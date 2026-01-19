Ten babciny przepis na faworki jest hitem. Będą idealnie kruche

Smakosze już odliczają dni do Tłustego Czwartku. W ten kojarzący się z rozpustą i obżarstwem dzień w roku, cukiernie pękają w szwach, a kolejki po ulubione pączki ciągną się bez końca. Dla wielu osób Tłusty Czwartek to jednak rokrocznie od wielu lat tradycja samodzielnego przyrządzania słodkich przysmaków, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jak przed laty przygotowywało się domowe faworki? Ten przepis z babcinego zeszytu to prawdziwa poezja dla podniebienia.

Ciasteczka faworki pokryte grubą warstwą cukru pudru, ułożone obok siebie na talerzu. Charakterystyczny, skręcony kształt oraz złotawa, chrupiąca struktura wypieków od razu przyciąga uwagę.
Aby faworki były idealnie kruche, ciasto musi zostać dobrze napowietrzonewieslaw jarek123RF/PICSEL

Tłusty Czwartek 2026. Kiedy przypada?

W roku 2026 Tłusty Czwartek przypada na 12 lutego. To tradycyjny, ruchomy dzień w chrześcijańskim kalendarzu, obchodzony rokrocznie w ostatni czwartek karnawału, 52 dni przed Wielkim Postem. Tradycja mówi, że dogadzanie sobie różnymi przysmakami w Tłusty Czwartek ma symbolizować pożegnanie z zimą, zakończenie karnawału i przygotowanie do okresu zadumy jakim jest Wielki Post. W Polsce ma on wielowiekową tradycję, a jego początki sięgają czasów średniowiecza i pogańskich.

Co przygotować na Tłusty Czwartek?

W Tłusty Czwartek cukiernicy mają zawsze ręce pełne roboty. Przez całą noc przygotowują pączki, oponki, faworki, ciasta i ciasteczka, które rozchodzą się w mgnieniu oka. Przed tymi najbardziej obleganymi, cieszącymi się dobrą renomą miejscami, już od wczesnych, porannych godzin ustawiają się kolejki. Dla niektórych jednak świętowanie Tłustego Czwartku to przede wszystkim przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja samodzielnego przygotowywania pączków czy faworków. Przed laty, gdy nie było jeszcze tylu piekarni i cukierni, wysmażano je w niemal każdym polskim domu. Jesteście ciekawi, jak robiono faworki kilkadziesiąt lat temu?

Faworki
Faworki smaż partiami na dobrze rozgrzanym, ale nie przesadnie gorącym tłuszczu123RF/PICSEL

Jak kiedyś nazywano faworki?

Faworki to doskonała tłustoczwartkowa przekąska. Zdaniem wielu robi się go wygodniej i szybciej, aniżeli tradycyjne pączki. Wystarczy bowiem przygotować ciasto, powykrawać prostokątny, zawinąć i usmażyć - bez nadziewania i przesadnego bałaganienia w kuchni. Przypominające wstążeczkę lub kokardkę ciasteczka określane były niegdyś również metaforycznie jako "chrust". Porównywano je bowiem do niewielkich, suchych i chrupiących gałązek.

Ten babciny przepis na faworki to prawdziwa poezja smaku

Ciasto na faworki powinno być gładkie i elastyczne. Podczas jego wyrabiania należy pamiętać, aby nie przesadzić z użyciem siły - wówczas może stać się zbyt twarde. Warto dodać do niego odrobinę alkoholu, na przykład spirytusu (lub octu), dzięki czemu usmażone faworki zyskają chrupkość i kruchość. Wykonanie mimo iż nie jest skomplikowane, bywa czasochłonne. Jeśli zależy ci na idealnie napowietrzonym cieście, musisz naprawdę dobrze go wyrobić.

Składniki

  • ½ kg mąki
  • 5 żółtek
  • około 200 g kwaśnej śmietany
  • 1 łyżka spirytusu
  • szczypta soli
  • cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:

  1. Mąkę przesiać do miski, dodać żółtka, sól oraz spirytus i wymieszać.
  2. Następnie dodać śmietanę (taką ilość, aby ciasto było pulchne, miękkie i gładkie, podobne jak na pierogi)
  3. Po połączeniu składników, ciasto należy dobrze wyrobić - ugniatać, przewracać i jeszcze raz ugniatać - przez kilka minut. Następnie jeszcze przez chwilę warto uderzać w nie wałkiem, aby dobrze się napowietrzyło. Proces wyrabiania powinien trwać co najmniej 15-20 minut.
  4. Następnie ciasto podziel na porcje. Jedną z nich rozwałkuj na oprószonym mąką blacie na cienki placek, resztę przykryj ściereczką.
  5. Z ciasta nożykiem wykrawaj prostokąty (nie szersze niż 2,5 cm i nie dłuższe niż 10 cm). W środku każdego zrób pionowe nacięcie. Złap za jedną stronę i wywiń przez środek. Faworki układaj na oprószonym mąką blacie, jeden obok drugiego i przykryj ściereczką, aby nie wysychały. Gdy będą już gotowe możesz wziąć się za smażenie.
  6. W dużym garnku rozgrzej dobrze tłuszcz - najlepiej smalec (ustaw średnią moc palnika). Następnie partiami zanurzaj faworki, po około 40 sekundach gdy będą już rumiane przekręcaj na drugą stronę. Każdą partię wyciągaj łyżką cedzakową i odkładaj na półmisek wyłożony papierowym ręcznikiem. Ostudzone faworki posyp na koniec cukrem pudrem.

Smacznego!

