Tę świąteczną przekąskę zrobisz w 20 min. Goście będą zajadać się ze smakiem
Szukasz pomysłu na prostą, szybką przekąskę, która dopełni twój świąteczny stół? Kup ciasto francuskie i wyczaruj z niego "turbosmaczny" deser w dosłownie kilka chwil. Sprawdzi się nie tylko na Boże Narodzenie, ale także na sylwestrową domówkę czy Nowy Rok. Potrzebować będziesz tylko trzech składników.
Spis treści:
- Co przygotować na święta, jeśli nie mamy zbyt wiele czasu?
- Błyskawiczna słodka przekąska z trzech składników. Smakuje wyśmienicie
Co przygotować na święta, jeśli nie mamy zbyt wiele czasu?
Świąteczne przygotowania w pełni. Ci, którzy wolą zrobić wszystko dużo wcześniej, aby w przeddzień Wigilii oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, zapewne przyszykowali już uszka, pierogi, świąteczne pierniczki i są w trakcie domowych porządków. Boże Narodzenie to wyjątkowy, słynący z suto zastawionych stołów czas. Szczególnie ci, którzy oczekują w tym roku gości zastanawiają się, jakie jeszcze przekąski powinny się znaleźć w świątecznym menu, aby każdy mógł skosztować swoich ulubionych rarytasów. Poza sałatkami, śledziami i faszerowanymi jajkami, nie może zabraknąć oczywiście ciast i ciasteczek. Jeśli szukasz przepisu na coś efektownego, co przygotujesz w ekspresowym tempie, zaopatrz się w gotowe ciasto francuskie i wyczaruj doskonałą przekąskę z trzech składników. Jesteśmy pewni, że w mig zniknie ze stołu.
Błyskawiczna słodka przekąska z trzech składników. Smakuje wyśmienicie
Świąteczny wieniec z ciasta francuskiego to przekąska, którą możesz przygotować "na ostatnią chwilę", nawet tuż przed Wigilią. Przepisem na ten deser podzieliła się w mediach społecznościowych Karolina Wilk. Robi się ją bardzo szybko, a wszystko, czego będziesz potrzebować to:
• ciasto francuskie
• konfitura malinowa, powidło albo ulubiona marmolada
• rozbełtane jajko
Sposób przygotowania:
Jak zrobić ten apetycznie wyglądający wieniec? Wystarczy, że:
1. Połowę ciasta posmarujesz konfiturą, złożysz na pół, wykroisz gwiazdki.
2. Posmarujesz jajkiem i włożysz do piekarnika na 15 minut, temperatura 200 stopni C z termoobiegiem. I… gotowe!
Jeśli chcesz, po wierzchu możesz też posypać cukrem pudrem. Smacznego!