latach eksperymentów, kiedy kuchnie świata na dobre rozgościły się w naszych domach, znalazłam najlepszy według mnie dodatek - pomidorowy chutney zamykający w sobie wszystkie najlepsze smaki wakacji: dojrzałe pomidory, oliwki, anchois i bazylię. do tego łatwy w przygotowaniu. Zobaczcie sami:
Składniki
Na placuszki
- 250 g makaronu kolanka,
- sól,
- 2 jajka,
- 2-3 łyżki mąki,
- 2-3 łyżki oleju,
- 50 g tartego parmezanu
- tymianek lub szczypior (opcjonalnie)
Na chutney
- 300 g pomidorów,
- cebula,
- 1 łyżka oliwy,
- pieprz,
- 2 łyżki pokrojonych czarnych oliwek,
- 3 gałązki bazylii,
- 1 filet anchois,
Przygotowanie:
- Pomidory i cebulę pokroić w kostkę.
- Na rozgrzanej oliwie najpierw zeszklić cebulę, potem dodać pomidory, doprawić solą i pieprzem.
- Smażyć 3 minuty na mocnym ogniu.
- Dodać posiekane oliwki, bazylię i anchois, wymieszać jeszcze raz, doprawić.
- Makaron ugotować w osolonej wodzie wg przepisu na opakowaniu.
- Jajka wymieszać z mąką, dodać makaron, doprawić solą i pieprzem.
- Olej rozgrzać na patelni porcjami nakładać makaron, formując placuszki o średnicy 10 cm.
Podawać z chutneyem i tartym parmezanem.
- Czas przygotowania: 40 minut
- Jedna porcja zawiera: 1840 kJ/439 kcal