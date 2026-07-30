Spis treści: Mirabelki pod kruszonką - najpierw poszukaj owoców Mirabelki pod kruszonką - przepis Co zrobić, żeby kruszonka była chrupiąca? Czy mirabelki trzeba wcześniej podsmażać? Z czym podawać zapiekane mirabelki?

Mirabelki pod kruszonką - najpierw poszukaj owoców

Mirabelki możesz oczywiście kupić, ale równie często te owoce znajdziesz wokół siebie. Rosną dziko przy drogach, na obrzeżach ogrodów i w pobliżu starych sadów. Dojrzałe w ciepłym słońcu owoce mają wyrazisty smak, który bardzo dobrze pasuje do słodkich wypieków. Podczas pieczenia miękną, puszczają sok i tworzą gęsty, aromatyczny środek. Zbierz je podczas spaceru albo kup, jeśli nie masz możliwości pozyskania samodzielnie i wykorzystaj w wypieku.

Najlepsze będą dojrzałe, jędrne i aromatyczne owoce. Mirabelki mogą mieć kolor żółty, pomarańczowy albo czerwony w zależności od odmiany. Powinny lekko uginać się pod palcami, ale nie mogą być przejrzałe, nadgniłe ani sfermentowane.

Z mirabelek zrobisz przepyszny pieczony deser z wyśmienitą kruszonką. 123RF/PICSEL

Owoce zebrane z ziemi trzeba szczególnie dokładnie przejrzeć. Nie należy wykorzystywać mirabelek uszkodzonych przez owady, pokrytych pleśnią lub mających nieprzyjemny zapach. Jeśli zbieramy je poza własnym ogrodem, wybierajmy miejsca oddalone od ruchliwych dróg i terenów, na których mogły być stosowane opryski.

Przed przygotowaniem deseru mirabelki należy umyć, osuszyć, przekroić i usunąć pestki. To najbardziej czasochłonny etap, ale zdecydowanie nie warto go pomijać.

Mirabelki pod kruszonką - przepis

Składniki na owoce

700 g mirabelek (zważone po usunięciu pestek),

2-3 łyżki cukru,

1 łyżka skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej,

pół łyżeczki cynamonu,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

opcjonalnie: odrobina startej skórki z cytryny.

Składniki na kruszonkę

120 g mąki pszennej,

80 g zimnego masła,

70 g cukru,

szczypta soli,

opcjonalnie: 30 g płatków owsianych lub posiekanych migdałów.

Jak zrobić mirabelki pod kruszonką?

Umyte owoce przekrój na pół i usuń pestki. Mirabelki przełóż do miski, dodaj cukier, skrobię, cynamon oraz cukier waniliowy. Delikatnie wymieszaj, aby nie rozgnieść owoców. Skrobia zwiąże część soku powstającego podczas pieczenia i sprawi, że nadzienie nie będzie zbyt wodniste.

Naczynie do zapiekania posmaruj cienką warstwą masła. Rozłóż w nim przygotowane mirabelki.

Mąkę, cukier i szczyptę soli umieść w osobnej misce. Dodaj zimne masło pokrojone w niewielką kostkę. Rozcieraj składniki palcami do momentu uzyskania nieregularnych okruszków. Jeżeli chcesz, dodaj płatki owsiane albo posiekane migdały. Kruszonkę równomiernie rozsyp na owocach, ale jej nie dociskaj.

Deser piecz przez około 30-35 minut w temperaturze 180°C, w trybie góra-dół. Kruszonka powinna się zarumienić, a sok z owoców zacząć delikatnie bulgotać przy brzegach naczynia.

Po wyjęciu z piekarnika odczekaj około 10-15 minut. W tym czasie owocowe nadzienie nieco zgęstnieje.

Co zrobić, żeby kruszonka była chrupiąca?

Masło użyte do przygotowania kruszonki powinno być zimne. Jeśli będzie zbyt miękkie lub roztopione, składniki mogą utworzyć zwartą masę zamiast drobnych okruszków. Kruszonki nie należy również długo wyrabiać - wystarczy szybko rozetrzeć masło z mąką i cukrem.

Chrupkość poprawi dodanie płatków owsianych, migdałów, orzechów laskowych albo niewielkiej ilości gruboziarnistego cukru. Jeżeli przed pieczeniem kruszonka zrobi się miękka, można wstawić ją na około 15 minut do lodówki.

Ważna jest także odpowiednia proporcja owoców do wierzchniej warstwy. Zbyt gruba warstwa mirabelek uwolni dużo pary i może sprawić, że spód kruszonki będzie miękki. Owoce najlepiej rozłożyć w naczyniu równomiernie.

Czy mirabelki trzeba wcześniej podsmażać?

Mirabelek nie trzeba gotować ani podsmażać przed włożeniem do piekarnika. Są niewielkie i szybko miękną pod wpływem wysokiej temperatury. Wcześniejsza obróbka mogłaby sprawić, że całkowicie się rozpadną i zamienią w rzadki mus.

Wyjątkiem są bardzo twarde, mało dojrzałe owoce. Można podgrzać je przez kilka minut z niewielką ilością cukru, jednak taki deser prawdopodobnie będzie bardziej kwaśny. Najlepszy rezultat dają mirabelki, które dojrzały naturalnie i łatwo oddzielają się od pestek.

Z czym podawać zapiekane mirabelki?

Mirabelki pod kruszonką dobrze smakują bez żadnych dodatków. Można jednak podać je z gałką lodów waniliowych, jogurtem greckim, bitą śmietaną albo gęstym kremem waniliowym. Ciepłe owoce i zimne lody tworzą szczególnie udane zestawienie.

Do kruszonki pasują również:

płatki migdałowe,

orzechy włoskie lub laskowe,

imbir,

kardamon,

cukier z prawdziwą wanilią,

odrobina skórki cytrynowej lub pomarańczowej.

Jeżeli mirabelki są bardzo kwaśne, deser po upieczeniu można delikatnie oprószyć cukrem pudrem. Lepiej jednak najpierw spróbować owoców i dopiero wtedy zdecydować, ile cukru dodać. Poszczególne odmiany znacznie różnią się smakiem.

Po całkowitym ostygnięciu ten doskonały letni deser należy przykryć i wstawić do lodówki. Można przechowywać go przez około 2-3 dni. Przed podaniem warto podgrzać porcję przez kilka minut w piekarniku lub krótko w kuchence mikrofalowej.

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