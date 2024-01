Tosty francuskie to ciekawa propozycja na śniadanie. Można przygotować je w wersji na słono lub na słodko. Idealnie smakują z dodatkiem owoców czy podane z żółtym serem i szynką. Podpowiadamy, jak zrobić smaczne tosty francuskie.

Tosty francuskie możemy podawać na słono lub słodko. Wystarczy dodać odpowiednią przyprawę do roztrzepanego jajka (w wersji na słono - odrobina soli, na słodko - może być to np. cukier puder, cukier, miód). Dodatki wybieramy według uznania. Najprostsze tosty francuskie na słono to kromki chleba namoczone w mleku z jajkiem z dodatkiem soli, usmażone na złoty kolor. Można też przełożyć takie dwie kromki np. żółtym serem, szynką, usmażonymi wcześniej pieczarkami czy pomidorem.