Te placuszki przygotujesz w 15 minut. Zdrowa i tania alternatywa dla chleba
Owsianka od lat cieszy się opinią jednego z najzdrowszych i najbardziej sycących śniadań. Można ją przygotować na wiele sposobów, jednak nawet najlepsze dania czasem się nudzą. Wówczas warto sięgnąć po alternatywę - puszyste placuszki owsiane, które nie tylko są proste do wykonania, ale też smakują dzieciom i dorosłym. Co więcej, są doskonałą alternatywą dla zwykłego pieczywa.
Spis treści:
- Dlaczego warto sięgać po płatki owsiane?
- Placuszki zamiast pieczywa - zdrowa odmiana na śniadanie
- Jak zrobić placuszki owsiane? Prosty przepis krok po kroku
Dlaczego warto sięgać po płatki owsiane?
Owies to jeden z najbardziej wartościowych składników, jaki możemy włączyć do codziennego jadłospisu. Płatki owsiane są bogate w błonnik, który reguluje pracę układu pokarmowego, zapewnia uczucie sytości i pomaga w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. To sprawia, że sięgając po owsiankę lub placuszki, unikamy nagłych spadków energii i podjadania w ciągu dnia.
W owsie znajdziemy także witaminy z grupy B, magnez i żelazo - składniki niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego, koncentracji i odporności. Regularne spożywanie płatków owsianych obniża poziom "złego" cholesterolu i wspiera serce.
Dodatkowo owies zawiera antyoksydanty, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, a tym samym spowalniają procesy starzenia i wspomagają organizm w walce z infekcjami.
Placuszki zamiast pieczywa - zdrowa odmiana na śniadanie
Choć owsianka w klasycznej formie wciąż ma wielu zwolenników, placuszki owsiane to doskonały sposób na kulinarne urozmaicenie. Są równie zdrowe, a jednocześnie bardziej atrakcyjne wizualnie - złociste, puszyste i apetyczne. Można je serwować na wiele sposobów: z owocami sezonowymi, jogurtem, miodem, syropem klonowym czy orzechami.
Co ciekawe, możemy je jeść zamiast pieczywa - świetnie smakują posmarowane masłem orzechowym, czy dżemem, a nawet serkiem śmietankowym.
Ich dodatkową zaletą jest prostota wykonania. Do ich przygotowania nie potrzebujemy żadnych wyszukanych produktów - większość składników znajdziemy zazwyczaj w kuchennej szafce.
Jak zrobić placuszki owsiane? Prosty przepis krok po kroku
Przygotowanie placuszków zajmuje około 15 minut. Oto, czego potrzebujesz i jak je zrobić:
Składniki:
- 1 szklanka mąki,
- pół szklanki błyskawicznych płatków owsianych,
- 1,5 szklanki maślanki,
- 2 jajka,
- 2 łyżki cukru,
- 15 g cukru wanilinowego,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- szczypta soli,
- masło do smażenia.
Przygotowanie:
- Do dużej miski wsyp płatki owsiane, mąkę, proszek do pieczenia, sodę, sól oraz oba rodzaje cukru.
- Dodaj jajka i maślankę, a następnie dokładnie wymieszaj składniki, aż powstanie gładkie ciasto.
- Rozgrzej patelnię z odrobiną masła.
- Nakładaj porcje ciasta łyżką i smaż placuszki z obu stron, aż będą złociste i rumiane.
- Podawaj na ciepło z ulubionymi dodatkami - owocami, miodem, syropem klonowym lub jogurtem.