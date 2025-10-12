Te placuszki przygotujesz w 15 minut. Zdrowa i tania alternatywa dla chleba

Agata Zaremba

Owsianka od lat cieszy się opinią jednego z najzdrowszych i najbardziej sycących śniadań. Można ją przygotować na wiele sposobów, jednak nawet najlepsze dania czasem się nudzą. Wówczas warto sięgnąć po alternatywę - puszyste placuszki owsiane, które nie tylko są proste do wykonania, ale też smakują dzieciom i dorosłym. Co więcej, są doskonałą alternatywą dla zwykłego pieczywa.

Te śniadaniowe placuszki przygotujesz w 15 minut
Spis treści:

  1. Dlaczego warto sięgać po płatki owsiane?
  2. Placuszki zamiast pieczywa - zdrowa odmiana na śniadanie
  3. Jak zrobić placuszki owsiane? Prosty przepis krok po kroku

Dlaczego warto sięgać po płatki owsiane?

Owies to jeden z najbardziej wartościowych składników, jaki możemy włączyć do codziennego jadłospisu. Płatki owsiane są bogate w błonnik, który reguluje pracę układu pokarmowego, zapewnia uczucie sytości i pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. To sprawia, że sięgając po owsiankę lub placuszki, unikamy nagłych spadków energii i podjadania w ciągu dnia.

W owsie znajdziemy także witaminy z grupy B, magnez i żelazo - składniki niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego, koncentracji i odporności. Regularne spożywanie płatków owsianych obniża poziom "złego" cholesterolu i wspiera serce.

Dodatkowo owies zawiera antyoksydanty, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, a tym samym spowalniają procesy starzenia i wspomagają organizm w walce z infekcjami.

Placuszki zamiast pieczywa - zdrowa odmiana na śniadanie

Choć owsianka w klasycznej formie wciąż ma wielu zwolenników, placuszki owsiane to doskonały sposób na kulinarne urozmaicenie. Są równie zdrowe, a jednocześnie bardziej atrakcyjne wizualnie - złociste, puszyste i apetyczne. Można je serwować na wiele sposobów: z owocami sezonowymi, jogurtem, miodem, syropem klonowym czy orzechami.

Co ciekawe, możemy je jeść zamiast pieczywa - świetnie smakują posmarowane masłem orzechowym, czy dżemem, a nawet serkiem śmietankowym.

Ich dodatkową zaletą jest prostota wykonania. Do ich przygotowania nie potrzebujemy żadnych wyszukanych produktów - większość składników znajdziemy zazwyczaj w kuchennej szafce.

Słoik wypełniony płatkami owsianymi obok drewnianej łyżki na której również znajdują się płatki, ustawione na białym, drewnianym stole. Przezroczysta pokrywka leży obok słoika.
Płatki owsiane to skarbnica zdrowia123RF/PICSEL

Jak zrobić placuszki owsiane? Prosty przepis krok po kroku

Przygotowanie placuszków zajmuje około 15 minut. Oto, czego potrzebujesz i jak je zrobić:

Składniki:

  • 1 szklanka mąki,
  • pół szklanki błyskawicznych płatków owsianych,
  • 1,5 szklanki maślanki,
  • 2 jajka,
  • 2 łyżki cukru,
  • 15 g cukru wanilinowego,
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
  • 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
  • szczypta soli,
  • masło do smażenia.

Przygotowanie:

  1. Do dużej miski wsyp płatki owsiane, mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól oraz oba rodzaje cukru.
  2. Dodaj jajka i maślankę, a następnie dokładnie wymieszaj składniki, aż powstanie gładkie ciasto.
  3. Rozgrzej patelnię z odrobiną masła.
  4. Nakładaj porcje ciasta łyżką i smaż placuszki z obu stron, aż będą złociste i rumiane.
  5. Podawaj na ciepło z ulubionymi dodatkami - owocami, miodem, syropem klonowym lub jogurtem.
