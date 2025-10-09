Gdy rozpoczyna się sezon dyniowy, z purée z dyni zawsze przyrządzam placki dyniowe oraz te muffiny. Moi znajomi i domownicy szczególnie je lubią za dodatek, który zawierają, dzięki któremu smak dyni jest nie tylko przełamany, ale podkreślony. Dodaje im świeżości i orzeźwienia. Te babeczki uwielbiam robić także dlatego, że są ekspresowe. Jeśli masz gotowe purée z dyni (wystarczy dynię pokroić na kawałki i piec przez 30-40 min w 180 stopniach, a następnie upieczony miąższ zblendować na gładko), reszta to zalewnie kilka minut. Koniecznie wypróbuj te muffiny, bo są świetne zarówno do popołudniowej kawki, do plecaka na weekendową wycieczkę oraz do pracy czy szkoły jako słodki, ale wciąż zdrowy dodatek do lunchu.