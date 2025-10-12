Spis treści: Dlaczego warto sięgać po płatki owsiane? Placuszki zamiast pieczywa - zdrowa odmiana na śniadanie Jak zrobić placuszki owsiane? Prosty przepis krok po kroku

Dlaczego warto sięgać po płatki owsiane?

Owies to jeden z najbardziej wartościowych składników, jaki możemy włączyć do codziennego jadłospisu. Płatki owsiane są bogate w błonnik, który reguluje pracę układu pokarmowego, zapewnia uczucie sytości i pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. To sprawia, że sięgając po owsiankę lub placuszki, unikamy nagłych spadków energii i podjadania w ciągu dnia.

W owsie znajdziemy także witaminy z grupy B, magnez i żelazo - składniki niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego, koncentracji i odporności. Regularne spożywanie płatków owsianych obniża poziom "złego" cholesterolu i wspiera serce.

Dodatkowo owies zawiera antyoksydanty, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, a tym samym spowalniają procesy starzenia i wspomagają organizm w walce z infekcjami.

Placuszki zamiast pieczywa - zdrowa odmiana na śniadanie

Choć owsianka w klasycznej formie wciąż ma wielu zwolenników, placuszki owsiane to doskonały sposób na kulinarne urozmaicenie. Są równie zdrowe, a jednocześnie bardziej atrakcyjne wizualnie - złociste, puszyste i apetyczne. Można je serwować na wiele sposobów: z owocami sezonowymi, jogurtem, miodem, syropem klonowym czy orzechami.

Co ciekawe, możemy je jeść zamiast pieczywa - świetnie smakują posmarowane masłem orzechowym, czy dżemem, a nawet serkiem śmietankowym.

Ich dodatkową zaletą jest prostota wykonania. Do ich przygotowania nie potrzebujemy żadnych wyszukanych produktów - większość składników znajdziemy zazwyczaj w kuchennej szafce.

Płatki owsiane to skarbnica zdrowia 123RF/PICSEL

Jak zrobić placuszki owsiane? Prosty przepis krok po kroku

Przygotowanie placuszków zajmuje około 15 minut. Oto, czego potrzebujesz i jak je zrobić:

Składniki:

1 szklanka mąki,

pół szklanki błyskawicznych płatków owsianych,

1,5 szklanki maślanki,

2 jajka,

2 łyżki cukru,

15 g cukru wanilinowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

szczypta soli,

masło do smażenia.

Przygotowanie:

Do dużej miski wsyp płatki owsiane, mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól oraz oba rodzaje cukru. Dodaj jajka i maślankę, a następnie dokładnie wymieszaj składniki, aż powstanie gładkie ciasto. Rozgrzej patelnię z odrobiną masła. Nakładaj porcje ciasta łyżką i smaż placuszki z obu stron, aż będą złociste i rumiane. Podawaj na ciepło z ulubionymi dodatkami - owocami, miodem, syropem klonowym lub jogurtem.

