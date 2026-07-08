Bazowy pomysł jest bardzo prosty i jak wiele pysznych dań swoje źródła ma w kuchni niedoboru. Takiej gdzie nic się nie marnowało, gdzie coś można było zrobić z niczego, gdzie resztek nigdy się nie wyrzucało. To kuchnia, w której najważniejsza przyprawa nazywa się kreatywność.

Wyobraźmy sobie, że z obiadu zostało nam nieco makaronu kolanka. W kuchniach PRL-u taka resztka na pewno by się nie zmarnowała. Może trafiłaby następnego dnia do zupy mlecznej? Może wzbogaciłaby sałatkę? A może okazałaby się świetną bazą do placków?

Tak. Placki z makaronu przysmak mojego dzieciństwa. Ugotowany makaron zalany roztrzepanymi jajkami nieco zgęszczonymi mąką, by placki dały się formować. Do tego proste przyprawy - pieprz i sól. Placki z takiej masy usmażone na oleju są przepyszne, chrupiące z zewnątrz, gładkie w środku, a do tego dość neutralne w smaku. To właśnie dzięki temu świetnie nadają się do eksperymentów.

Najprostszy pomysł? Oczywiście nieco startego sera. Ten zawsze doskonale komponuje się z makaronem. Drugi stopień wtajemniczenia? Zioła i przyprawy. Dodajmy szczyptę tymianku lub wkrójmy nieco szczypioru.

Po latach eksperymentów, kiedy kuchnie świata na dobre rozgościły się w naszych domach, znalazłam najlepszy według mnie dodatek - pomidorowy chutney zamykający w sobie wszystkie najlepsze smaki wakacji: dojrzałe pomidory, oliwki, anchois i bazylię. do tego łatwy w przygotowaniu. Zobaczcie sami:

Składniki Na placuszki 250 g makaronu kolanka,

sól,

2 jajka,

2-3 łyżki mąki,

2-3 łyżki oleju,

50 g tartego parmezanu

tymianek lub szczypior (opcjonalnie) Na chutney 300 g pomidorów,

cebula,

1 łyżka oliwy,

pieprz,

2 łyżki pokrojonych czarnych oliwek,

3 gałązki bazylii,

1 filet anchois,

Przygotowanie:

Pomidory i cebulę pokroić w kostkę. Na rozgrzanej oliwie najpierw zeszklić cebulę, potem dodać pomidory, doprawić solą i pieprzem. Smażyć 3 minuty na mocnym ogniu. Dodać posiekane oliwki, bazylię i anchois, wymieszać jeszcze raz, doprawić. Makaron ugotować w osolonej wodzie wg przepisu na opakowaniu. Jajka wymieszać z mąką, dodać makaron, doprawić solą i pieprzem. Olej rozgrzać na patelni porcjami nakładać makaron, formując placuszki o średnicy 10 cm.

Podawać z chutneyem i tartym parmezanem.

Czas przygotowania : 40 minut

Jedna porcja zawiera: 1840 kJ/439 kcal

Makaron Spaghetti z piersią z kurczaka w sosie gorgonzola ze świeżą bazylią i orzechową nutą materiały promocyjne



