Każdy z nas zna tę sytuację, w której kupione kilka dni wcześniej jabłka nie zostały zjedzona na świeżo w porę i zaczynają powoli wyglądać nieciekawie. Skórka matowieje, a potem marszczy się, co sprawia, że nikt z domowników nie ma już ochoty zjeść ich na surowo. Nigdy nie wyrzucaj takich owoców! Oprócz czasochłonnych ciast możesz je także wykorzystać jako bazę do ekspresowych mini szarlotek w formie babeczek, za którymi przepadają moi domownicy. Zawsze, gdy je piekę, znikają, zanim na dobre ostygną. To też świetna opcja dla niezapowiedzianych gości lub gdy chcemy na szybko przyrządzić coś do kawki w weekend. Wystarczą składniki, które zawsze masz w domu i dosłownie kilka minut roboty. Spróbuj, a poczujesz jesienny klimat.