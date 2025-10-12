Ten jesienny obiad to hit. Genialne połączenie smaków

InteriaKobieta Redakcja

Szukasz pomysłu na jesienny obiad z sezonowych produktów? Strzałem w dziesiątkę będzie spaghetti w sosie dyniowym - sycące i pożywne danie, które zrobisz bez najmniejszego trudu. Jeśli znudziły ci się już makarony w towarzystwie pomidorowego czy śmietanowego sosu, ten przepis jest właśnie dla ciebie.

Spaghetti z dynią pokochają szczególnie ci, którzy lubią odkrywać nietypowe połączenia smakowe
Spaghetti z dynią pokochają szczególnie ci, którzy lubią odkrywać nietypowe połączenia smakoweOksana Bratanova123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dynia królową jesieni. Przygotujesz z niej nie tylko zupę
  2. Makaron w dyniowym sosie. Przepis krok po kroku

Dynia królową jesieni. Przygotujesz z niej nie tylko zupę

Miłośnicy dyni mają teraz ulubiony pod względem kulinarnych eksperymentów czas w roku. Sezon na te warzywa trwa krótko, więc warto korzystać póki są dostępne w świeżej formie. Jeśli myślisz, że z dyni przygotować można wyłącznie zupę krem, jesteś w wielkim błędzie. To niezwykle uniwersalne, a jedocześnie bardzo zdrowe warzywo sprawdzi się zarówno w przypadku wytrawnym dań jak i słodkich deserów. Doskonale smakuje w towarzystwie kaszy, ryżu czy makaronu. Możesz z niej także przygotować aromatyczny sos do potraw mięsnych. Dla tych, którzy uwielbiają kuchnię włoską mamy coś w sam raz - spaghetti w sosie dyniowym podbije wasze kubki smakowe.

Zobacz również:

Te śniadaniowe placuszki przygotujesz w 15 minut
Kuchnia

Te placuszki przygotujesz w 15 minut. Zdrowa i tania alternatywa dla chleba

Agata Zaremba
Agata Zaremba
Widelcem nabierany jest kęs potrawy z rozpuszczonym serem, zapieczonym boczkiem oraz kawałkami warzyw, całość posypana świeżymi ziołami.
Do przygotowania tej potrawy możesz również użyć innego makaronu - np. rurki czy kokardki 123RF/PICSEL

Makaron w dyniowym sosie. Przepis krok po kroku

Składniki

  • 300 g puree z dyni
  • 200 ml bulionu warzywnego
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki
  • pół łyżeczki gałki muszkatołowej
  • 1/4 łyżeczki cynamonu
  • 50 g parmezanu
  • 2 łyżki śmietany 30 proc.
  • 250-300 g makaronu spaghetti
  • 1 łyżka masła klarowanego
  • 100 g boczku wędzonego
  • sól, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

  1. Cebulę obierz, drobno posiekaj, czosnek przeciśnij przez praskę.
  2. Na patelni rozgrzej 1 łyżkę masła, dodaj cebulę i czosnek, gałkę muszkatołową, cynamon i paprykę. Smaż kilka minut.
  3. Na osobnej patelni lub w garnku podsmaż chwilę boczek pokrojony w drobną kostkę.
  4. Ugotuj makaron zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, odcedź i pozostaw trochę wody z gotowania makronu.
  5. Wlej na patelnię bulion i wymieszaj, a następnie dodaj puree dyniowe, gotuj razem 7-8 minut.
  6. Do sosu dodaj śmietankę kremówkę i parmezan. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli sos okaże się za gęsty, dodaj trochę wody z gotowania makaronu.
  7. Wymieszaj makaron z sosem.
  8. Podawaj z zarumienionym boczkiem.
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 150: Andrzej GryżewskiINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze