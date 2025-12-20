Świąteczne przygotowania w pełni. Ci, którzy wolą zrobić wszystko dużo wcześniej, aby w przeddzień Wigilii oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, zapewne przyszykowali już uszka, pierogi, świąteczne pierniczki i są w trakcie domowych porządków. Boże Narodzenie to wyjątkowy, słynący z suto zastawionych stołów czas. Szczególnie ci, którzy oczekują w tym roku gości zastanawiają się, jakie jeszcze przekąski powinny się znaleźć w świątecznym menu, aby każdy mógł skosztować swoich ulubionych rarytasów. Poza sałatkami, śledziami i faszerowanymi jajkami, nie może zabraknąć oczywiście ciast i ciasteczek. Jeśli szukasz przepisu na coś efektownego, co przygotujesz w ekspresowym tempie, zaopatrz się w gotowe ciasto francuskie i wyczaruj doskonałą przekąskę z trzech składników. Jesteśmy pewni, że w mig zniknie ze stołu.