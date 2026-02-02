Kiedy myślimy o obiedzie na dwa dni, jednym tchem wymieniamy bigos, rosół czy pierogi. To typowe polskie dania, które wytrzymują próbę czasu i nazajutrz są nawet pyszniejsze. Któż z nas nie lubi pomidorówki z rosołu czy odsmażanych pierogów? Do tego żelaznego zestawu dorzucamy jeszcze dwa nieoczywiste przepisy. Żonglując recepturami, można ograniczyć gotowanie do trzech razy w tygodniu.

Spis treści: Obiad mięsny na dwa dni: Gulasz mięsny z warzywami Meksykański przepis na dwa dni: Chili con carne Jak przechowywać obiad na dwa dni, by był bezpieczny? Czego nie powinien zawierać obiad na dwa dni?

Obiad mięsny na dwa dni: Gulasz mięsny z warzywami

Wszelkie jednogarnkowe dania gulaszowe to idealne rozwiązanie dla zabieganych. Są pyszne zaraz po ugotowaniu, ale na drugi dzień nabierają głębi, dzięki temu, że składniki zdążą się przegryźć. W tym przepisie filety z kurczaka możesz zastąpić dowolnym, innym mięsem. By danie nie było nudne, jednego dnia możesz podać je ziemniakami, a następnego z kaszą.

Składniki:

500 g łopatki bez kości lub innego mięsa;

250 g pieczarek;

1 marchew;

1 czerwona papryka;

1 cebula;

2 ząbki czosnku;

1 szklanka wody;

2 łyżki koncentratu pomidorowego;

1 łyżeczka słodkiej papryki;

1 liść laurowy;

3 ziarnka ziela angielskiego;

sól, pieprz,

pół łyżeczki majeranku lub tymianku;

olej do smażenia.

Przygotowanie:

Mięso pokrój w kostkę i podsmaż na rozgrzanym oleju do zarumienienia. Dodaj pokrojoną cebulę i czosnek oraz paprykę. Smaż całość przez 20 minut, mieszając.

Pieczarki oczyść i pokrój w plasterki, to samo zrób z marchewką. Dorzuć do garnka i smaż przez 20 minut.

Zmniejsz ogień, dodaj koncentrat pomidorowy, liście laurowe i ziele angielskie. Dolej szklankę wody. Przykryj garnek i duś całość, aż mięso stanie się miękkie. Na koniec dopraw solą, pieprzem i papryką.

Meksykański przepis na dwa dni: Chili con carne

Meksykanki już dawno wymyśliły sposób na ułatwienie sobie życia. Chili con carne to sycące danie, które wprowadzi do twojej kuchni odrobinę egzotyki. Ma to do siebie, że można je podawać z ryżem, nachosami, tortillą lub pieczywem czosnkowym, dzięki czemu za każdym razem nabiera nowego wymiaru.

Składniki:

500 g mielonej wołowiny (może być też mieszana);

1 duża cebula;

3 ząbki czosnku;

1 czerwona papryka;

1 puszka czerwonej fasoli;

1 puszka kukurydzy (opcjonalnie, ale świetnie pasuje);

1 puszka krojonych pomidorów;

2 łyżki koncentratu pomidorowego;

200 ml bulionu lub wody;

1 łyżeczka kuminu (kmin rzymski);

1 łyżeczka słodkiej papryki;

pół łyżeczki ostrej papryki lub chili;

1 łyżeczka oregano;

sól, pieprz;

olej do smażenia.

Przygotowanie:

Podsmaż cebulę na odrobinie oleju, aż stanie się miękka i szklista. Dodaj czosnek i chwilę przesmaż, aby uwolnił aromat. Następnie wrzuć mięso mielone, dokładnie je rozdrobnij i smaż, aż straci surowość i lekko się zrumieni.

Dodaj pokrojoną w kostkę paprykę, wymieszaj i smaż kilka minut. Wsyp kumin, paprykę słodką i ostrą oraz oregano. Przyprawy potrzebują chwili na "przypieczenie" - dzięki temu oddadzą intensywniejszy smak.

Dodaj koncentrat pomidorowy, wymieszaj, po czym wlej krojone pomidory i bulion. Duś na małym ogniu około 20-25 minut, mieszając od czasu do czasu.

Na koniec dodaj odcedzoną fasolę i kukurydzę. Gotuj jeszcze 10 minut, dopraw solą i pieprzem. Chili con carne powinno być gęste, aromatyczne i lekko pikantne. Jeśli nie boisz się ostrych smaków, dodaj szczyptę chili lub kawałeczek papryczki jalapeno.

Może na jutrzejszy obiad przygotujesz chili con carne? Ta rozgrzewająca potrawa z pewnością przysłuży się twojemu zdrowiu 123RF/PICSEL

Jak przechowywać obiad na dwa dni, by był bezpieczny?

Po ugotowaniu danie powinno lekko ostygnąć, ale nie może stać na blacie dłużej niż 1,5-2 godziny. Następnie przełóż je do szczelnie zamykanych pojemników, najlepiej szklanych. Szkło nie pochłania zapachów i nie przebarwia się od sosów. Obiad na dwa dni przechowuj w lodówce, w temperaturze maksymalnie 4°C.

Przed wsadzeniem do lodówki najlepiej rozdziel składniki. Ryże, kasze czy makarony powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach. Dzięki temu nie rozmiękną, a danie nie zamieni się w mało apetyczną papkę.

Takie dania najlepiej zjeść w ciągu 48 godzin. Jeśli chcesz ugotować większą porcję na później, jedną część wystudź i po prostu zamroź. Większość sosów i gulaszy świetnie znosi mrożenie.

Czego nie powinien zawierać obiad na dwa dni?

Nie wszystkie potrawy nadają się do przechowywania przez 48 godzin. Najsłabiej sprawdzają się świeżo smażone ryby, ponieważ bardzo szybko zmieniają zapach i smak. Obiad na dwa dni nie powinien zawierać delikatnych sosów śmietanowych, które po podgrzaniu rozwarstwiają się i tracą apetyczną konsystencję.

Nie warto przechowywać także sałatek zawierających surowe pomidory i ogórki. Już po kilku godzinach warzywa puszczają wodę i stają się mało apetyczne. Dania oparte na majonezie również nie są dobrym wyborem na dwa dni, podobnie jak panierowane kotlety, które drugiego dnia stają się miękkie i gumowe. Dlatego na dwudniowy obiad najlepiej wybierać potrawy jednogarnkowe, dania w sosie, pieczone mięsa i warzywa. Te produkty zachowują smak i formę nawet po kilkukrotnym podgrzewaniu.

