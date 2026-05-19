Blok czekoladowy to jeden z najbardziej kultowych deserów w polskiej historii. Choć nazwa sugeruje czekoladową tabliczkę, w swoim pierwotnym wydaniu z czekoladą miał niewiele wspólnego. To ciasto było genialne w swojej prostocie, kiedy dostępność towarów była mocno ograniczona i można było często znaleźć za sklepową ladą. Obecnie w nieco odświeżonej i wzbogaconej wersji powraca do łask.

Dlaczego blok czekoladowy znów jest modny?

W PRL-u czekolada była towarem luksusowym, dlatego też polskie babcie i mamy stworzyły genialny zamiennik. Bazą bloku czekoladowego stało się mleko w proszku, margaryna, cukier i kakao. Po podgrzaniu i wymieszaniu powstawała gęsta, plastyczna masa, do której wrzucano to, co akurat było pod ręką: pokruszone wafelki, herbatniki czy rodzynki. Po nocy spędzonej w lodówce masa tężała, tworząc zwarty blok, który krojono w grube plastry. Choć wersje ze sklepów bywały niezbyt smaczne, to te przygotowywane w domach stały się hitem.

Blok czekoladowy przez pewien czas był zapomniany, ale obecnie powraca na stoły w wielu polskich domach. Dlaczego znowu jest modny? Blok czekoladowy to czysta nostalgia na talerzyku. Poza tym obecnie nie brakuje skomplikowanych, wielogodzinnych przepisów. Ten jest bardzo prosty, wymaga składników, które dostaniemy w każdym sklepie spożywczym i można go przygotować dosłownie w kilka chwil.

Oczywiście nie obyło się bez małych zmian. Najistotniejszą jest zastąpienie margaryny masłem. Margaryna zostawiała specyficzny, mało przyjemny posmak, dlatego dzisiaj nikt już po nią nie sięga. Dodatek masła sprawił, że deser stał się aksamitny, głęboki w smaku i po prostu rozpływa się w ustach. Poza tym do bloku czekoladowego dodajemy wiele ciekawszych dodatków, które w PRL-u były po prostu niedostępne.

Blok czekoladowy jest idealny w swojej prostocie. Nie ma ryzyka, że ciasto opadnie, zrobi się zakalec albo się przypali. Robi się go ekspresowo, a efekt wizualny (szczególnie po przekrojeniu) zawsze robi wrażenie.

Jak zrobić klasyczny blok czekoladowy?

Do tego przepisu będziesz potrzebować standardowej keksówki o wymiarach ok. 11 x 24 cm. Jeśli masz mniejszą, możesz jej również użyć - ciasto będzie wyższe. Pamiętaj, że bloku się nie piecze, więc jego objętość nie zmieni się w trakcie przygotowania.

Składniki:

400 g mleka w proszku (najlepiej pełnego);

225 g masła (min. 82% tłuszczu);

100 g cukru;

125 ml wody;

1,5 łyżeczki mocnej kawy rozpuszczalnej;

50 g dobrej jakości kakao;

300 g ulubionych dodatków (np. pokruszone herbatniki, orzechy, żurawina, migdały lub pistacje);

kilka kropel ulubionego aromatu (np. waniliowego lub rumowego);

wiórki kokosowe lub płatki migdałów do posypania.

Sposób przygotowania:

1. W garnuszku umieść masło, wodę, cukier, kakao oraz kawę rozpuszczalną. Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, aż wszystko się rozpuści i powstanie gładki, lśniący, niemal czarny syrop.

2. Zdejmij garnuszek z ognia i odstaw masę na kilka minut. Do ciepłej (ale nie gorącej) masy dodawaj partiami mleko w proszku, energicznie mieszaj łyżką lub mikserem. Masa zrobi się bardzo gęsta i plastyczna.

3.Wsyp wybrane dodatki, np. herbatniki i orzechy. Wymieszaj wszystko, najlepiej dłońmi lub drewnianą łyżką, aby składniki były równomiernie otoczone masą.

4. Przełóż masę do keksówki, mocno dociskając ją do dna, żeby nie było pęcherzyków powietrza. Wyrównaj wierzch i według uznania posyp wiórkami kokosowymi lub płatkami migdałów. Wstaw do lodówki na minimum 6 godzin (najlepiej na całą noc).

Blok czekoladowy to szybkie i tanie do przygotowania ciasto 123RF/PICSEL

Co można dodać do bloku czekoladowego?

Blok czekoladowy przyjmie niemal wszystko, co mamy akurat w szafce. Baza z mleka w proszku jest bardzo słodka, dlatego idealne dodatki powinny być lekko kwaśne lub mieć słone nuty, co pozwoli na zbalansowanie smaku. Herbatniki w bloku czekoladowym to klasyka sama w sobie, jednak zamiast nich można również sięgnąć po słone krakersy lub mini-precelki. Ciekawym wyborem będą także ciasteczka korzenne lub pierniczki. Klasyczne wafle pokrojone w kostkę również się nadadzą.

W PRL-u do bloku czekoladowego chętnie dodawano rodzynki, jednak inne suszone owoce będą równie smaczne. Można dodać m.in. żurawinę, kandyzowaną skórkę pomarańczową, suszone wiśnie czy też ulubione owoce liofilizowane. Osoby, które mogą i lubią orzechy, również powinny je dodać do tego ciasta. Idealnie sprawdzą się zielone pistacje, orzeszki ziemne, płatki migdałów oraz orzechy laskowe bądź włoskie.

Jeśli lubisz naprawdę słodkie ciasta, to do bloku czekoladowego możesz również użyć pianek marshmallow lub kolorowych, małych cukierków. Niezależnie od tego, co wybierzesz, trzymaj się łącznej wagi dodatków z przepisu. Jeśli dasz ich zbyt dużo, masa nie sklei ich odpowiednio i blok będzie się kruszył przy krojeniu.

