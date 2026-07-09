Uwielbiam lato z wielu powodów, ale dostępność wspaniałych aromatycznych warzyw jest jednym z najważniejszych. W tym czasie pomidory, cukinie czy papryka smakują najlepiej. Warto wykorzystywać je w wielu daniach i przyrządzać na różne sposoby.

A te sposoby wcale nie muszą być skomplikowane. Ot wystarczy wrzucić pokrojone warzywa na rozgrzaną oliwę, by za chwilę cieszyć się pysznym posiłkiem.

Zresztą wystarczy już odrobina zgniecionego czosnku czy pokrojonej cebulki rumieniącej się na patelni, by cudowny aromat wypełnił dom, a ślinianki całej rodziny zaczęły pracować intensywnie!

Do tego wspaniałe letnie zioła i przyprawy prosto z grządki lub straganu: aromatyczny tymianek, świeża natka...

Oczywiście warzywa na oliwie można przygotować w wersji wegańskiej, ale dla tych którzy chcą obiadu zawierającego porcję białka, sycącego na dłużej, doskonałym dodatkiem będą pulpeciki.

W czasie wakacji często stosuję stary trik mojej mamy pozwalający przygotować pulpety dosłownie w minutkę. Mięso z białej niezaparzanej kiełbasy wyjmuję z osłonek i formuję z niego małe kulki. Gotowe! Teraz wystarczy obsmażyć je na patelni. Z letnimi warzywami takie pulpety będą smakować wyśmienicie.

Aby dodatkowo wzmocnić smak, możemy dodać szklankę bulionu. Niektóre gospodynie zawsze mają zamrożone porcje bulionu do takich właśnie dań, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć bulionu instant. Ja zazwyczaj pomijam ten krok, dolewając jedynie szklankę wody. Efekt jest równie dobry

Składniki 2 cukinie

500 g pomidorów

2 cebule

2 ząbki czosnku

Pęczek natki pietruszki

Pęczek tymianku

3 łyżki oliwy z oliwek

3 białe kiełbaski (niezaparzone)

Łyżeczka bulionu instant (opcjonalnie)

Sól morska, pieprz

Przygotowanie:

Pomidory pokroić w ćwiartki, cukinie w plastry. Cebulę pokroić w kostkę, czosnek rozgnieść. Zioła posiekać.

Oliwę rozgrzać. Z kiełbasy wycisnąć masę, uformować kulki i smażyć przez 5 minut, zdjąć z patelni.

Na pozostałym tłuszczu zeszklić cebulę i czosnek, dodać cukinię i smażyć przez 5 minut. Dodać pomidory, a na końcu zioła i kulki mięsne.

Wlać 0,25 l wody, zagotować, dodać bulion. Gotować jeszcze 5 minut, doprawić solą i pieprzem. Doskonale smakuje z wiejskim chlebem.

„Ewa gotuje”: Kotlety de volaille Polsat



