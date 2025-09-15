Te miniszarlotki podbiły serca domowników. Jabłka już się nie marnują
Jabłka leżą, skórka zaczyna się na nich marszczyć, a tobie brakuje pomysłu jak je wykorzystać, by się nie zmarnowały? Nie musisz biec do sklepu po wymyślne składniki i spędzać mnóstwa czasu piekąc skomplikowane ciasto. W kilka chwil z produktów, które masz pod ręką możesz wyczarować z nich babeczki szarlotkowe, które pokochają domownicy i goście.
Nigdy nie wyrzucaj starych jabłek
Każdy z nas zna tę sytuację, w której kupione kilka dni wcześniej jabłka nie zostały zjedzona na świeżo w porę i zaczynają powoli wyglądać nieciekawie. Skórka matowieje, a potem marszczy się, co sprawia, że nikt z domowników nie ma już ochoty zjeść ich na surowo. Nigdy nie wyrzucaj takich owoców! Oprócz czasochłonnych ciast możesz je także wykorzystać jako bazę do ekspresowych mini szarlotek w formie babeczek, za którymi przepadają moi domownicy. Zawsze, gdy je piekę, znikają, zanim na dobre ostygną. To też świetna opcja dla niezapowiedzianych gości lub gdy chcemy na szybko przyrządzić coś do kawki w weekend. Wystarczą składniki, które zawsze masz w domu i dosłownie kilka minut roboty. Spróbuj, a poczujesz jesienny klimat.
Miniszarlotki w formie babeczek - przepis
Składniki
- pół szklanki (125 ml) jogurtu naturalnego
- 2 jaja
- 125 ml roztopionego masła lub oleju roślinnego
- półtorej szklanki (240 g) mąki pszennej
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
- pół łyżeczki sody oczyszczonej
- 125 g cukru
- 2 jabłka (lub 3-4 jeśli są małe)
- 1,5 łyżeczki cynamonu
Przygotowanie:
- Piekarnik nagrzać do 180 stopni C.
- Formę na muffiny wyłożyć papierowymi papilotkami.
- Do miski wlać: jogurt, jajka i roztopione masło lub olej roślinny.
- Wymieszać trzepaczką do połączenia się składników.
- Do drugiej miski wsypać mąkę, dodać proszek do pieczenia, sodę oraz cukier, wymieszać.
- Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, wykroić gniazda nasienne.
- Pokroić w małą kostkę i wymieszać z cynamonem.
- Przygotowane jabłka dodać do miski z mąką i wymieszać.
- Do mąki z jabłkami dodać składniki mokre z drugiej miski i delikatnie oraz powoli wymieszać łyżką.
- Mieszamy jak najkrócej, byle mąka połączyła się z mokrymi składnikami.
- Ciasto wyłożyć do foremek.
- Wstawić do piekarnika i piec 20 minut.
- Można polać lukrem, ale nie trzeba.
Jesienny rarytas
Jesień już za pasem, zatem jabłek w warzywniakach i sklepach będzie przybywać. Warto się na nie skusić nie tylko ze względu na jabłkowe wypieki, które możemy przyrządzić, ale także na wartości odżywcze, które zawarte są w tych rumianych owocach.
Jesienią jabłka smakują najlepiej - są świeże, soczyste i pełne aromatu prosto z sadu. To naturalne źródło witaminy C, która wzmacnia odporność w sezonie przeziębień, a także błonnika, wspierającego trawienie i dającego uczucie sytości. Jabłka są lekkie, a jednocześnie dodają energii, dlatego świetnie sprawdzają się jako zdrowa przekąska. W duecie z rozgrzewającym cynamonem tworzą idealny jesienny smak, który trudno przebić.