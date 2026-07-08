Tak, ten tajny składnik to oczywiście gorgonzola. Smak serowy, lekko pikantny, głęboki potrafi wiele dań przekształcić w wyjątkowy przysmak. Ze szpinakiem lubi się bardzo.

Dziś nikt już chyba nie ma wątpliwości, że szpinak może być pyszny. Jednak przez długie lata nosił łatkę jedzenia mdłego, nudnego, takie, którym można straszyć dzieci.

Dbajmy, aby zła fama nigdy do szpinaku nie powróciła. Tu sprzymierzeńcem będzie nie tylko gorgonzola, ale oczywiście także czosnek, cebula i przyprawy: pieprz, sól, gałka muszkatołowa.

Danie robi się szybko, ale jeszcze szybciej znika ono z talerzy. Jest lekkie i doskonale sprawdza się w gorące letnie dni - nawet podczas upałów. Świetnie sprawdzi się jako wegetariańskie danie główne, ale można je też podawać jako dodatek do mięs i ryb.

Składniki 200 g białego pieczywa

200 ml mleka

250 g szpinaku

cebula

ząbek czosnku

100 g masła

75 g sera gorgonzola

2 jajka

50 g mąki

sól, pieprz

tarta gałka muszkatołowa

liście sałaty do dekoracji

Przygotowanie:

Chleb pokroić w kostkę, zalać podgrzanym mlekiem, odstawić na pół godziny.

Szpinak umieścić w rondelku, wlać 75 ml wody i gotować 8 minut, ciągle mieszając, odcedzić, ostudzić. Cebulę i czosnek pokroić w drobną kostkę, zeszklić na 25 g masła. Odstawić.

Ser pokroić w drobną kostkę.

Szpinak dobrze odcisnąć, zmieszać z cebulą, jajkami, mąką i namoczonym chlebem. Dobrze wyrobić, doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Dodać ser. Z masy ręcznie uformować 12 kulek. Gotować w osolonym wrzątku 10-12 minut. Ostrożnie wyjąć. 75 g masła roztopić i polewać kluski. Dekorować liśćmi sałaty.

Czas przygotowania: 60 minut

Jedna porcja zawiera: 2100 kJ/502 kcal

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