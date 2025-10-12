Ten jesienny obiad to hit. Genialne połączenie smaków
Szukasz pomysłu na jesienny obiad z sezonowych produktów? Strzałem w dziesiątkę będzie spaghetti w sosie dyniowym - sycące i pożywne danie, które zrobisz bez najmniejszego trudu. Jeśli znudziły ci się już makarony w towarzystwie pomidorowego czy śmietanowego sosu, ten przepis jest właśnie dla ciebie.
Spis treści:
- Dynia królową jesieni. Przygotujesz z niej nie tylko zupę
- Makaron w dyniowym sosie. Przepis krok po kroku
Dynia królową jesieni. Przygotujesz z niej nie tylko zupę
Miłośnicy dyni mają teraz ulubiony pod względem kulinarnych eksperymentów czas w roku. Sezon na te warzywa trwa krótko, więc warto korzystać póki są dostępne w świeżej formie. Jeśli myślisz, że z dyni przygotować można wyłącznie zupę krem, jesteś w wielkim błędzie. To niezwykle uniwersalne, a jedocześnie bardzo zdrowe warzywo sprawdzi się zarówno w przypadku wytrawnym dań jak i słodkich deserów. Doskonale smakuje w towarzystwie kaszy, ryżu czy makaronu. Możesz z niej także przygotować aromatyczny sos do potraw mięsnych. Dla tych, którzy uwielbiają kuchnię włoską mamy coś w sam raz - spaghetti w sosie dyniowym podbije wasze kubki smakowe.
Makaron w dyniowym sosie. Przepis krok po kroku
Składniki
- 300 g puree z dyni
- 200 ml bulionu warzywnego
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- pół łyżeczki gałki muszkatołowej
- 1/4 łyżeczki cynamonu
- 50 g parmezanu
- 2 łyżki śmietany 30 proc.
- 250-300 g makaronu spaghetti
- 1 łyżka masła klarowanego
- 100 g boczku wędzonego
- sól, pieprz do smaku
Sposób przygotowania:
- Cebulę obierz, drobno posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę.
- Na patelni rozgrzej 1 łyżkę masła, dodaj cebulę i czosnek, gałkę muszkatołową, cynamon i paprykę. Smaż kilka minut.
- Na osobnej patelni lub w garnku podsmaż chwilę boczek pokrojony w drobną kostkę.
- Ugotuj makaron zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, odcedź i pozostaw trochę wody z gotowania makronu.
- Wlej na patelnię bulion i wymieszaj, a następnie dodaj puree dyniowe, gotuj razem 7-8 minut.
- Do sosu dodaj śmietankę kremówkę i parmezan. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli sos okaże się za gęsty, dodaj trochę wody z gotowania makaronu.
- Wymieszaj makaron z sosem.
- Podawaj z zarumienionym boczkiem.