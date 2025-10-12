Miłośnicy dyni mają teraz ulubiony pod względem kulinarnych eksperymentów czas w roku. Sezon na te warzywa trwa krótko, więc warto korzystać póki są dostępne w świeżej formie. Jeśli myślisz, że z dyni przygotować można wyłącznie zupę krem, jesteś w wielkim błędzie. To niezwykle uniwersalne, a jedocześnie bardzo zdrowe warzywo sprawdzi się zarówno w przypadku wytrawnym dań jak i słodkich deserów. Doskonale smakuje w towarzystwie kaszy, ryżu czy makaronu. Możesz z niej także przygotować aromatyczny sos do potraw mięsnych. Dla tych, którzy uwielbiają kuchnię włoską mamy coś w sam raz - spaghetti w sosie dyniowym podbije wasze kubki smakowe.