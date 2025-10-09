Ten dodatek sprawia, że jesienne muffiny smakują jak z najlepszej kawiarni
Jesień pachnie dynią, cynamonem i czymś jeszcze, czego zupełnie się nie spodziewasz. Te muffiny nie są zwykłym sezonowym wypiekiem - w ich środku kryje się świeża, cytrusowa niespodzianka, która przełamuje słodycz i dodaje im charakteru. Dzięki temu każda babeczka smakuje jak mały deser z podróży, gdzie dynia spotyka się z południowym słońcem. Przyrządzam je obowiązkowo każdej jesieni i znikają w mgnieniu oka.
Królowa jesieni: dynia
Gdy rozpoczyna się sezon dyniowy, z purée z dyni zawsze przyrządzam placki dyniowe oraz te muffiny. Moi znajomi i domownicy szczególnie je lubią za dodatek, który zawierają, dzięki któremu smak dyni jest nie tylko przełamany, ale podkreślony. Dodaje im świeżości i orzeźwienia. Te babeczki uwielbiam robić także dlatego, że są ekspresowe. Jeśli masz gotowe purée z dyni (wystarczy dynię pokroić na kawałki i piec przez 30-40 min w 180 stopniach, a następnie upieczony miąższ zblendować na gładko), reszta to zalewnie kilka minut. Koniecznie wypróbuj te muffiny, bo są świetne zarówno do popołudniowej kawki, do plecaka na weekendową wycieczkę oraz do pracy czy szkoły jako słodki, ale wciąż zdrowy dodatek do lunchu.
Dodatkowo wybierając dynię podczas sezonu, dostarczasz swojemu organizmowi niezbędnych witamin i mikroelementów:
- Witamina A (beta-karoten) - ogromna dawka, wspiera wzrok, skórę i odporność
- Witamina C - wzmacnia odporność, działa antyoksydacyjnie
- Witamina E - chroni komórki przed starzeniem
- Witaminy z grupy B - m.in. B1, B2, B6 - wspierają układ nerwowy i metabolizm
- Potas - reguluje ciśnienie i pracę mięśni
- Magnez - działa korzystnie na układ nerwowy i serce
- Żelazo - ważne dla produkcji czerwonych krwinek
Muffiny dyniowe z nieoczywistą nutą - przepis
Składniki
- 300 g mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 170 g cukru
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- skórka starta z 1-2 pomarańczy
- 2 łyżki cukru wanilinowego
- 2 jajka
- 200 g purée z dyni
- 70 ml mleka
- 150 ml oleju
Przygotowanie:
- Piekarnik nagrzać do 180 stopni C (funkcja termoobieg).
- Mąkę przesiać do miski razem z proszkiem do pieczenia i sodą.
- Dodać cukier, szczyptę soli, skórkę z pomarańczy, cukier wanilinowy.
- Wymieszać i odłożyć na bok.
- W drugiej misce roztrzepać widelcem jajka razem z purée z dyni. Dodać olej i mleko, wymieszać.
- Teraz wszystkie składniki delikatnie łączymy za pomocą dużej łyżki lub szpatuły: do sypkich składników dodajemy mokre i krótko mieszamy, tylko do połączenia się składników.
- Ciasto wyłożyć do papilotek.
- Wstawić do piekarnika i piec przez około 20 minut, do suchego patyczka.
- Posypać cukrem pudrem.
Smacznego!