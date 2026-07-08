Te makaronowe placuszki były hitem w PRL-u. Teraz robię je z pysznym pomidorowym chutneyem

InteriaKobieta Redakcja

Czy smaki PRL-u i kuchni śródziemnomorskiej można połączyć na jednym talerzu tak, by efekt był wyśmienity? Można, powstanie danie, które jest smaczne niedrogie w wykonaniu i które łatwo można modyfikować, nadając mu nowe wymiary

Złociste placki makaronowe z kawałkami ziół i serem na białym talerzu.
Do placków makaronowych zawsze można dodać nieco sera i ziół123RF/PICSEL

Bazowy pomysł jest bardzo prosty i jak wiele pysznych dań swoje źródła ma w kuchni niedoboru. Takiej gdzie nic się nie marnowało, gdzie coś można było zrobić z niczego, gdzie resztek nigdy się nie wyrzucało. To kuchnia, w której najważniejsza przyprawa nazywa się kreatywność.

Wyobraźmy sobie, że z obiadu zostało nam nieco makaronu kolanka. W kuchniach PRL-u taka resztka na pewno by się nie zmarnowała. Może trafiłaby następnego dnia do zupy mlecznej? Może wzbogaciłaby sałatkę? A może okazałaby się świetną bazą do placków?

Tak. Placki z makaronu przysmak mojego dzieciństwa. Ugotowany makaron zalany roztrzepanymi jajkami nieco zgęszczonymi mąką, by placki dały się formować. Do tego proste przyprawy - pieprz i sól. Placki z takiej masy usmażone na oleju są przepyszne, chrupiące z zewnątrz, gładkie w środku, a do tego dość neutralne w smaku. To właśnie dzięki temu świetnie nadają się do eksperymentów.

Najprostszy pomysł? Oczywiście nieco startego sera. Ten zawsze doskonale komponuje się z makaronem. Drugi stopień wtajemniczenia? Zioła i przyprawy. Dodajmy szczyptę tymianku lub wkrójmy nieco szczypioru.

Po latach eksperymentów, kiedy kuchnie świata na dobre rozgościły się w naszych domach, znalazłam najlepszy według mnie dodatek - pomidorowy chutney zamykający w sobie wszystkie najlepsze smaki wakacji: dojrzałe pomidory, oliwki, anchois i bazylię. do tego łatwy w przygotowaniu. Zobaczcie sami:

Składniki

Na placuszki

  • 250 g makaronu kolanka,
  • sól,
  • 2 jajka,
  • 2-3 łyżki mąki,
  • 2-3 łyżki oleju,
  • 50 g tartego parmezanu
  • tymianek lub szczypior (opcjonalnie)

Na chutney

  • 300 g pomidorów,
  • cebula,
  • 1 łyżka oliwy,
  • pieprz,
  • 2 łyżki pokrojonych czarnych oliwek,
  • 3 gałązki bazylii,
  • 1 filet anchois,

Przygotowanie:

  1. Pomidory i cebulę pokroić w kostkę.
  2. Na rozgrzanej oliwie najpierw zeszklić cebulę, potem dodać pomidory, doprawić solą i pieprzem.
  3. Smażyć 3 minuty na mocnym ogniu.
  4. Dodać posiekane oliwki, bazylię i anchois, wymieszać jeszcze raz, doprawić.
  5. Makaron ugotować w osolonej wodzie wg przepisu na opakowaniu.
  6. Jajka wymieszać z mąką, dodać makaron, doprawić solą i pieprzem.
  7. Olej rozgrzać na patelni porcjami nakładać makaron, formując placuszki o średnicy 10 cm.

Podawać z chutneyem i tartym parmezanem.

  • Czas przygotowania: 40 minut
  • Jedna porcja zawiera: 1840 kJ/439 kcal

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